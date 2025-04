Wein für den Koch

11:30 Die Fans treffen an diesem grauen, kühlen Herbsttag langsam aber sicher auf der Sportanlage Looren in Witikon ein. Die Truppe des FC Neumünster befindet sich gerade in den Schlussvorbereitungen für das Spiel gegen Racing. Auch auf dem Kunstrasen ist Bewegung auszumachen, wo der FC Lybenstein aka Neumi-Zwei den FC Schwerzenbach empfängt. Luca vom WeinHaus ist vorbereitet, die schicke Holzbar und sein Arsenal an edlen Tropfen steht bereit.

12:00 Los geht’s, der Schiedsrichter pfeifft die Partie an, Luca entkorkt noch eine weitere Weinflasche, alle sind bereit für diesen Leckerbissen. Und zu einem solchen passt natürlich ein guter Tropfen aus der Provence oder dem Friaul. Santé, Proscht.

12:10 Die ersten 10 Minuten des Spiels sind geprägt von gegenseitigem Abstasten, zumindest wirkt das von der Weinbar so. Racing spielt die erste Halbzeit in Richtung dieser und die eine oder andere Angriffsbemühungen konnte ausgemacht werden. Die Defensive der Kleeblätter ist jedoch bereit für den heutigen Kampf und das ganze Team zeigt sich konzentriert und, wenn auch auf schwierigen Rasenverhältnisse, relativ spielsicher mit der einen oder anderen Kurzpass-Kombination. Tiki Taka auf dem Feld und Gigaro Rosé im Glas, hallelujah das macht Spass.

12:19 Beim Paralellspiel der zweiten Mannschaft Neumünsters auf dem Kunstrasen hat sich jemand gröber verletzt. Eine Zuschauerin kommt bei der Weinbar vorbei, um nach ärztlichem Rat zu Fragen. Schon Hippokrates wusste, dass Wein ein Heilmittel ist, in diesem Fall jedoch waren zwei Dafalgan 500mg und ein provisorischer Verband die bessere Wahl. Ausserdem waren die Teamärtzte der 1. Mannschaft Straumann und Egli auf dem Hauptfeld gerade dabei beschäftigt, den Führungstreffen Racings zu verhindern. Das ging gut und auch der Transfer des verletzten Schwerzenbach-Spielers zu zuverlässiger, medizinischer Versorgung war organisiert, Zeit für ein weiteres Glas Wein. Santé und Gesundheit an dieser Stelle in Richtung Schwerzenbach.

12:23 Es geht turbulent weiter, jedoch steht die Weinbar diesmal im Fokus. Manfred, der Looren-Ultra hat diese erspäht und steuert (mehr oder wenig) geradewegs darauf zu. Luca nahm sich der Herausforderung an und versuchte ihm den Baccheri, ein Rotwein, der für stilvolle Geselligkeit und Trinkfreudigkeit steht, ans Herz zu legen. Manni jedoch verzichtete mit ein paar netten Worte und widmet sich wieder seinem (fünften?) Hopfengetränk zu.

12:31 Was läuft derweil auf dem Platz? Von der Weinbar her immer schwieriger zu erkennen, an was es wohl liegt? Vielleicht am Nebel? Moment, da ist gar kein Nebel… Aber unsere Mannen sind definitiv im Spiel und kommen hie und da zu einer Offensivaktion. Weiterhin bleibt das Spiel jedoch ausgeglichen. Das ermutigt den mit etwas Verspätung und verletzten, samt Gattin und frisch geborenem Sohnemann eingetroffenen Timon Hazewinkel dazu, sich an einem guten Tropfen Wein zu ergötzen. Mit den Worten «it could be a good omen», nachdem die Defensive Neumünsters gerde noch ein Ball von der Linie geklärt hat, hebt er sein Glas – Proost!

12:34 Hazewinkels Omen sollte sich bewarheiten. Ruhender Ball für Neumünster, Gabay flankt das Spielgerät gefährlich zum zweiten Pfosten wo Wim Koch goldrichtig steht und das Leder gekonnt per Kopf in die Maschen befördert – 1:0 für die Kleeblätter! Von Euphorie beflügelt, stürmt Wim’s Vater Laurent zur Weinbar und möchte mit dem Franciacorta die Korken knallen lassen! Grandios, Bravo Jungs!

12:46 Der Schiedsrichter pfeifft zum Pausetee – für die Spieler, die sich gut durch die erste Hälfte gekämpft haben. Für das Publikum nun die Zeit, sich genauer mit Luca’s Sortiment zu befassen. Vater Straumann scheint der rote Baccheri gemundet zu haben und bestellt in der Halbzeitpause bei Luca einen Karton für das Weihnachtsfest und bescheert dem WeinHaus somit ebenfalls einen Treffer, doppelte Freude herrscht, es läuft wie geschmiert. Nichts von Schmieren will der Schiedsrichter derweil wissen. Der Versuch ihn mit einem Glässchen Dada de Rouillac für die zweite Hälfte zu stärken scheitert. Vielleicht wäre ein SCHNITZELBROOOOT die bessere Wahl gewesen.

12:52 Die Mannschaften sind noch in der Kabine, kein Wunder bei den kühlen Temperaturen die auf dem Bergli in Witikon herrschen. Nach dem Motto «Steter Tropfen höhlt den Wein» (oder die Weinflasche) wird an der Wein-Theke weiter verkostigt. Giovanni Trapattoni wäre angesichts der italienischen Weine und leeren Flaschen bestimmt entzückt, aber leider nicht zugegen gewesen.

12:57 Von Jubel und Applaus begleitet, kehren die Teams zurück auf den Rasen. Kann Neumi sein knappes Polster noch ausbauen oder konzentriert man sich auf Resultatverwaltung? Wir werden in Kürze herausfinden, welche Stragegie Coach Reiff mit seinen Jungs in der Kabine besprochen hat.

13:02 Corbat Senior hat sich kurz vor Wiederanpfiff ebenfalls zum Kauf einer Flasche entschieden und bekommt aus dem FCN-Merchandise Sortiment noch ein paar hippe Neumi-Socken mit dazu. Freumi-Neumi, danke Herr Corbat!

13:18 Das Spiel ist bereits wieder im Gange und die Zuschauer versuchen unweigerlich mittels Hazewinkel-Omen den wichtigen zweiten Treffer der Hausherren herbei zu trinken.

13:29 Neumünster verteidigt nun das weiter von der Weinbar enfernte Tor. Einige Degustanten reiben sich verwundert die Augen: «haben wir auf eine 8ter Verteigung umgestellt?». Eine kein Alkohol trinkende Minderheit beruhigt die Situation. Zwar ist die defensive Einstellung Neumünsters offensichtlich, die 4er Abwehrreihe blieb jedoch bis dato eine solche. Möglicherweise war dies auf Grund erhöhtem Blutalkohol jedoch nicht mehr für alle klar erkennbar (Anmerkung der Redaktion).

13:47 Die Verteidungsschlacht auf dem Rasen dauert nicht mehr lange. Racing hat zwar Oberhand im zweiten Durchgang, die Top Chancen bleiben aber soweit aus. Eine solche ergibt sich jedoch Joker Wey, der seit seiner Einwechslung als vorderster FCN-Mann, alleine auf weiter Flur hoch motiviert die gegnerische Verteidigung anrennt und im Spielaufbau stört. Daraus ensteht dann auch eine riesige Chance, als Wey alleine vor dem Racing Torwart auftaucht, diese aber glänzend reagiert und das Leder unter sich begrabt, ehe Wey an ihm vorbei ziehen konnte. Schade. Darauf noch ein beruhigendes Glas für die kritische Schlussphase!

13:50 Kaum eingeschenkt, pfeifft der Unparteiische zum Schlusspfiff. Aus, fertig, Schluss – der Sieg und die wichtigen 3 Punkte sind im Trockenen! Alles andere als Trocken präsentiert sich der Anhang und dies obwohl mittlerweile sogar die Sonne noch leicht zum Vorschein kam. Das Siegerteam holt sich den verdienten Applaus und Gratulationen ab, das Spielfeld wird geräumt, die vom Kampf gezeichneten Beine, Ellebögen und Köpfe geduscht um anschliessend den verdienten Sieges-Schaumwein zu geniessen.

14:21 Bekannt für gepflegtes Höcklä, versammelt sich das Team für einmal nicht im witikoner Fussballstübli, sondern an der schicken Weinbar. Höcklä im Stah so zu sagen! Proscht Jungs, ihr habt es verdient! Und endlich kommt auch Torschütze Wim Koch zu seinem Glas Wein.

14:49 Ermüdungserscheinungen zwingen Gabay nicht in die Knie, aber auf den einen Stuhl, der heimlich vom Fussballstübli entwendet wurde. Es sei ihm gegönnt, hat er doch, wie allen anderen auch, aufopferungsvoll für den Sieg gekämpft. Ein Glässchen Wein steuert ebenfalls zur sichtlich erleichterten Gefühlslage bei.

15:07 Luca verabschiedet sich langsam von der Bar, welche im Anschluss mit letzter Kraft unter anderem von Egli und B. Wenk in den Transporter verladen wird. Ein paar offene Flaschen werden noch zum Austrinken aufgereiht, mittlerweile hat sich auch das eine oder andere Bier dazugesellt.

15:54 Ein paar übliche Verdächtige trinken noch ihre Gläser und Dosen aus, bevor man sich zufrieden von der Heimstätte verabschiedet. Schön wars! Der FC Neumünster bedankt sich herzlich bei allen Besucher/innen, mit welchen dieser Event ein toller Erfolg sowohl sportlich als auch gesellschaftlich war. Ein besonderer Dank geht an Luca vom WeinHaus für seine Unterstützung, seine kompetente Beratung und Begleitung mit seiner Weinbar. Ausserdem freut sich der FC Neumünster sehr über die erzielten Einnahmen durch verschiedene Käufer/innen von Merchandise-Artikel. DANKE und bis bald!