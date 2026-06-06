Weilimdorf und Ehingen-Süd steigen ab, Rottenburg und Calcio hoffen

– Foto: Jens Körner

Am 34. und letzten Spieltag der Verbandsliga Württemberg standen Meisterschaft und Aufstiegsrelegation schon fest, doch im Tabellenkeller wurde es noch einmal brutal eng. Young Boys Reutlingen waren längst Meister und Oberliga-Aufsteiger, FC Holzhausen hatte Rang zwei und die Aufstiegsrelegation bereits sicher. Nach jetzigem Stand gibt es sechs direkte Absteiger, der Siebtletzte müsste in die Abstiegsrelegation. Damit sind nach diesem Spieltag auch TSV Weilimdorf und SSV Ehingen-Süd abgestiegen. Sollte es bei dieser Konstellation bleiben, müsste FC Rottenburg in die Relegation, während VfB Friedrichshafen und Calcio Leinfelden-Echterdingen gerettet wären. Sollte Türkspor Neckarsulm aber in die Verbandsliga absteigen, würde es einen zusätzlichen Verbandsliga-Absteiger geben. Dann würde Rottenburg direkt absteigen und Calcio würde in die Relegation gehen.

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Für den bereits abgestiegenen FSV Waiblingen begann der letzte Auftritt mit viel Widerstand, am Ende aber setzte sich die Qualität von TSV Oberensingen durch. Conrad-Immanuel Hennig brachte die Gäste in der 27. Minute per Foulelfmeter in Führung. Patrick Werner erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 und legte in der 58. Minute das 3:0 nach. Der Treffer von Igor Jelic in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik. Bemerkenswert war die Rote Karte gegen Samuel Bosler unmittelbar nach der Pause in der 46. Minute. Dennoch brachte Oberensingen den Sieg souverän ins Ziel und schloss die Saison mit starken 61 Punkten auf Rang drei ab. Waiblingen verabschiedete sich trotz Niederlage mit Haltung aus der Liga.

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TSV Berg ließ gegen den bereits abgestiegenen VfR Heilbronn keinen Zweifel aufkommen und feierte einen klaren, souveränen Heimsieg. Markus Maurer eröffnete den Torreigen in der 30. Minute, David Rittner legte in der 38. Minute das 2:0 nach. Nach der Pause schraubten Romeo Lindinger (56.), Jan Büg (68.) und Fikret Mert Aras (90.) das Ergebnis auf 5:0. Damit beendete Berg die Saison mit 50 Punkten auf einem starken fünften Platz. Heilbronn dagegen musste nach einem zwischenzeitlich ordentlichen Saisonfinale noch einmal einen herben Schlag hinnehmen. Für den Absteiger war es ein letzter Nachmittag, an dem früh sichtbar wurde, dass gegen diesen entschlossenen Gegner nichts zu holen war. ---

Für VfB Friedrichshafen war es ein Punkt mit Gewicht. Danfa Fati Mulai brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Danach verteidigte Friedrichshafen leidenschaftlich, überstand auch einen kritischen Moment, als Nicola Zahner in der 48. Minute einen Foulelfmeter nicht verwerten konnte. Erst in der 74. Minute gelang Marc Wagemann der Ausgleich für TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Dieses 1:1 könnte für Friedrichshafen Gold wert sein. Nach jetzigem Stand reicht es zur Rettung, weil andere Konkurrenten nicht vorbeiziehen konnten. Hofherrnweiler-Unterrombach schloss die Runde mit 49 Punkten auf Rang sechs ab, verpasste aber die Chance, noch weiter nach vorne zu rücken. ---

Es war eines der dramatischsten Spiele dieses letzten Tages. Lange sprach vieles für ein torloses Remis, dann brachte Benjamin Walter die Sportfreunde Dorfmerkingen in der 59. Minute mit 1:0 in Führung. Calcio Leinfelden-Echterdingen stemmte sich mit aller Kraft dagegen und kam durch Matino Schlotterbeck in der 84. Minute zum 1:1. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste noch einmal zu. Ismael Kone traf in der 90.+5 Minute zum 2:1 für Dorfmerkingen und sicherte seiner Mannschaft drei ganz wichtige Punkte. Damit sprang Dorfmerkingen auf Rang vier. Calcio verlor zwar, ist nach jetzigem Stand aber dennoch gerettet – auch weil die Konkurrenz im Keller nicht genug Boden gutmachte. ---

Der sichere Vizemeister FC Holzhausen verabschiedete sich mit einem Offensivspektakel aus der regulären Saison und tankte Selbstvertrauen für die Aufstiegsrelegation. Tim Steinhilber traf in der 4. und 12. Minute früh doppelt, ehe Henoch Grauer in der 44. Minute für TSG Tübingen auf 1:2 verkürzte. Direkt nach der Pause stellte erneut Tim Steinhilber in der 49. Minute auf 3:1. Danach sorgten Flavio Vogt (61.), Colin Haug (71.) und Adrian Müller (89.) für klare Verhältnisse. Für Tübingen traf außerdem Lukas Pfister in der 76. Minute zum zwischenzeitlichen 2:5. Holzhausen geht mit Wucht in die Relegation, Tübingen verabschiedete sich als Absteiger mit einer weiteren Niederlage aus der Verbandsliga. ---

In Schwäbisch Hall entwickelte sich ein wildes, fast unglaubliches Spiel. Günter Schmidt brachte die Gastgeber in der 11. Minute in Führung, Lorenz Minder erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Nach dem Anschluss von Marcel Sichwardt (60.) stellte Joshua Voigt in der 63. Minute auf 3:1, Azad Toptik traf in der 75. Minute zum 4:1. Es schien entschieden. Doch FC Esslingen kam noch einmal zurück: Dorde Smiljic verkürzte in der 77. und 84. Minute auf 3:4. Erst Azad Toptik mit seinem zweiten Treffer in der 90.+2 Minute entschied das Spiel scheinbar. Der Schlusspunkt gehörte dennoch Louis Majhen, der in der 90.+3 Minute auf 4:5 stellte. Schwäbisch Hall rettete diesen Sieg über die Zeit. ---

Beide Mannschaften gingen mit viel Druck in diesen letzten Spieltag, und SSV Ehingen-Süd startete furios. Alexander Schrode traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Angelo Barone erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, Simon Dilger machte kurz nach der Pause in der 46. Minute das 3:0. Spätestens nach dem 4:0 von Daniel Schuhmacher in der 81. Minute war klar, dass Ehingen-Süd seine Hausaufgaben erledigt hatte. Der späte Treffer zum 1:4 in der 90.+5 Minute änderte daran nichts mehr. Bitter für beide Seiten: Trotz des klaren Sieges steigt Ehingen-Süd nach jetzigem Stand ab. Es war ein Sieg ohne Rettung, ein Abend voller Wucht – und am Ende voller Leere. ---

Der Meister setzte zum Schluss noch einmal ein monumentales Ausrufezeichen. Young Boys Reutlingen überrollten SV Fellbach von der ersten Minute an. Marko Drljo traf in der 8. und 24. Minute, dazwischen erhöhte Thomas Michael Diescher in der 22. Minute auf 2:0. Ante Galic machte in der 27. Minute das 4:0, Adil Iggoute traf in der 42. Minute zum 5:0. Nach der Pause ging das Schaulaufen weiter. Hakan Aktepe erzielte in der 53. Minute das 6:0, Adil Iggoute legte in der 64. Minute das 7:0 nach, ehe Ante Galic in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 8:0 setzte. Ein Meisterauftritt voller Dominanz, Tempo und Lust am Spiel. Reutlingen beendet die Saison mit 105 Toren.