Weiler weiter ungeschlagen – Poll bleibt erster Verfolger

Tabellenführer Weiler Volkhoven baut seine Serie auch in Südwest souverän aus, Poll gewinnt deutlich in Bürrig. Während Pesch sechs Treffer erzielt, retten Casa España und Gremberg in letzter Sekunde einen Punkt.
Casa España und Gremberg teilen sich die Punkte
Im Duell der Tabellennachbarn trennten sich Casa de España (10.) und SV Gremberg Humboldt (8.) 2:2. Zweimal brachte Ahmed Abu Affan die Gastgeber zurück ins Spiel, den Ausgleich erzielte er in der Nachspielzeit. Gremberg führte zwischenzeitlich zweimal, musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. Casa España verbessert sich leicht, bleibt aber im unteren Mittelfeld.
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SV Gremberg Humboldt 60/62 2:2
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Domenique Wenk, Sander Wenzel (0. Linus Ott), Mattis Ben Voß, Theo Maiworm, Sebastian Alamo Alonso (0. David Görgens), Finn Lennartz, Luca Öztekin (0. Tillmann Tröster), Justin Koch (0. Alessandro Tallarico Alves), Marlon Javier Zambrano Loor (0. Mathis Büchter), Ahmed Abu Affan, Jona Schulze
SV Gremberg Humboldt 60/62:
Tore: 0:1 (27.), 1:1 Ahmed Abu Affan (38.), 1:2 (63.), 2:2 Ahmed Abu Affan (90.+5)
Poll siegt souverän in Bürrig
Der VfL Rheingold Köln-Poll (2.) gewann beim Aufsteiger TuS Roland Bürrig (12.) klar mit 5:1 und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Marco Selbach eröffnete per Strafstoß, ehe Ilhan Gündogan und Marvin Liebschner erhöhten. In der Schlussphase traf Julien Gromann doppelt. Bürrig kam nur kurzzeitig heran, musste dann jedoch eine hohe Niederlage einfahren.
TuS 1887 Roland Bürrig – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 1:5
TuS 1887 Roland Bürrig: Lukas Jeremias Rivera Möller, Henrik Weiss, Patrick Paffrath, Sven Zivoder (69. Mario Schwarz), Marc Brünker (67. Tobias Horch), Tom Louis Stier (55. Tobias Berg), Markus Kedeinis, Julian Stanelle (61. Philipp Bigus), Alexandru-Nicolae Baias-Kovacs, Alexander Fedorov, Serkan Özkan (53. Hakan Özkan)
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali (79. Bleron Syla), Max Dreyer, Simon Schmischke, Jan Bruns, Yaakoub Ladouali (86. Niklas Robien), Marco Selbach, Julien Gromann, Ilhan Gündogan, Karol Dziadek (68. Jonas Droop), Marvin Liebschner (87. Nils Tromnau)
Tore: 0:1 Marco Selbach (45. Foulelfmeter), 0:2 Ilhan Gündogan (55.), 0:3 Marvin Liebschner (61.), 1:3 Alexander Fedorov (80.), 1:4 Julien Gromann (90.), 1:5 Julien Gromann (90.+2)
Rot: Tobias Horch (91./TuS 1887 Roland Bürrig/)
Pesch überrollt Sinnersdorf
Der FC Pesch II (3.) feierte beim VfR Sinnersdorf (13.) ein 6:1-Schützenfest. Simon von der Linden und Younes Barka legten früh den Grundstein, ehe Marcos dos Santos Filho per Elfmeter und Simon Raphael Steinkrüger nachlegte. Pesch dominierte über 90 Minuten und zeigte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen eiskalt vor dem Tor. Sinnersdorf bleibt nach der klaren Niederlage im unteren Drittel der Tabelle.
VfR Sinnersdorf 1928 – FC Pesch II 1:6
VfR Sinnersdorf 1928: Tim Löbbering, Nils Sander (78. Fabian Schmeiler), Robin van Pee, Robert Fink, Timon Rudolphi, Arthur Friesen, Markus Riesenbeck (29. Tiago Barros Alves), Jonas Lehmann, Nick Knöfel (68. Tobias Holzportz), Henry Luepschen (84. Andreas Brück), Noel Schmitz (57. Andre Jackmuth)
FC Pesch II: Raphael Thoma, Subutay Memiser, Jan-Eric Hornberg, Christian Schmitz, Cem Yilmaz, Simon Von der Linden, Younes Barka, Simon Raphael Steinkrüger, Toshiki Otsuki, Gianluca Epifani (78. Yassim Saibou), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (83. Ilias Zairit)
Tore: 0:1 Simon Von der Linden (9.), 0:2 Younes Barka (13.), 0:3 Simon Von der Linden (34.), 0:4 Simon Raphael Steinkrüger (44.), 0:5 Marcos Alexandre Dos Santos Filho (64. Foulelfmeter), 0:6 Younes Barka (66.), 1:6 Andre Jackmuth (89.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: