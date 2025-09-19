Weiler Volkhoven vor Derby-Prüfung in Pesch

– Foto: Michael Schmidt

Am vierten Spieltag der Kreisliga A Köln steht das Derby zwischen Pesch II und Spitzenreiter Weiler Volkhoven im Mittelpunkt. Blau-Weiß 06 II reist als Favorit nach Lindenthal, während Casa de Espana beim heimstarken Olympia bestehen muss. Auch das Kellerduell zwischen Adler Dellbrück und West Köln verspricht Brisanz.

Derby in Pesch Das Derby in Pesch (5.) gegen Tabellenführer Weiler Volkhoven (1.) elektrisiert. „Beide Teams wissen genau, worum es am Sonntag geht. Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze, da kann alles passieren. Uns erwartet eine junge, spielstarke Mannschaft mit viel Talent – vielleicht sogar mit der einen oder anderen Verstärkung aus der Ersten. Wir sind jedoch bestens vorbereitet und wollen den Derbysieg unbedingt nach Weiler holen“, sagt SC-Trainer Sven Karis. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte für ersten Tabellenplätze.

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr FC Pesch Pesch II SC Köln Weiler Volkhoven 1948 SC Volkhoven 13:15 PUSH

Casa zu Gast bei Olympia

Olympia (11.) vertraut auf seinen Heimvorteil am Gleisdreieck, während Casa (3.) seine Erfolgsserie fortsetzen will. „Am Sonntag erwartet uns ein sehr starker Gegner! Wir haben großen Respekt vor Olympia. In der Vergangenheit waren die Spiele sportlich immer sehr umkämpft. Zudem hat Olympia mit dem etwas kleineren Platz einen absoluten Heimvorteil. Ich hoffe, wir können den Schwung der letzten Spiele mitnehmen und vom Gleisdreieck Zählbares mitnehmen“, erklärt Casa-Trainer Manuel Sanchez. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in die Partie.

So., 21.09.2025, 14:45 Uhr ESV Olympia Köln Olympia Köln Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana 14:45 PUSH