Weilerswist siegt im Verfolgerduell - Lommersum geht in Nierfeld baden

Der vorletzte Spieltag der Hinrunde in der A-Liga hatte es erneut in sich. Mit 39 Toren in den sieben Spielen können sich die Fußballfreunde des Kreises wieder einmal nicht beschweren. Woche für Woche bieten die 14 A-Ligisten großen Unterhaltungswert, wenngleich der ein oder anderen Mannschaften die Lust und Laune aufs Sonntagssport mittlerweile vergangen sein dürfte. So zum Beispiel dem SSV Eintracht Lommersum. Mit 1:9 in Nierfeld erlebte die Eintracht ein erneutes Debakel und dürfte damit immer weiter in Richtung B-Liga rutschen. Lommersum hat vier Zähler aus zwölf Spielen. Tendenz: Abstieg! Ebenfalls vier Punkte haben die Sportfreunde DHO. Sie unterlagen daheim gegen Zülpich II mit 1:3 und auch hier sieht es schwer nach Abstieg aus. Den dritten Abstiegsplatz hat momentan der SSV Golbach inne, die zu Hause gegen Spitzenreiter Dahlem-Schmidtheim mit 3:5 unterlegen waren. Knapp über dem Strich steht Mitaufsteiger TuS Vernich, der die TuS Mechernich mit 5:2 in die Schranken wies und wichtige Zähler für den Ligaverbleib sammelte. Einen kleinen Rückschlag muss der SV Schöneseiffen verkraften. Daheim gabe es gegen Flamersheim/Kirchheim eine 1:2 Niederlage. Der SSV Weilerswist überholte in der Tabelle den SV Sötenich. Im direkten Duell sind zwei Treffer in der Nachspielzeit entscheidend für den 2:0 Erfolg des neuen Tabellendritten. Außerdem gewann der TSV Schönau auf der eigenen Platzanlage gegen Frauenberg mit 3:2.

Das sind die Spieltagsfakten mit 39 Toren: Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:3

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Adrian Hajdini (43. Dejen Kidane), Eren Catak (83. Brayan Pedro), Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz (74. Kadiata Mbaya Mudiangombe), Pierre Mendy - Trainer: René Urbach

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Maximilian Pütz, Jonas Hintzen, Dave Dahlmann, Robin Ritz, Dustin Oellers, Jakob Raudszus (67. Lukas Bungart), Jakob Fischer, Nico Jensen, Daniel Esser (74. Lukas Fischer), Fabian Schmitz, Marcel Blum (82. Leon Seeberger) - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan

Schiedsrichter: Özden Altunöz (Euskirchen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Vladyslav Shukhovtsev (45.+1 Handelfmeter), 1:1 Marcel Blum (48.), 1:2 Jakob Fischer (72. Handelfmeter), 1:3 Lukas Bungart (90.+3)



SSV Golbach 1928 – SG Dahlem-Schmidtheim 3:5

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann, Felix Malsbenden, Lukas Malsbenden, Marius Kremp, Kai Müller, Sebastian Mertz (82. Jean-Claude Kamano), Jan Malsbenden, Luca Adaldo (72. Maurice Gölden), Raphael-Stefan Kremp, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten (85. Roman Wawer), Leon Merget, Timo Wassong, Fabian Klimpel, Dino Halilic (85. Luca Caputo), Christopher Haep (80. Leon Ingenhaag), Aleksandr Miller, Silvio Ferjani, Alexander Haep (46. Niklas Dümmer), Dominik Vilz (72. Johann Jentges) - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Jürgen Breuer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Silvio Ferjani (4.), 0:2 Sebastian Etten (14.), 0:3 Dominik Vilz (15.), 1:3 Sebastian Mertz (26.), 1:4 Dominik Vilz (36.), 2:4 Jan Malsbenden (37.), 2:5 Dominik Vilz (61.), 3:5 Jean-Claude Kamano (89.)



TuS Vernich 1927 – TuS Mechernich 1897 5:2

TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov (42. Finn Pleger), Paul Merkler (64. Albin Kryeziu), Tom Stegink, Fiete Schwarz (72. David Koop), Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

TuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Leon Radschibajev (52. Sekou Keita), André Beaujean, Tobias Hoß, Luca Althausen (46. Franz Evertz), Leo Evertz, Jonas Hohn, Nils Althausen, Marco Zenner, Tom Lengersdorf (64. Leo Evertz), Jens Honnef - Trainer: Nicolas Hohn

Schiedsrichter: Lennart Hensen - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Fiete Schwarz (2.), 2:0 Maurice Platz (12.), 3:0 Elias Platz (15.), 3:1 Tom Lengersdorf (41.), 4:1 Arber Kryeziu (46.), 5:1 Arber Kryeziu (61.), 5:2 Simon Ratmann (66. Eigentor)

Gelb-Rot: Kevin Mießeler (57./TuS Mechernich 1897/Unsportlichkeit)

Gelb-Rot: Tobias Hoß (87./TuS Mechernich 1897/Unsportlichkeit)



SV Schöneseiffen 1950 – SG Flamersheim / Kirchheim 1:2

SV Schöneseiffen 1950: Tobias Heinen, Niklas Kirch, Paul Cordel, Nils Fink, Dominik Dreßen, Lukas Sauer, Max Jöbges, Felix Zimmer (46. Torben Hörnchen), Maurice Niedermeier (46. Marcel Hupp), Felix Jenniches (93. Dennis Heinen), Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten (82. Tom Heine), Julian Seliger, Lukas Mager, Marco Klein (72. Timo Jäntgen), Kasimir Johannes Reutershan, Daniel Graichen, Yannik Ramm (88. Henning Doppelfeld), Leon Trichkovski (91. Maximilian Carstensen) - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Björn Lehmann - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Leon Trichkovski (36.), 0:2 Yannik Ramm (40.), 1:2 Torben Hörnchen (56.)

Rot: Nils Fink (66./SV Schöneseiffen 1950/)

Rot: Timo Jäntgen (100./SG Flamersheim / Kirchheim/)



TSV Schönau – SV Frauenberg 3:2

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber, David Nolte (87. Luis Breuer), Florian Metzen (83. Benedikt Vögtel), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem (90. Ben Huthmacher), Pascal Schröder, Deniz Arigan, Justin Brams, Tom Bauer (81. Kevin Munongo Malela), Julian Crombach (68. Milan Jonathan Fischer), Marcel Motz, Jan Tornow (75. Jan-Paul Pietrzyk), Can Yasin Arigan (84. Leon Vohsen), Sebastian Kaiser - Trainer: Marcel Timm

Schiedsrichter: Lars Jungmann - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Sebastian Kaiser (52.), 1:1 Lukas Stollenwerk (57.), 1:2 Sebastian Kaiser (67.), 2:2 Lukas Stollenwerk (70.), 3:2 Tom Neukirch (89.)



SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SSV Eintracht Lommersum 1920 9:1

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl (75. Julian Schlag), Jonas Küpper (36. Marlon Vogt), Sven Pohl (53. David Küpper), Mory Kaba, Nils Hahn, Marcel Maus, Michael Jansen - Trainer: Dirk Scheer

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Alexander Joist, Andreas Struve, Tim Schumacher, Jan-Niklas Runkel, Witali Rempel (62. Julian Mathis Hilgers), Lukas Goetz, Simon Bell, Max Nitz (61. Robin Ron Schmitz), Marcel Ebel (62. Ahmed Naitichou) - Trainer: Sebastian Reisenauer

Schiedsrichter: Niklas Breuer - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Lukas Goetz (4.), 1:1 Michael Jansen (6.), 2:1 Sven Pohl (8.), 3:1 Sven Pohl (14.), 4:1 Patrick Pohl (32.), 5:1 Marlon Vogt (44.), 6:1 Sven Pohl (53.), 7:1 Marcel Maus (71.), 8:1 Nils Hahn (79.), 9:1 Mory Kaba (85.)



SSV Weilerswist 1924 – SV Sötenich 1919 2:0

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (65. Luis Kampermann), Felix Kortholt, Solehi Salohidin (65. Daouda Coulibaly), Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda, Firat Bagkan - Trainer: Frederik Ziburske

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Tim Jäckel, Martin Schmitz (95. Max Lang), Simon Züll, Ben Winter (87. Pascal Feyerabend), Dennis Jäckel, Paul Hrziwnak - Trainer: Markus Sabel

Schiedsrichter: Rainer Calmus - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kai Karamouzas (90.+6), 2:0 Daouda Coulibaly (90.+8)

Doppelpacker Arber Kryeziu vom TuS Vernich klettert im Saisonranking weiter nach oben. Der 21-Jährige hat in seiner FuPa-Statistik bislang in 79 Spielen für Vernich 81 Tore erzielt und ist maßgeblich daran beteiligt, dass sich der TuS in den letzten Jahren so gut entwickelt hat. Ebenfalls einen Sprung nach vorne machte Sven Pohl. Der Nierfelder traf gegen Lommersum drei Mal und steht nun bei zehn Saisontoren. Das Ranking der besten Torschützen