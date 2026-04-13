Weilerswist behält im Derby die Oberhand – 2:0 gegen TuS Vernich

Marius Hammes klärt schon in der 1. Spielminute spektakulär auf der Torlinie, und verhindert so die frühe Führung des TuS Vernich – Foto: M. St.

Der SSV Weilerswist bleibt weiter in der Erfolgsspur: Nach dem ersten Rückrundensieg vor der Osterpause in Schöneseiffen (3:1) setzte sich die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske auch im mit Spannung erwarteten Gemeindederby gegen den TuS Vernich mit 2:0 durch. Vor 140 Zuschauern im heimischen Sportzentrum war es jedoch ein hart erarbeiteter Erfolg.

Auch im weiteren Verlauf entwickelte sich eine zähe Partie, in der vom Tabellenunterschied wenig zu sehen war. Der abstiegsgefährdete TuS hielt stark dagegen und kam sogar zu einer weiteren Großchance, als ein Ball aus dem Halbfeld nur an die Latte des Weilerswister Tores klatschte.

Die Gäste aus Vernich erwischten den deutlich besseren Start. Bereits nach einer Minute brannte es lichterloh im Strafraum der Hausherren: SSV-Keeper Paul Frings konnte zunächst klären, doch der Nachschuss aus kürzester Distanz wurde von Marius Hammes spektakulär auf der Torlinie gerettet. Eine Szene, die gut und gerne die frühe Führung für Vernich hätte bedeuten können.

Standard bringt die Führung

So musste schließlich eine Standardsituation für die Führung herhalten: In der 31. Minute brachte Björn Büscher eine Ecke präzise vor das Tor, wo Kai Karamouzas am höchsten stieg und per Kopf zum 1:0 einnetzte – bereits sein fünfter Saisontreffer.

Mit dieser knappen Führung ging es auch in die Pause.

Elfmeter sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild: viel Kampf, wenig Spielfluss. Die Entscheidung fiel erneut nach einer Standardsituation. In der 52. Minute setzte sich Luis Kampermann stark über die rechte Seite durch und wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dennis Besirovic souverän zum 2:0.

In der Folge verpasste es der SSV, das Ergebnis weiter auszubauen, ließ jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. Letztlich blieb es beim verdienten, wenn auch glanzlosen Derbysieg.

Schreckmoment kurz vor Schluss

Überschattet wurde die Partie von einer unglücklichen Szene in der Nachspielzeit: Nach einem Zusammenprall mit Max Becker zog sich Vernichs Kian Schmitz eine Sprunggelenksfraktur zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dieser Stelle gute Besserung und eine schnelle Genesung – Keep strong, Kian!

Fazit

Ein Spiel auf überschaubarem Niveau entschieden die Weilerswister durch zwei Standardsituationen für sich. Der TuS Vernich zeigte eine engagierte Leistung und machte es dem Favoriten lange schwer, steht aber weiterhin tief im Tabellenkeller. Für den SSV zählen am Ende vor allem die drei Punkte – oder wie man so schön sagt: Auch „dreckige Siege“ bringen Zählbares.

Aufstellungen :

SSV Weilerswist 1924:

Frings – Karamouzas, Hammes, Becker, Büscher (64. Berk), Zajcev (85. Azarko), Besirovic, Zeyfiyanoglu, Eicker (64. Stanienda), Nandzik (66. Coulibaly), Kampermann (74. Bagkan)

Trainer: Frederik Ziburske

TuS Vernich 1927:

Weise – Schmitz (96. Fredrich), Klinov, Merkler, Schwarz, Ratmann, Pleger, Platz, Kryeziu, Platz, Kajba (61. Stegink)

Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Christian Kühlborn

Zuschauer: 140

Tore:

1:0 Karamouzas (31.)

2:0 Besirovic (52., Foulelfmeter)