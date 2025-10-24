Weiler Volkhoven will in Südwest-Tempel bestehen

Der 9. Spieltag der Kölner Kreisliga A verspricht Spannung pur: Spitzenreiter Weiler Volkhoven gastiert bei Südwest II, während im Verfolgerfeld Poll, Olympia und Blau-Weiß punkten wollen. Am Tabellenende kämpfen Bosna und Stammheim um Luft.

Der Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (1.) reist zum starken Aufsteiger DJK Südwest Köln II (4.), der mit 15 Punkten überraschend im oberen Drittel steht. Weilers Trainer Sven Karis erwartet eine schwere Aufgabe: „Uns erwartet ein Gegner, der mit hoher Intensität spielt – vor allem zuhause noch einmal mehr. Sie werden mit dem sprichwörtlichen Messer zwischen den Zähnen auftreten und uns alles abverlangen. Deshalb wird eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum vergangenen Wochenende notwendig sein, um in Südwest zu bestehen. Wir sind aber top vorbereitet, heiß auf die Partie und wollen die Punkte unbedingt mit nach Weiler nehmen.“

Südwest kann befreit aufspielen, hat zuletzt beim 3:0-Erfolg in Pesch überzeugt und will dem Favoriten den ersten Dämpfer verpassen.

Casa España will Heimserie ausbauen – Gremberg kommt mit Wucht

Nach der Niederlage in Weiler will Casa de España (12.) zu Hause gegen SV Gremberg Humboldt (8.) zurück in die Spur finden. Trainer Manuel Sanchez richtet den Blick nach vorne: „Auch wenn keiner von uns einen Auswärtssieg gegen den Tabellenführer erwartet hat, so hatten wir uns schon eine gewisse Hoffnung auf einen Punktgewinn gemacht. Jetzt gilt es wieder nach vorne zu schauen, das Spiel abzuhaken und uns auf die schwere Partie gegen Humboldt Gremberg vorzubereiten. Zuhause haben wir bisher gute Spiele abgeliefert – und das soll so bleiben.“

Gremberg reist nach der 2:7-Pleite bei Blau-Weiß II mit Wut im Bauch an. Beide Teams trennen nur drei Punkte – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.