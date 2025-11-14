 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Weiler Volkhoven weiter ungeschlagen – Spannung auf allen Plätzen

Vor dem 12. Spieltag in der Kreisliga A Köln bleibt der SC Köln Weiler Volkhoven das Maß aller Dinge.

Während die Konkurrenz aus Poll und Kalk versucht, den Anschluss zu halten, spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zunehmend zu. Gleich mehrere direkte Duelle versprechen richtungsweisende Ergebnisse.

Verfolger Poll will seine Serie ausbauen

Der Tabellenzweite aus Poll (24 Punkte) reist als Favorit zum Neunten Lindenthal-Hohenlind (14 Punkte). Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Olympia Köln will der VfL den Abstand zu Spitzenreiter Weiler Volkhoven weiter verkürzen. Poll verfügt mit 35 Treffern über die zweitbeste Offensive der Liga und gilt entsprechend als klarer Favorit.

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
13:00

Spitzenspiel im oberen Mittelfeld

Mit nur drei Punkten Unterschied treffen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander: Pesch (17 Punkte) empfängt Kalk (20 Punkte). Die Hausherren kassierten zuletzt eine 3:7-Niederlage in Dellbrück und wollen defensiv wieder stabiler auftreten. Kalk geht nach dem 4:2-Heimerfolg über Stammheim mit Selbstvertrauen in die Partie. Beide Teams gehören zu den torgefährlichsten der Liga, sodass ein offenes Spiel auf Augenhöhe zu erwarten ist.

So., 16.11.2025, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
13:15

Spitzenreiter peilt nächsten Dreier an

Der ungeschlagene Tabellenführer (31 Punkte) empfängt den Zehnten aus Dellbrück (13 Punkte). Weiler Volkhoven gewann zuletzt souverän mit 7:1 bei Bosna Köln und stellt mit 44 Toren den mit Abstand besten Angriff der Liga. Adler Dellbrück reist nach dem 7:3-Torfestival gegen Pesch mit neuem Selbstvertrauen an. Dennoch spricht die Bilanz klar für den Spitzenreiter, der seine beeindruckende Serie weiter fortsetzen möchte.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
15:00

Duell mit hoher Brisanz

Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss ans Mittelfeld. Stammheim (12 Punkte) blieb zuletzt mehrfach ohne Punktgewinn und will gegen den Drittletzten Bürrig (10 Punkte) unbedingt siegen. Die Gäste verloren zuletzt knapp mit 1:2 gegen Lindenthal, zeigten dabei aber eine engagierte Leistung. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler im Kampf gegen die letzten Tabellenplätze– ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
15:00

Weitere Duelle am Wochenende:

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
13:00

So., 16.11.2025, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
13:15

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
15:00

So., 16.11.2025, 14:45 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
14:45

