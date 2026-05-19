Weinberg läuft Forstern ins Messer

Forstern kann doch noch gewinnen! – Foto: Karl-Heinz Hönl /FuPa

Strehlow zollte aber auch dem SVW Respekt. Immerhin habe sich dieser nie vom taktischen Plan – einem kontrollierten Spielaufbau – abbringen lassen, was darauf schließen lasse, dass der Ausbildungsgedanke über dem Ergebnis stehe. „Nur: Damit ist uns Weinberg wiederholt komplett ins Messer gelaufen.“

Endlich: Nach vier sieglosen Partien haben die Fußballerinnen des FC Forstern beim SV 67 Weinberg 2 mit 2:1 Toren gewonnen. Dabei lobte FCF-Coach Jan Strehlow insbesondere den Kampfgeist seiner Mannschaft. Letztlich hätten die nur zu elft angereisten Forsternerinnen sogar einen Rückstand gedreht und die Schlussphase auch in Unterzahl gut über die Bühne gebracht.

Besonders oft beim langen Ball gefährlich

So dauerte es keine drei Minuten, bis Vera Funk nach Querpass von Veronika Auer knapp den Kasten verfehlte. Wenige Augenblicke später musste die SVW-Keeperin erstmals eingreifen. Sie parierte einen Schuss von Alina Jungwirth aus der zweiten Reihe stark. Strehlow: „Wir sind zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen.“

Die Gastgeberinnen waren vor allem über lange Bälle gefährlich – unter anderem beim Führungstreffer von Fenja Rank (28.). Bei zwei Eins-gegen-eins-Situationen von Funk sowie Auer lag der Ausgleich bereits in der Luft. Diesen erzielte dann Jungwirth, die bei einem Freistoß von Julia Obermeier genau im richtigen Moment eingelaufen war (39.).

Im Zehnminutentakt ließ man auch in Halbzeit zwei klare Möglichkeiten liegen. Ausgerechnet das 2:1 entstand laut Strehlow aber aus einer vermeintlich ungefährlichen Situation. Nach einem Ballverlust des Gegners an der Grundlinie gelang es Funk, das Leder in den Sechzehner zu bringen, wo Helena Hakala (66.) aus dem Gewusel heraus verwandelte. Bei den Gästen schwanden nun die Kräfte – zumal Funk in der 70. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht den Rasen verlassen hatte. Für den Rest hieß es durchhalten. Etwas, das den insgesamt überlegenen Forsternerinnen bis zum Abpfiff durchaus gut gelang. Denn obwohl Weinberg fortan alles nach vorn warf, war nichts mehr dabei, „wo ich auf der Bank Angst haben musste“, so Strehlow.