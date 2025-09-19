 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligavorschau
– Foto: Michael Schmidt

Weiler Volkhoven vor Derby-Prüfung in Pesch

Tabellenführer muss im Topspiel Farbe bekennen – Blau-Weiß in Lindenthal gefordert.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Am vierten Spieltag der Kreisliga A Köln steht das Derby zwischen Pesch II und Spitzenreiter Weiler Volkhoven im Mittelpunkt. Blau-Weiß 06 II reist als Favorit nach Lindenthal, während Casa de Espana beim heimstarken Olympia bestehen muss. Auch das Kellerduell zwischen Adler Dellbrück und West Köln verspricht Brisanz.

Derby in Pesch

Das Derby in Pesch (5.) gegen Tabellenführer Weiler Volkhoven (1.) elektrisiert. „Beide Teams wissen genau, worum es am Sonntag geht. Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze, da kann alles passieren. Uns erwartet eine junge, spielstarke Mannschaft mit viel Talent – vielleicht sogar mit der einen oder anderen Verstärkung aus der Ersten. Wir sind jedoch bestens vorbereitet und wollen den Derbysieg unbedingt nach Weiler holen“, sagt SC-Trainer Sven Karis. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte für ersten Tabellenplätze.

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
13:15

Casa zu Gast bei Olympia

Olympia (11.) vertraut auf seinen Heimvorteil am Gleisdreieck, während Casa (3.) seine Erfolgsserie fortsetzen will. „Am Sonntag erwartet uns ein sehr starker Gegner! Wir haben großen Respekt vor Olympia. In der Vergangenheit waren die Spiele sportlich immer sehr umkämpft. Zudem hat Olympia mit dem etwas kleineren Platz einen absoluten Heimvorteil. Ich hoffe, wir können den Schwung der letzten Spiele mitnehmen und vom Gleisdreieck Zählbares mitnehmen“, erklärt Casa-Trainer Manuel Sanchez. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in die Partie.

So., 21.09.2025, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
14:45

Kalk will mit Ernsthaftigkeit gegen Bosna rangehen

Kalk (7.) geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen Bosna (14.), die zuletzt gegen Adler Dellbrück untergingen. Trainer Alessandro Puzzo von Bosna betont: „Uns erwartet in Kalk eine schwere Aufgabe. Unser Team benötigt noch Zeit, sich einzuspielen, die wir eigentlich nicht haben. Nur wenn wir 101 Prozent geben und eine solide kämpferische Leistung abrufen, haben wir eine Chance, Punkte mitzunehmen.“ Borussia-Coach André Otten mahnt sein Team: „Obwohl das Spiel gegen Sinnersdorf noch zwei, drei Tore zu niedrig ausging, wollen wir den positiven Trend fortsetzen. Ich hoffe allerdings, dass meine Mannschaft sich nicht von dem Ergebnis des letzten Spieltages von Bosna blenden lässt. Darum werden wir uns gut vorbereiten, mit voller Ernstlichkeit in das Spiel reingehen und versuchen mit aller Macht, die drei Punkte in Kalk zu lassen, um uns weiter in der Tabelle nach vorne zu ackern.“ Ein wegweisendes Duell für beide Seiten.

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
15:15

Weitere Duelle am Wochenende:

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
13:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
15:15

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
15:30

Aufrufe: 019.9.2025, 12:00 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor