Weiler Volkhoven vor Derby-Prüfung in Pesch

Am vierten Spieltag der Kreisliga A Köln steht das Derby zwischen Pesch II und Spitzenreiter Weiler Volkhoven im Mittelpunkt. Blau-Weiß 06 II reist als Favorit nach Lindenthal, während Casa de Espana beim heimstarken Olympia bestehen muss. Auch das Kellerduell zwischen Adler Dellbrück und West Köln verspricht Brisanz.
Derby in Pesch
Das Derby in Pesch (5.) gegen Tabellenführer Weiler Volkhoven (1.) elektrisiert. „Beide Teams wissen genau, worum es am Sonntag geht. Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze, da kann alles passieren. Uns erwartet eine junge, spielstarke Mannschaft mit viel Talent – vielleicht sogar mit der einen oder anderen Verstärkung aus der Ersten. Wir sind jedoch bestens vorbereitet und wollen den Derbysieg unbedingt nach Weiler holen“, sagt SC-Trainer Sven Karis. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte für ersten Tabellenplätze.
Casa zu Gast bei Olympia
Olympia (11.) vertraut auf seinen Heimvorteil am Gleisdreieck, während Casa (3.) seine Erfolgsserie fortsetzen will. „Am Sonntag erwartet uns ein sehr starker Gegner! Wir haben großen Respekt vor Olympia. In der Vergangenheit waren die Spiele sportlich immer sehr umkämpft. Zudem hat Olympia mit dem etwas kleineren Platz einen absoluten Heimvorteil. Ich hoffe, wir können den Schwung der letzten Spiele mitnehmen und vom Gleisdreieck Zählbares mitnehmen“, erklärt Casa-Trainer Manuel Sanchez. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in die Partie.
Kalk will mit Ernsthaftigkeit gegen Bosna rangehen
Kalk (7.) geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen Bosna (14.), die zuletzt gegen Adler Dellbrück untergingen. Trainer Alessandro Puzzo von Bosna betont: „Uns erwartet in Kalk eine schwere Aufgabe. Unser Team benötigt noch Zeit, sich einzuspielen, die wir eigentlich nicht haben. Nur wenn wir 101 Prozent geben und eine solide kämpferische Leistung abrufen, haben wir eine Chance, Punkte mitzunehmen.“ Borussia-Coach André Otten mahnt sein Team: „Obwohl das Spiel gegen Sinnersdorf noch zwei, drei Tore zu niedrig ausging, wollen wir den positiven Trend fortsetzen. Ich hoffe allerdings, dass meine Mannschaft sich nicht von dem Ergebnis des letzten Spieltages von Bosna blenden lässt. Darum werden wir uns gut vorbereiten, mit voller Ernstlichkeit in das Spiel reingehen und versuchen mit aller Macht, die drei Punkte in Kalk zu lassen, um uns weiter in der Tabelle nach vorne zu ackern.“ Ein wegweisendes Duell für beide Seiten.
Weitere Duelle am Wochenende: