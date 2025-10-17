Weiler will Serie halten – West Köln kämpft ums Überleben

– Foto: Michael Schmidt

In der Kreisliga A Köln steht der 8. Spieltag an – mit Weiler Volkhoven als ungeschlagenem Tabellenführer und West Köln als einzigem sieglosen Team. Während oben um Konstanz gerungen wird, geht es unten ums Überleben. Zwei Trainer blicken selbstbewusst, aber mit Respekt auf ihre Aufgaben.

Weiler trifft auf selbstbewusstes Casa de Espana Der ungeschlagene Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (1.) will seine beeindruckende Serie fortsetzen. Mit sechs Siegen und einem Remis aus sieben Partien führt die Mannschaft von Trainer Sven Karis souverän das Feld an. Am Sonntag empfängt Weiler den offensivstarken Ideal Club de Futbol Casa de Espana (10.), der nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen schwer einzuschätzen ist.

Trainer Sven Karis mahnt seine Spieler dennoch zur Konzentration: „Neue Woche, neues Spiel – diesmal geht’s gegen Casa España. Das ist ein Gegner, der schwer einzuschätzen ist, eine echte Wundertüte. Gegen Top-Teams haben sie bisher immer stark abgeliefert, daher wissen wir, dass uns eine intensive und anspruchsvolle Partie erwartet. Wir wollen mit der nötigen Leidenschaft und Energie auftreten, unser Spiel auf den Platz bringen und die Punkte in Weiler behalten.“ Doch auch Casa-Coach Manuel Sánchez reist trotz einiger Ausfälle mit Kampfgeist nach Volkhoven: „Volkhoven-Weiler hat zehn Punkte mehr als wir – das hat sicherlich seine Berechtigung! Wir erwarten einen sehr starken Gegner. Wir fahren deswegen mit großem Respekt zum Tabellenführer, werden aber alles geben und um die drei Punkte kämpfen und es Volkhoven-Weiler so schwer wie möglich machen! Auch wenn wir einige Krankheits- und Verletzungsausfälle haben, vertraue ich meinen Jungs, dass sie ein gutes Spiel abgeben werden!“

Casa de Espana hat in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass sie große Gegner ärgern können – zuletzt mit einem 4:2-Erfolg gegen den Tabellenzweiten FC Pesch II. Mit 22 Treffern gehört die Mannschaft zu den offensivstärksten Teams der Liga. Für Weiler geht es darum, den Rhythmus zu halten und die eigene defensive Stabilität erneut unter Beweis zu stellen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana

Bürrig setzt auf Heimstärke gegen West Für den TuS Roland Bürrig (9.) steht gegen das Schlusslicht SC West Köln (16.) ein richtungsweisendes Spiel an. Trainer Thomas Herrmann erwartet trotz der klaren Tabellenkonstellation ein hartes Stück Arbeit und findet deutliche Worte: „Wir hatten am Anfang klar unsere Schwierigkeiten, und wenn es nicht gut läuft, gibt es intern das ein oder andere Problemchen. Da sind wir jetzt aber auf einem guten Weg. Die letzten beiden Spiele waren deutliche Leistungssteigerungen – zweimal eine sehr gute Mannschaftsleistung, wo wir zusammen gut verteidigt und auch zusammen gut angegriffen haben. Das gibt Hoffnung für die kommenden Spiele.“ Herrmann betont die Bedeutung der eigenen Heimstärke: „Wir spielen wieder zu Hause, das ist unser Platz, und da haben wir in der letzten Saison kein Heimspiel verloren. Auch in dieser Saison sind wir daheim noch ungeschlagen – das wollen wir beibehalten und alles reinlegen, dass das so bleibt.“ Zugleich warnt er eindringlich vor dem Gegner: „Mit SC West kommt ein Gegner, der deutlich schlechter dasteht, als er wirklich ist. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut – 4:5 gegen Pesch, 2:4 gegen Weiler, 1:1 in Kalk, 3:4 gegen Stammheim – das waren alles enge Spiele. Die wissen, wo das Tor steht, haben 16 Tore erzielt, fünf mehr als wir, und sind durchaus gefährlich. West ist eine kompakte Mannschaft mit Qualitäten nach vorne. Irgendwann wird auch bei ihnen der Knoten platzen – wir müssen alles daran setzen, dass das nicht gegen uns passiert.“ Abschließend fasst er zusammen: „Wir wissen, was auf uns zukommt, müssen tierisch aufpassen und viel Geduld haben. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, denn West ist deutlich stärker, als es die Tabelle aussagt.“

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TuS 1887 Roland Bürrig TuS Bürrig SC West Köln West Köln