Weilimdorf krönt Saison – Böblingen glänzt, Stuttgart im Schützenfest

Mit dem 30. und letzten Spieltag ist in der Landesliga, Staffel 2, eine torreiche Saison zu Ende gegangen. Meister TSV Weilimdorf verabschiedete sich standesgemäß mit einem 5:1-Kantersieg gegen Vizemeister SV Waldhausen. Der MTV Stuttgart feierte ein 7:0-Schützenfest gegen die SG Bettringen, die nun in die Abstiegsrelegation muss. Auch der SV Böblingen zeigte beim 6:0 in Bad Boll eindrucksvoll seine Offensivqualitäten. In Geislingen und Darmsheim gab es dramatische Spiele, während Ehningen sich mit einem 4:2 in Bernhausen Platz fünf sicherte.