Weimar schlägt in der Nachspielzeit zu

In einer höhepunktarmen Partie setzten sich schließlich die Gäste aus der Goethestadt dank ihrer Effizienz in der Nachspielzeit beider Halbzeiten durch. Zwar waren die Gastgeber optisch überlegen, doch fehlte es an diesem Tag an der Durchschlagskraft, so dass sich im Verlaufe des Spieles nicht die ganz großen Chancen ergaben. In einem typischen 0:0 Spiel machten die Gäste aus ihrer Kaltschnäuzigkeit sehr viel und gewannen das Spiel. Während im Verlaufe der ersten Halbzeit beide Mannschaften jeweils nur eine nennenswerte Torchance aufzuweisen hatten, gingen die Gäste mit ihrer zweiten Chance in der Nachspielzeit mit 0:1 in Führung.

Im zweiten Abschnitt versuchten die Koseltaler alles, um die Heimniederlage zu verhindern. Aber leider konnten sie aus der spielerischen Überlegenheit keine erfolgsversprechenden Torchancen kreieren. Aber in der fünften Minute der Nachspielzeit ergab sich plötzlich doch die große Ausgleichschance, als Sebastian Mai per Direktabnahme nach schöner Vorarbeit von Marius Rosenbusch am Gästekeeper scheiterte. Und wie es an solchen Tagen dann ist, erzielten die Weimarer in der 97. Minute per Konter das 0:2.

Diese Niederlage gilt es im VfR-Lager nun zu verdauen, um nach der Osterpause gestärkt zum wichtigen Auswärtsspiel bei Schott Jena II anzutreten und wieder wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einzufahren.