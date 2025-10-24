 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Foto: Michael Schmidt

Weiler Volkhoven will in Südwest-Tempel bestehen

Tabellenführer trifft auf Aufsteiger mit Biss – Spitzenspiel in Kölns Kreisliga A.

Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der 9. Spieltag der Kölner Kreisliga A verspricht Spannung pur: Spitzenreiter Weiler Volkhoven gastiert bei Südwest II, während im Verfolgerfeld Poll, Olympia und Blau-Weiß punkten wollen. Am Tabellenende kämpfen Bosna und Stammheim um Luft.

Südwest fordert den Spitzenreiter – Weiler will Serie halten

Der Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (1.) reist zum starken Aufsteiger DJK Südwest Köln II (4.), der mit 15 Punkten überraschend im oberen Drittel steht. Weilers Trainer Sven Karis erwartet eine schwere Aufgabe: „Uns erwartet ein Gegner, der mit hoher Intensität spielt – vor allem zuhause noch einmal mehr. Sie werden mit dem sprichwörtlichen Messer zwischen den Zähnen auftreten und uns alles abverlangen. Deshalb wird eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum vergangenen Wochenende notwendig sein, um in Südwest zu bestehen. Wir sind aber top vorbereitet, heiß auf die Partie und wollen die Punkte unbedingt mit nach Weiler nehmen.“

Südwest kann befreit aufspielen, hat zuletzt beim 3:0-Erfolg in Pesch überzeugt und will dem Favoriten den ersten Dämpfer verpassen.

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
13:00

Casa España will Heimserie ausbauen – Gremberg kommt mit Wucht

Nach der Niederlage in Weiler will Casa de España (12.) zu Hause gegen SV Gremberg Humboldt (8.) zurück in die Spur finden. Trainer Manuel Sanchez richtet den Blick nach vorne: „Auch wenn keiner von uns einen Auswärtssieg gegen den Tabellenführer erwartet hat, so hatten wir uns schon eine gewisse Hoffnung auf einen Punktgewinn gemacht. Jetzt gilt es wieder nach vorne zu schauen, das Spiel abzuhaken und uns auf die schwere Partie gegen Humboldt Gremberg vorzubereiten. Zuhause haben wir bisher gute Spiele abgeliefert – und das soll so bleiben.“

Gremberg reist nach der 2:7-Pleite bei Blau-Weiß II mit Wut im Bauch an. Beide Teams trennen nur drei Punkte – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 26.10.2025, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
13:15

Bürrig empfängt Poll – Außenseiter will für Überraschung sorgen

Der Aufsteiger TuS Roland Bürrig (10.) trifft auf den Tabellenzweiten VfL Rheingold Poll (2.), der nach einem 1:0-Sieg über Kalk mit Selbstvertrauen anreist. Bürrig will sich nach der Niederlage gegen West wieder stabilisieren, muss aber defensiv kompakter agieren. Poll hingegen will den Anschluss an Spitzenreiter Weiler wahren und setzt auf seine stabile Defensive. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
15:00

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
FC Pesch
FC PeschPesch II
15:15

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
15:30

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
15:30

So., 26.10.2025, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
17:30

24.10.2025, 17:00 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor