Weiler vollendet den Aufstieg, West überrascht deutlich

Der SC Köln Weiler Volkhoven hat am 26. Spieltag der Kölner Kreisliga A mit einem Heimsieg gegen Bosna Köln die Meisterschaft perfekt gemacht. Dahinter festigte Gremberg Rang zwei, während Blau-Weiß 06 Köln II das Derby gegen Südwest gewann und West Köln mit einem Kantersieg in Casa überraschte.
Blau-Weiß dreht das Derby spät
Der Tabellensiebte SC Blau-Weiß 06 Köln II entschied das Derby gegen den Drittplatzierten DJK Südwest Köln II mit 3:2 für sich und revanchierte sich damit für die Niederlage aus der Hinrunde. In einer intensiven Partie wechselte die Führung mehrfach, nachdem Nys Erichsen früh vorgelegt hatte und Max Jakob Berghaus postwendend ausglich. Peter Ciuraj brachte Südwest nach der Pause erneut nach vorne, doch Jonas Behrenbruch und schließlich Peer Feldmann drehten die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Blau-Weiß bleibt damit im oberen Mittelfeld stabil, während Südwest im Rennen um Rang zwei weiter Boden verliert.
SC Blau-Weiß 06 Köln II – DJK Südwest Köln II 3:2
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Peer Feldmann, Sebastian Häder (65. Martin Fritz Breil), Jonathan Westhoff, Nils Bornmann, Nys Erichsen (72. Christian Becker), Hannes Löhr, Maximilian Schlinkert (38. René Ulbrych), Jonas Behrenbruch (79. Thomas Stassin), Quentin Herbst, Peter Höh (57. Steffen Cramer)
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig (54. Janek Monschau), Benedikt Walgenbach, Nils Rauschert (68. Benjamin Magoley), Severin Meyer, Marvin Lebendig, Andreas Bartosinski, Peter Ciuraj, Max Jakob Berghaus (83. Frederik Michalski), David Leon Müller (65. Christos Tsentekidis), Felix Tolksdorf (59. Henri Erlen)
Tore: 1:0 Nys Erichsen (14.), 1:1 Max Jakob Berghaus (16.), 2:1 Peter Ciuraj (51.), 2:2 Jonas Behrenbruch (56.), 3:2 Peer Feldmann (79.)
Hohenlind überrollt Bürrig
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II ließ dem Vorletzten TuS 1887 Roland Bürrig beim 6:0 keine Chance. Bereits nach 28 Minuten führten die Gastgeber durch Treffer von Theodor Kremoser, David Gansiniec, Hendrik Horstjann und Luc Kobberger mit 4:0. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die sechstplatzierte Borussia das Tempo hoch und erhöhte konsequent. Bürrig kassierte damit bereits die 73 Gegentreffer der Saison und bleibt tief im Tabellenkeller.
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – TuS 1887 Roland Bürrig 6:0
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni (51. Tom Kanz), Jason Rank (84. Pascal Japes), Mario Matteo Giorgio (60. Sebastian Holle), Lennart Schneider, David Gansiniec, Sven Krämer, Theodor Kremoser, Luc Kobberger, Leif Silas Haupt
TuS 1887 Roland Bürrig: Tayfun Altin, Daniele Piras (46. Alexander Fedorov), Tim Holtorff, Lennard Fuchs, Henrik Weiss, Tobias Horch (37. Tom Louis Stier), Constantin Kenzo Nakanishi, Julian Stanelle (52. Marc Brünker), Muhammed Saidy Khan, Alexandru-Nicolae Baias-Kovacs (37. Jan-Niklas Bartels), Philipp Bigus (62. Moses Zumbel)
Tore: 1:0 Theodor Kremoser (7.), 2:0 David Gansiniec (16.), 3:0 Hendrik Horstjann (25.), 4:0 Luc Kobberger (28.), 5:0 Theodor Kremoser (50.), 6:0 Hendrik Horstjann (59.)
Weiler krönt Saison mit dem Titel
Der SC Köln Weiler Volkhoven 1948 machte mit dem 4:2 gegen Bosna Köln die Meisterschaft perfekt und steigt in die Bezirksliga auf. Gegen das Schlusslicht dominierte der Spitzenreiter lange klar und führte nach Treffern von Walid Sekkour, Kristoph Smolarek und Marius Geertschuis bereits mit 4:0. Erst in der Schlussphase gelang Bosna noch Ergebniskosmetik. Weiler beendet damit eine konstant starke Saison mit dem vorzeitigen Titelgewinn.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – Bosna Köln 4:2
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis (77. Fatih Akpinar), Walid Sekkour, Hubert Madau (46. Joey Söntgen), Dominik Knauer, Simon Geertschuis (58. Sinan Musliov), Patrick Ince (77. Dominik Hermann), Niko Kuhn, Simon Von der Linden (44. Kristoph Smolarek)
Bosna Köln: Minel Rizvancevic, Ramiz Odobasic, Ismail Can Salici, Saban Huseinovic, Recep Yildiz, Benaris Milatovic (70. Denis Jaganjac), Schiar Assad, Serkan Aydin, Arnes Gadzun (62. Adnan Budimlic), Suvad Suljkanovic (56. Avad Fajic), Erbil Abazovski
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Walid Sekkour (34.), 2:0 Kristoph Smolarek (60.), 3:0 Kristoph Smolarek (72.), 4:0 Marius Geertschuis (74.), 4:1 Erbil Abazovski (77.), 4:2 Serkan Aydin (85. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Marius Geertschuis (SC Köln Weiler Volkhoven 1948) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (60.).
Weitere Ergebnisse am Wochenende: