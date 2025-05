„Weilo“ trifft dreifach: Flechum sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der SV Flechum kann durchatmen. Nach dem 5:1-Auswärtssieg bei BW Papenburg II steht das Team im engen Tabellenkeller der Kreisliga Emsland-Mitte nun über dem Strich – und hat den Klassenerhalt in eigener Hand. Maßgeblichen Anteil am wichtigen Erfolg hatte Lukas Weiler, der gleich drei Treffer beisteuerte und sich damit völlig verdient zum Spieler der Woche aufschwang.

„Wir sind als Mannschaft sehr gut in das Spiel gekommen“, sagt der 24-Jährige, der im Offensivspiel als Stürmer oder Zehner agiert. „Das frühe 1:0 hat uns geholfen, und ich habe mich einfach gefreut, dass mir die Bälle so perfekt vor die Füße gefallen sind.“ Bereits in der 2. und 5. Minute schlug „Weilo“ eiskalt zu, das 3:0 per Foulelfmeter besorgte Lukas Robben (32.). Nach der Pause war es erneut Weiler, der mit seinem dritten Treffer (49.) den Deckel fast schon draufmachte.