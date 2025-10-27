Weiler weiter ungeschlagen – Poll bleibt erster Verfolger

– Foto: Michael Schmidt

Tabellenführer Weiler Volkhoven baut seine Serie auch in Südwest souverän aus, Poll gewinnt deutlich in Bürrig. Während Pesch sechs Treffer erzielt, retten Casa España und Gremberg in letzter Sekunde einen Punkt.

Casa España und Gremberg teilen sich die Punkte Im Duell der Tabellennachbarn trennten sich Casa de España (10.) und SV Gremberg Humboldt (8.) 2:2. Zweimal brachte Ahmed Abu Affan die Gastgeber zurück ins Spiel, den Ausgleich erzielte er in der Nachspielzeit. Gremberg führte zwischenzeitlich zweimal, musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Casa España verbessert sich leicht, bleibt aber im unteren Mittelfeld.

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SV Gremberg Humboldt 60/62 2:2

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Domenique Wenk, Sander Wenzel (0. Linus Ott), Mattis Ben Voß, Theo Maiworm, Sebastian Alamo Alonso (0. David Görgens), Finn Lennartz, Luca Öztekin (0. Tillmann Tröster), Justin Koch (0. Alessandro Tallarico Alves), Marlon Javier Zambrano Loor (0. Mathis Büchter), Ahmed Abu Affan, Jona Schulze

Tore: 0:1 (27.), 1:1 Ahmed Abu Affan (38.), 1:2 (63.), 2:2 Ahmed Abu Affan (90.+5)

Poll siegt souverän in Bürrig Der VfL Rheingold Köln-Poll (2.) gewann beim Aufsteiger TuS Roland Bürrig (12.) klar mit 5:1 und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Marco Selbach eröffnete per Strafstoß, ehe Ilhan Gündogan und Marvin Liebschner erhöhten. In der Schlussphase traf Julien Gromann doppelt. Bürrig kam nur kurzzeitig heran, musste dann jedoch eine hohe Niederlage einfahren.