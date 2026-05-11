Weiler vollendet den Aufstieg, West überrascht deutlich Spitzenreiter macht Meisterschaft perfekt – Verfolger patzen teilweise deutlich. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der SC Köln Weiler Volkhoven hat am 26. Spieltag der Kölner Kreisliga A mit einem Heimsieg gegen Bosna Köln die Meisterschaft perfekt gemacht. Dahinter festigte Gremberg Rang zwei, während Blau-Weiß 06 Köln II das Derby gegen Südwest gewann und West Köln mit einem Kantersieg in Casa überraschte.

Blau-Weiß dreht das Derby spät Der Tabellen­siebte SC Blau-Weiß 06 Köln II entschied das Derby gegen den Drittplatzierten DJK Südwest Köln II mit 3:2 für sich und revanchierte sich damit für die Niederlage aus der Hinrunde. In einer intensiven Partie wechselte die Führung mehrfach, nachdem Nys Erichsen früh vorgelegt hatte und Max Jakob Berghaus postwendend ausglich. Peter Ciuraj brachte Südwest nach der Pause erneut nach vorne, doch Jonas Behrenbruch und schließlich Peer Feldmann drehten die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Blau-Weiß bleibt damit im oberen Mittelfeld stabil, während Südwest im Rennen um Rang zwei weiter Boden verliert.

SC Blau-Weiß 06 Köln II – DJK Südwest Köln II 3:2

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Peer Feldmann, Sebastian Häder (65. Martin Fritz Breil), Jonathan Westhoff, Nils Bornmann, Nys Erichsen (72. Christian Becker), Hannes Löhr, Maximilian Schlinkert (38. René Ulbrych), Jonas Behrenbruch (79. Thomas Stassin), Quentin Herbst, Peter Höh (57. Steffen Cramer)

DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig (54. Janek Monschau), Benedikt Walgenbach, Nils Rauschert (68. Benjamin Magoley), Severin Meyer, Marvin Lebendig, Andreas Bartosinski, Peter Ciuraj, Max Jakob Berghaus (83. Frederik Michalski), David Leon Müller (65. Christos Tsentekidis), Felix Tolksdorf (59. Henri Erlen)

Tore: 1:0 Nys Erichsen (14.), 1:1 Max Jakob Berghaus (16.), 2:1 Peter Ciuraj (51.), 2:2 Jonas Behrenbruch (56.), 3:2 Peer Feldmann (79.)

Hohenlind überrollt Bürrig Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II ließ dem Vorletzten TuS 1887 Roland Bürrig beim 6:0 keine Chance. Bereits nach 28 Minuten führten die Gastgeber durch Treffer von Theodor Kremoser, David Gansiniec, Hendrik Horstjann und Luc Kobberger mit 4:0. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die sechstplatzierte Borussia das Tempo hoch und erhöhte konsequent. Bürrig kassierte damit bereits die 73 Gegentreffer der Saison und bleibt tief im Tabellenkeller.