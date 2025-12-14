Weingärtner und Hüffelsheim gehen ab Sommer getrennte Wege

Hüffelsheim. Verbandsligist SG Hüffelsheim und Trainer André Weingärtner gehen ab dem kommenden Sommer getrennte Wege. "Wir haben im Verein und in der Sportlichen Leitung beschlossen, den am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", erklärte Simon Engelbert am Mittwoch. Zum 30. Juni endet damit nach zweieinhalb Jahren das Engagement Weingärtners auf Palmenstein, das mit der überlegenen Meisterschaft und dem Aufstieg in die Verbandsliga gekrönt wurde.

Man habe mit dem 48-jährigen Berufsschullehrer und Familienvater schon vor dessen Übernahme vereinbart, dass man sich immer im Winter zusammensetze, um die weitere Zusammenarbeit zu planen und es Weingärtner zu ermöglichen, mittel- und langfristig die private und berufliche Zukunft zu planen. Deshalb habe man bewusst die Hinrunde sacken lassen und die Situation ganz nüchtern analysiert. "Wir treffen keine Kurzschlussreaktionen, wollen nicht aus irgendwelchen Emotionen heraus entscheiden", erklärte Engelbert. Schuldzuweisungen gebe es in keiner Weise.

Das „Projekt Hüffelsheim“ fuße nicht nur auf sportlichen Aspekten, sondern auch im Kommunikativen und im Miteinander. "Und hinsichtlich der Kommunikation sind wir anders als vor zwei Jahren nicht mehr unbedingt deckungsgleich", stellte der Sportliche Leiter fest. Mit dem Auftritt des Teams bei der 4:6-Niederlage im Derby bei Eintracht Bad Kreuznach zum Jahresfinale vor wenigen Wochen habe der Schritt nichts zu tun, genauso wenig mit dem für manch Außenstehenden eher durchwachsenen Rundenverlauf. Engelbert weiter: "Wir sind André und seinem Team jedenfalls sehr dankbar, dass er in der letzten Saison den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft und uns in der Liga etabliert hat."

Unterschiedliche Auffassungen führen zur Trennung

Weingärtner bestätigte, dass es "unterschiedliche Ideen und Auffassungen über die weitere sportliche Entwicklung" gebe. Für ihn sei immer das Wir vor dem Ich ausschlaggebender Faktor, unter Leistungssport-spezifischen Gesichtspunkten müsse dabei Leistung vor Harmonie stehen. Dass es bei der SG Hüffelsheim gelungen sei, die erste Mannschaft fußballerisch und physisch auf ein neues Level zu heben, lasse sich an den Ergebnissen ablesen.





