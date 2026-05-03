Weilerswist entzaubert den Spitzenreiter 5:1 gegen Dahlem- Schmidtheim

kollektiver Weilerswister Torjubel nach dem 4:1 Treffer durch Stefan Silva-Santos von re. nach li. Dennis Besirovic, Maxim Zajcev, Stefan Silva-Santos, SSV Coach Frederik Ziburske, Sven Stanienda im Hintergrund dazu kommenden Basti Schmitz – Foto: M. St.

Der SSV Weilerswist hat am Sonntagnachmittag ein echtes Ausrufezeichen in der Kreisliga A Euskirchen gesetzt und den bisherigen Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim klar und auch in der Höhe verdient mit 5:1 geschlagen.

Auch der größere Rasenplatz schien der SG Dahlem-Schmidtheim nicht zu liegen. Die Gäste fanden zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel, während Weilerswist früh zeigte, wer Herr im Hause ist.

Die Hausherren waren von der ersten Minute an hellwach und über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft. Trainer Frederik Ziburske konnte erstmals in der Rückrunde nahezu aus dem Vollen schöpfen – und stellte taktisch von Dreier- auf Viererkette um. Eine Maßnahme, die voll aufging und die Gäste sichtbar vor Probleme stellte.

Frühe Führung und vergebene Gäste-Chancen

Bereits in der 11. Minute ging der SSV in Führung: Mike Nandzik setzte Firat Bagkan mustergültig in Szene, der den Ball per feinem Heber über Keeper Yannick Schmitz zum 1:0 verwandelte.

Nur fünf Minuten später bot sich den Gästen die große Chance zum Ausgleich – doch Silvio Ferjani setzte einen umstrittenen Foulelfmeter neben das Tor (16.).

Das rächte sich: In der 23. Minute nutzte erneut Mike Nandzik eine missglückte Rückgabe eiskalt aus und erhöhte auf 2:0.

Kurz vor der Pause sorgte Max Becker für die Vorentscheidung. Nach einer Ecke von Sven Stanienda köpfte der aufgerückte Abwehrspieler zum 3:0 ein (44.). Mit dieser hochverdienten Führung ging es in die Halbzeit.

Traumtor sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel verkürzte zwar Silvio Ferjani auf 3:1 (52.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später nahm Stefan Silva-Santos einen Ball aus rund 30 Metern direkt und versenkte ihn spektakulär zum 4:1 im Tor – ein Treffer mit klarer „Tor-des-Monats“-Qualität (53.).

In der 81. Minute bot sich Dahlem-Schmidtheim erneut die Chance zu verkürzen, doch Dominik Vilz scheiterte per Foulelfmeter am stark reagierenden SSV-Keeper Daniel Arndt.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Joker Felix Kortholt: Nach Ballgewinn im Mittelfeld setzte er sich stark durch und lupfte den Ball über den herausgeeilten Keeper zum 5:1-Endstand (83.).

Fazit:

Klare Verhältnisse und neue Spannung im Titelrennen

Der SSV Weilerswist zeigte sich im Vergleich zu den letzten Wochen wie ausgewechselt und kontrollierte das Spiel über die gesamte Dauer. Mit nahezu voller Kapelle präsentierte sich die Ziburske-Elf spielfreudig, effizient und defensiv stabil.

Die Gäste hingegen enttäuschten auf ganzer Linie und fanden nie zu ihrem gewohnten Spiel. Sinnbildlich dafür stehen die beiden vergebenen Elfmeter.

Durch die Niederlage verliert die SG Dahlem-Schmidtheim die Tabellenführung an TuS Chlodwig Zülpich II, während Weilerswist auf Rang drei klettert.

Am kommenden Sonntag wartet bereits das nächste Topspiel: Der SSV Weilerswist gastiert beim viertplatzierten SV Sötenich. Dahlem-Schmidtheim empfängt den SSV Golbach.

SSV Weilerswist 1924: Arndt – Karamouzas, Becker, Silva-Santos (89. Raab), Stanienda (66. Büscher), B. Schmitz (61. Eicker), Zajcev, Besirovic (76. Kortholt), Bagkan, Zeyfiyanoglu (79. Hammes), Nandzik

Trainer: Frederik Ziburske

SG Dahlem-Schmidtheim: Schmitz – Etten, Merget, Wassong (57. Klimpel), Halilic, Hahn, Ingenhaag (63. Miller), Jentges (65. Thur), Ferjani, Haep, Vilz

Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Jamal Stropolo

Zuschauer: 110

Tore:

1:0 Bagkan (11.), 2:0 Nandzik (23.), 3:0 Becker (44.), 3:1 Ferjani (52.), 4:1 Silva-Santos (53.), 5:1 Kortholt (83.)

Besondere Vorkommnisse:

Ferjani (16.) und Vilz (81.) verschießen Elfmeter für Dahlem-Schmidtheim.

@SSV Golbach @SV Sötenich @ TuS Chlodwig Zülpich II