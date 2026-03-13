Weiler vor Pflichtsieg, Poll unter Druck Der 19. Spieltag bietet Spitzendruck, Kellerduelle und ein Derby mit Sprengkraft. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

An der Spitze darf sich Weiler gegen Pesch behaupten, dahinter kämpfen Poll, Gremberg und Kalk um Anschluss. Im Keller stehen mehrere direkte Duelle an, die den Abstiegskampf weiter zuspitzen können.

Derby unter Spannung Der Neunte SC Blau-Weiß 06 Köln II (26 Punkte) empfängt den Siebten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27) zu einem Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben zuletzt Punkte gelassen: Blau-Weiß unterlag Olympia nur knapp mit 3:4, Lindenthal verlor bei Gremberg ebenfalls knapp mit 2:3. Ein Sieg würde dem Gewinner den Anschluss an die obere Tabellenhälfte sichern. Viel spricht für eine enge Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden dürften.

Poll muss liefern

Der Fünfte DJK Südwest Köln II (32) trifft auf den Drittplatzierten VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (34). Poll hat nach dem spektakulären 4:4 gegen Casa Espana und dem Rückschlag gegen Blau-Weiß wieder etwas gutzumachen, während Südwest mit dem 3:1 in Bürrig Selbstvertrauen getankt hat. Das Duell ist für beide Seiten richtungsweisend im Rennen um die Spitze hinter Weiler. Vor allem Poll steht unter Zugzwang, um den Abstand nach oben nicht größer werden zu lassen.

Weiler vor klarer Aufgabe Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (44) empfängt den Dreizehnten FC Pesch II (19). Nach dem souveränen 4:1 in Stammheim ist Weiler klarer Favorit, zumal Pesch nach dem 1:6 gegen West Köln unter Druck steht. Der Spitzenreiter stellt mit 65 Toren eine der stärksten Offensiven der Liga und darf sich im Titelrennen keinen Patzer leisten. Pesch braucht dagegen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven FC Pesch Pesch II