Weilerswist empfängt Nierfeld - Liga Kracher in Dahlem von Bruno Arndt · Heute, 16:16 Uhr · 0 Leser

Spielszene aus dem Hinspiel da gewann der SSV Weilerswist knapp mit 0:1, durch den Treffer von Felix Kortholt – Foto: M. St.

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Am kommenden Sonntag empfängt der SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum den SV SW Nierfeld zum Duell in der Kreisliga A Euskirchen. Anstoß der Partie ist um 15:45 Uhr.

Die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske steckt aktuell in einer schwierigen Phase. In der Rückrunde warten die Weilerswister weiterhin auf den ersten Dreier. Am vergangenen Wochenende lieferte man sich beim TSV Schönau zwar ein spektakuläres Spiel, musste sich am Ende jedoch knapp mit 4:5 geschlagen geben. Es war bereits die dritte Niederlage in Folge. Damit dürften die zu Saisonbeginn hoch gehandelten Gastgeber ihre Aufstiegsambitionen vorerst begraben müssen – der Rückstand auf die Spitzenplätze beträgt inzwischen zwölf Punkte. Ganz anders die Gefühlslage beim SV SW Nierfeld: Die Gäste konnten am vergangenen Sonntag mit einem überzeugenden 6:3-Erfolg gegen den TuS Vernich Selbstvertrauen tanken und die ersten Punkte in der Rückrunde einfahren. Zuvor musste man sich zwar dem TuS Chlodwig Zülpich II ebenfalls in einem torreichen Spiel mit 3:6 geschlagen geben, dennoch zeigt die Formkurve nach oben. Mit aktuell 19 Punkten rangiert die Elf von Coach Dirk Scheer auf Tabellenplatz neun.