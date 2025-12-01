🔴⚪ WEILHEIMER BELOHNEN SICH! 🔴⚪

Der TSV Weilheim/Teck bleibt weiter in der Erfolgsspur und holt sich im letzten Spiel der Hinrunde hochverdient die nächsten drei Punkte! 💪
In der ersten Halbzeit ließen die Weilheimer gleich drei Großchancen liegen – entweder parierte Denkendorf-Keeper Gil stark oder der Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste machten es besser und gingen durch Lukas Löw kurz vor der Pause in Führung.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der Aufsteiger erneut seine Qualität: geduldig, zielstrebig und mit großem Willen drehte die Mannschaft von Coach Salvatore De Rosa und spielendem Co-Trainer Mike Tausch das Spiel verdient auf 3:1.
„Nach dem Ausgleich war mir klar, dass wir das Spiel gewinnen. Wir sind voll im Soll“, zeigte sich Coach De Rosa nach dem Spiel zufrieden.
Ein starker Abschluss der Hinrunde – und ein weiterer Schritt in Richtung stabiler Platz im oberen Tabellendrittel! 🙌
Tore:
0:1 Löw (45.+2)
1:1 Hoyler (50.)
2:1 Reick (62.)
3:1 Libhafsky (73.)
