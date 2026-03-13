 2026-03-13T07:45:35.464Z

Weiler vor Pflichtsieg, Poll unter Druck

Der 19. Spieltag bietet Spitzendruck, Kellerduelle und ein Derby mit Sprengkraft.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

An der Spitze darf sich Weiler gegen Pesch behaupten, dahinter kämpfen Poll, Gremberg und Kalk um Anschluss. Im Keller stehen mehrere direkte Duelle an, die den Abstiegskampf weiter zuspitzen können.

Derby unter Spannung

Der Neunte SC Blau-Weiß 06 Köln II (26 Punkte) empfängt den Siebten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27) zu einem Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben zuletzt Punkte gelassen: Blau-Weiß unterlag Olympia nur knapp mit 3:4, Lindenthal verlor bei Gremberg ebenfalls knapp mit 2:3. Ein Sieg würde dem Gewinner den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sichern. Viel spricht für eine enge Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden dürften.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
13:00

Poll muss liefern

Der Fünfte DJK Südwest Köln II (32) trifft auf den Drittplatzierten VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (34). Poll hat nach dem spektakulären 4:4 gegen Casa Espana und dem Rückschlag gegen Blau-Weiß wieder etwas gutzumachen, während Südwest mit dem 3:1 in Bürrig Selbstvertrauen getankt hat. Das Duell ist für beide Seiten richtungsweisend im Rennen um die Spitze hinter Weiler. Vor allem Poll steht unter Zugzwang, um den Abstand nach oben nicht größer werden zu lassen.

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
13:00

Weiler vor klarer Aufgabe

Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (44) empfängt den Dreizehnten FC Pesch II (19). Nach dem souveränen 4:1 in Stammheim ist Weiler klarer Favorit, zumal Pesch nach dem 1:6 gegen West Köln unter Druck steht. Der Spitzenreiter stellt mit 65 Toren eine der stärksten Offensiven der Liga und darf sich im Titelrennen keinen Patzer leisten. Pesch braucht dagegen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
FC Pesch
FC PeschPesch II
15:00

Gremberg will oben dranbleiben

Der Zweite SV Gremberg Humboldt 60/62 (35) trifft auf den Elften TuS Köln-Stammheim 1889 (20). Gremberg kommt mit dem Schwung eines 3:2-Sieges in Lindenthal, Stammheim verlor dagegen klar mit 1:4 gegen Weiler. Auf dem Papier sprechen die Rollen für den Gastgeber, zumal Gremberg offensiv konstant liefert. Stammheim wird vor allem darauf aus sein, die Partie lange offen zu halten. Für Gremberg ist es die Chance, den Druck auf Weiler hochzuhalten.

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
15:15

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 15.03.2026, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
13:15

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
15:15

So., 15.03.2026, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
17:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
15:30live