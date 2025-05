Weilerswist klettert auf Platz Drei - Frauenberg noch nicht durch

Der SSV Weilerswist ist zweifelsohne die Mannschaft des letzten Saisondrittels. Auch gegen Frauenberg blieb die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske im nunmehr achten Spiel in Folge ohne Niederlage (6 Siege, 2 Remis). Im Spiel gegen Frauenberg wechselte die Führung gleich zweimal hin und her. Am Ende mit dem besseren Ende für die Blau-Weißen. Der Lohn dieser Serie ist der Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Der SV Frauenberg verharrt nach der 2:3 Niederlage weiter auf den zehnten Tabellenplatz. Noch ist der Klassenerhalt nicht durch, allerdings stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch der SVF am Sonntag Planungssicherheit bekommt. Da ist die Mannschaft von Sebastian Kaiser zwar nicht im Einsatz, aber die Entscheidung für ein weiteres A-Liga-Jahr kann dann im günstigen Fall auf den anderen Plätzen Pro Frauenberg fallen. Weilerswist hat Schönau zu Gast.