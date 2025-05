Weilerswister Elf der Stunde empfängt den TSV Schönau

So., 01.06.2025, 15:15 Uhr

Am kommenden Sonntag steht in der Kreisliga A Euskirchen ein echtes Verfolgerduell an: Der Tabellendritte SSV Weilerswist empfängt den Tabellensechsten TSV Schönau. Anstoß ist um 15:15 Uhr im Sportzentrum Weilerswist.

Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte – Weilerswist steht bei 42, Schönau bei 40 Zählern – Spannung ist also garantiert.