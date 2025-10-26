Weilerswist nach der Pause wie entfesselt – Torfestival gegen Golbach!

Zähe erste Halbzeit – Golbach hält gut dagegen

Was für ein verrückter Fußballnachmittag im Weilerswister Sportzentrum! Lange tat sich der SSV Weilerswist gegen kompakt verteidigende Gäste vom SSV Golbach schwer – doch nach dem Seitenwechsel platzte der Knoten gewaltig. Mit einem furiosen Zwischenspurt innerhalb von nur sechs Minuten legten die Gastgeber den Grundstein für einen am Ende klaren 6:1-Heimsieg.

Die Gäste versuchten ihrerseits mit vereinzelten Nadelstichen Akzente zu setzen, konnten die Weilerswister Abwehr aber kaum ernsthaft in Bedrängnis bringen. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen.

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich kein Spiel für Fußball-Ästheten. Weilerswist hatte mehr Ballbesitz und Kontrolle, doch gegen die dichte Golbacher Defensive fehlte zunächst die letzte Durchschlagskraft.

47. Minute als Weckruf – Weilerswist dreht auf

Kurz nach Wiederanpfiff fast der Schockmoment für die Hausherren: Eine Unachtsamkeit in der Defensive hätte Golbach beinahe in Führung gebracht, doch der Ball fand aus kürzester Distanz nicht den Weg ins Tor. Diese Szene wirkte wie ein Weckruf für Weilerswist – ab da übernahmen die Ziburske-Schützlinge endgültig das Kommando.

Sechs Minuten – drei Tore – Spiel gedreht!

In der 53. Minute brach der Bann: Firat Bagkan erzielte nach starker Vorarbeit von Felix Kortholt das erlösende 1:0 – der Dosenöffner!

Nur vier Minuten später war Kortholt selbst zur Stelle. Nach einer Ecke von Sven Stanienda nutzte er eine Unsicherheit des Golbacher Keepers Vitalii Yuianets und erhöhte auf 2:0.

Und es kam noch besser: In der 59. Minute legte Bagkan quer auf den eingewechselten Daouda Coulibaly, der eiskalt zum 3:0 einschob. Weilerswist war nun nicht mehr zu bremsen.

Golbach antwortet kurz – doch Weilerswist kontert mit Wucht

Die Gäste gaben sich nicht auf und kamen in der 62. Minute durch Sebastian Merz zum 3:1-Anschlusstreffer, nachdem eine Verwirrung im Weilerswister Strafraum herrschte. Doch die Hoffnung der Golbacher währte nur kurz.

Schon drei Minuten später zimmerte erneut Felix Kortholt nach einer Ecke von Stanienda den Ball sehenswert zum 4:1 in die Maschen – sein 9. Saisontreffer!

In der 67. Minute erhöhte dann Daouda Coulibaly per Kopf nach mustergültiger Flanke von Bagkan auf 5:1.

Den Schlusspunkt setzte Stefan Silva-Santos in der 70. Minute mit einem präzisen Abschluss zum 6:1-Endstand.

Fazit: Geduld zahlt sich aus

Nach einer zähen ersten Halbzeit zeigte der SSV Weilerswist im zweiten Durchgang seine ganze Offensivpower.

Geduld, Einsatz und Tempo sorgten am Ende für ein deutliches Ergebnis. Besonders auffällig: Sechs Tore in nur 17 Minuten

Golbach hielt lange tapfer dagegen, hatte nach dem 1:0 der Weilerswister aber keine echte Antwort mehr.

Tore:

1:0 Bagkan (53.)

2:0 Kortholt (57.)

3:0 Coulibaly (59.)

3:1 Merz (62.)

4:1 Kortholt (65.)

5:1 Coulibaly (67.)

6:1 Silva-Santos (70.)

Mannschaften:

SSV Weilerswist: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Robin Maximilian Berk, Stefan Silva-Santos, Mike Nandzik, ( 53. Daouda Coulibaly ), Sven Stanienda, Max Becker, Felix Kortholt, Ricardo Melder, ( 60. Jan Schreiter ), Marius Hammes, Firat Bagkan,

Trainer: Frederik Ziburske

Co Trainer: Oguzhan Erkaya

SSV Golbach: Vitalii Yuianets, Marius Kremp, Felix Jonas Malsbenden, Jan Hofmann, ( 75. Nils Ruthenbeck ), Lukas Malsbenden, Maurice Gölden, ( 89. Maximilian Brucker ), Sebastian Mertz, Max Hofmann, Luca Adaldo, ( 89. Markus Müller ), Nirvin Vincent de Paul, ( 38. Jean Claude Kamano ), Richard Stier, ( 75. Laurin Peters ),

Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: Niklas Granrath