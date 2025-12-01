🔴⚪ WEILHEIMER BELOHNEN SICH! 🔴⚪

Der TSV Weilheim/Teck bleibt weiter in der Erfolgsspur und holt sich im letzten Spiel der Hinrunde hochverdient die nächsten drei Punkte! 💪

In der ersten Halbzeit ließen die Weilheimer gleich drei Großchancen liegen – entweder parierte Denkendorf-Keeper Gil stark oder der Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste machten es besser und gingen durch Lukas Löw kurz vor der Pause in Führung.