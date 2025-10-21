Wein, Berge, Lage und mehr Der Podcast „Kreis.Liga.KULT!“ kürt Hessens Sportplatz-Geheimtipps: „Galgen“ und „Arena auf Schalbert“ sind dabei

Südhessen. Ranglisten der „schönsten Fußballstadien“ dominierten zuletzt die einschlägigen Fachmagazine und deren Social-Media-Kanäle. Noch einmal getoppt wurde die Zeitreise durch die Stadionarchitektur zuletzt durch das 254 Seiten umfassende Werk „Kult-Stadien – Die schönsten deutschen Fußballplätze“.

Neben der Münchner Allianz Arena, dem Berliner Olympiastadion, dem Fritz-Walter-Stadion auf dem Lauterer Betzenberg oder dem Dortmunder Westfalenstadion wurde darin unter anderem auch das Darmstädter Merck-Stadion am Böllenfalltor zum „Kult-Stadion“ gekürt.

Da sich eine „Kultstätte“ nach Auffassung der Autoren aber vorrangig über ihren Charakter und nicht über die Größe, den VIP-Bereich oder die Funktionalität definiere, finden auch kleine Sportplätze wie das „Waldstadion Kaffeetälchen“ im thüringischen Tiefenort in der Auflistung ihren Platz.

Stadien oder Sportplätze aus der hessischen Provinz sind allerdings nicht vertreten. Dass auch dort jede Menge Kult-Potenzial schlummert, wissen die Macher des Podcasts „Kreis.Liga.KULT!“, Jonas Schulte und Valentin Teufel, nur zu gut. Woche für Woche tingeln sie als Groundhopper über die Dörfer und Kleinstädte – immer auf der Suche nach einem neuen „Ground“.

Allein Schulte, der in Frankfurt lebt, hat deutschlandweit über 1000 Plätze besucht, mehr als 500 davon in Hessen. Da lag es für ihn und seinen Mitstreiter Valentin Teufel auf der Hand, eine eigene Rangliste zu erstellen. „Hessens schönste Sportplätze“ seien, so Schulte, „rein subjektiv“ ausgewählt worden. „Unsere Liste hatte am Anfang über 100 Sportplätze“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Das hätte aber unsere aktuelle Podcastfolge gesprengt.“ So ging es notgedrungen ans Streichen.

Anders als die „11 Freunde“- oder die „ZEITSPIEL“-Redaktion bildeten Schulte und Teufel bei ihrer Auswahl drei Kategorien: „Landschaft“, „schöne Tribünen“ sowie „Kurioses“. Und wer Südhessen und seine Sportplätze kennt, kann bereits erahnen: Die Region Bergstraße/Odenwald ist in der Kategorie „Landschaft“ gleich mehrfach vertreten.

So haben es mit dem „Sportplatz am Zentgericht“, im Volksmund auch „Galgen“ genannt, und der „Arena auf Schalbert“ des A-Ligisten TSV Hambach gleich zwei Heppenheimer Plätze unter die Top Ten geschafft.

Unter den 13 am schönsten gelegenen „Grounds“ Hessens, die auf der Instagram-Seite von „Kreis.Liga.KULT!“ veröffentlicht wurden, befinden sich mit dem „Stadion am See“ der SG Sandbach (Odenwaldkreis) und dem „Sportplatz am Wetzelsberg“ des Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach zwei weitere Plätze dieser Region. Ausgesprochen idyllisch gelegen ist zudem der „Sportplatz am Neckar“ des FC Hirschhorn. Allerdings: Hirschhorn liegt zwar im Kreis Bergstraße, der FCH nimmt aufgrund seiner geografischen Lage aber am Spielbetrieb des Badischen Fußball-Verbandes teil (B-Klasse Heidelberg).

Hambach, Heppenheim und Unter-Flockenbach

In Hambach und auf dem „Galgen“ werde der Blick auf die Starkenburg noch einmal von umliegenden Weinbergen garniert, schwärmt Schulte. „Eine ganze Region spiegelt sich eigentlich in diesen beiden Sportplätzen wider. Das passt einfach so herrlich“, führt er aus: „Wenn man den Arm ausstreckt, kann man förmlich schon von der Seitenlinie aus die die Reben pflücken. Sehr, sehr schön.“

Den Unter-Flockenbacher Wetzelsberg mache hingegen seine Lage „ganz oben auf dem Berg“ und die parallel zur Seitenauslinie verlaufende hessisch-badische Landesgrenze so einzigartig, betont Jonas Schulte. Die Strapazen des Aufstiegs machten die vielen ehrenamtlichen Helfer jedoch mit ihrem „leckeren Kuchen-Buffet“ schnell vergessen – vom „atemberaubenden Rund-um-Blick auf den Odenwald“ ganz zu schweigen.

"Werden regelmäßig auf den wunderschönen Platz angesprochen"

„Die Auszeichnung macht uns als Verein sehr stolz“, sagt Unter-Flockenbachs Manager Rana Nag. „Natürlich haben wir Glück, dass der Sportplatz an dieser exponierten Stelle auf dem Wetzelsberg entstanden ist. Aber genauso wichtig ist der Fleiß und die Hingabe, mit denen unsere Mitglieder den Platz entwickeln und pflegen. Ständig kommt etwas Neues hinzu, vieles in Eigenleistung.“ Er selbst erinnert sich an ein sogenanntes Aha-Erlebnis: „Viele Jahre war der Platz Richtung Talseite von Bäumen umgeben. Irgendwann, Anfang der 2000er, haben wir entscheiden, diese Bäume wegzunehmen. Den Blick, welchen wir dadurch auf die umliegenden Berge bekommen haben, war unglaublich. Das war uns so gar nicht bewusst.“

Zu guter Letzt spricht Nag aus, was Starkenburgia-Trainer Christian Schmitt und Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff auch für ihre Vereine nur bestätigen können: „Egal, in welcher Liga wir spielen, wir werden regelmäßig von unseren Gästen auf den wunderschönen Platz und die herrliche Lage angesprochen.“

Während der FC Starkenburgia laut Schmitt in den vergangenen Jahren womöglich davon profitiert habe, dass die Gegner von der malerischen Umgebung beeindruckt waren, und eine beeindruckende Heimstärke an den Tag legte, scherzt Wolff: „Schaut man auf unsere sportlich durchwachsene Heimbilanz in der A-Liga, scheint es fast, als ob die außergewöhnliche Atmosphäre auch unsere Gegner beflügeln würde.“

Christian Schmitt und Reinhard Wolff schwärmen

Auch Schmitt und Wolff schwärmen in den höchsten Tönen von ihren Plätzen. „Für mich ist der Galgen auch persönlich ein ganz wichtiger Ort in meinem Leben. Als ich in der C-Jugend zur Starkenburgia gekommen bin, gab es den Hartplatz und noch lange keinen Kunstrasen. Aber wenn ich heute ins Vereinsheim schaue, den Stammtisch und die Theke sehe, stelle ich immer wieder fest, dass sich vieles in all den Jahren einfach nicht verändert hat. Da kommen Erinnerungen an all die schönen Erlebnisse im Verein und auf dem Platz hoch.“ Wie ihm ergehe es auch vielen seiner Spieler. Schmitt: „Fast alle kommen aus der eigenen Jugend, hier ist für uns alle ein Stück Heimat.“

Fast schon klar, dass auch das von Jonas Schulte erwähnte „Traubenpflücken“ in den Herbstmonaten dem Ur-Starkenburgianer Schmitt alles andere als fremd ist.

Reinhard Wolff ist noch paar Jährchen älter als der Heppenheimer Coach – und hat in der „Arena auf Schalbert“ schon alles erlebt. Aufstiege, Abstiege, Freude und Frust. Nur konsequent sind deshalb seine Worte: „Das ist mehr als nur ein Platz zum Kicken.“ Gerade im Sommer, „wenn man von dort oben den Sonnenuntergang miterleben kann“, sei der TSV-Platz auch für Nicht-Fußballer ein „ganz besonderer Ort – fast wie ein Stück Urlaub.“

„Einfach schön“ ist es deshalb, da sind sich Nag, Schmitt und Wolff einig, dass ihre Vereine, ihre Plätze und auch all die Menschen, die sie stützen, nun auch offiziell ausgezeichnet wurden.