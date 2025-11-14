– Foto: Michael Schmidt

Weiler Volkhoven weiter ungeschlagen – Spannung auf allen Plätzen Vor dem 12. Spieltag in der Kreisliga A Köln bleibt der SC Köln Weiler Volkhoven das Maß aller Dinge. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Köln West Köln Lindenthal II Pesch II Dellbrück + 12 weitere

Während die Konkurrenz aus Poll und Kalk versucht, den Anschluss zu halten, spitzt sich der Kampf um den Klassenerhalt zunehmend zu. Gleich mehrere direkte Duelle versprechen richtungsweisende Ergebnisse.

Verfolger Poll will seine Serie ausbauen Der Tabellenzweite aus Poll (24 Punkte) reist als Favorit zum Neunten Lindenthal-Hohenlind (14 Punkte). Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Olympia Köln will der VfL den Abstand zu Spitzenreiter Weiler Volkhoven weiter verkürzen. Poll verfügt mit 35 Treffern über die zweitbeste Offensive der Liga und gilt entsprechend als klarer Favorit.

Spitzenspiel im oberen Mittelfeld

Mit nur drei Punkten Unterschied treffen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander: Pesch (17 Punkte) empfängt Kalk (20 Punkte). Die Hausherren kassierten zuletzt eine 3:7-Niederlage in Dellbrück und wollen defensiv wieder stabiler auftreten. Kalk geht nach dem 4:2-Heimerfolg über Stammheim mit Selbstvertrauen in die Partie. Beide Teams gehören zu den torgefährlichsten der Liga, sodass ein offenes Spiel auf Augenhöhe zu erwarten ist.

Spitzenreiter peilt nächsten Dreier an Der ungeschlagene Tabellenführer (31 Punkte) empfängt den Zehnten aus Dellbrück (13 Punkte). Weiler Volkhoven gewann zuletzt souverän mit 7:1 bei Bosna Köln und stellt mit 44 Toren den mit Abstand besten Angriff der Liga. Adler Dellbrück reist nach dem 7:3-Torfestival gegen Pesch mit neuem Selbstvertrauen an. Dennoch spricht die Bilanz klar für den Spitzenreiter, der seine beeindruckende Serie weiter fortsetzen möchte.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven SV Adler Dellbrück Dellbrück 15:00 PUSH