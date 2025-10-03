 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
– Foto: Michael Schmidt

Weiler Volkhoven im Topspiel gefordert, Kalk erwartet Schlusslicht

Der 6. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt Tabellen-Duelle mit klaren Vorzeichen.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Spitzenreiter Weiler Volkhoven trifft auf den Siebten Gremberg Humboldt, Verfolger Kalk empfängt Schlusslicht SC West. Während Poll den Aufsteiger Bosna Köln testet, muss Casa de Espana in Stammheim seine Defensive stabilisieren.

Casa will nach Torfestival Ordnung schaffen

Beide Teams haben sechs Punkte und stehen im Mittelfeld. Casa de Espana kommt mit einem denkwürdigen 5:6 gegen Lindenthal-Hohenlind im Gepäck. Trainer Manuel Sanchez fordert nun eine klare Reaktion: „Nach dem wilden Spiel letztes Wochenende gegen Hohenlind mit insgesamt elf Toren müssen wir uns nächstes Wochenende definitiv um unsere Defensive kümmern! Was mich positiv stimmt, ist, dass wir auch fünf Tore geschossen haben! Es wird am Sonntag also viel davon abhängen, wie sicher wir hinten stehen werden!“ Für Stammheim ist es die Chance, mit einem Heimsieg die Tabellenlage zu verbessern.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
15:00

Kalks Trainer trifft Ex-Club, West will ersten Sieg

Borussia Kalk (2.) ist mit vier Siegen in Serie in Topform, während SC West (16.) noch ohne Punkt ist. Trainer Andre Otten sieht das Wiedersehen mit gemischten Gefühlen: „Wir spielen halt gegen meinen Ex-Club, da war ich zweieinhalb Jahre Trainer, bin da ein bisschen mit einem weinenden Auge gegangen, denke trotzdem positiv an die Zeit zurück. Wir wollen die Spiele natürlich gewinnen. Wir haben jetzt einen guten Lauf, haben vier Siege hintereinander geholt. Am Sonntag soll der fünfte dazukommen. West ist natürlich noch ohne Punkt, aber das sind immer die gefährlichsten Spiele. Wie sagt man so schön? Die angeschlagenen Boxer sind die gefährlichsten. Nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und müssen die drei Punkte bei uns halten, weil wir uns vorne auch festbeißen wollen. Wir werden gut vorbereitet sein, haben am Donnerstag noch ein Pokalspiel, wo wir einmal komplett durchwechseln, und am Sonntag wird’s bestimmt wieder die ein oder andere Veränderung bei uns in der Startelf geben. Weil der Kader das einfach hergibt, und wir hoffen auf den nächsten Dreier.“

SC-West-Trainer Robert Alewell betont dagegen die positiven Ansätze: „Nach dem Tabellenführer kommt nun der Tabellenzweite, aber letzte Woche gegen Weiler haben vier Stammspieler gefehlt. Wir haben trotzdem Paroli bieten können, auch wenn wir am Ende 4:2 verloren haben. Das stimmt uns positiv. Dementsprechend gehen wir auch in das Spiel gegen Kalk und wollen ganz klar die ersten drei Punkte einfahren. Das wird jedes Spiel jetzt enorm wichtig sein, diesen Glauben nicht zu verlieren, weil wir in allen Spielen auf jeden Fall dran waren. Es war nicht so, dass eine Mannschaft klar oder deutlich besser war. Das stimmt uns schon mal positiv. Dementsprechend fahren wir nach Kalk. Wir wissen um deren Qualitäten. Gerade individuell haben sie natürlich einige Spieler hinten, einige aus der Mittelrheinliga, mit denen ich selber gespielt habe. Da muss man nicht drumherum reden, dass da viel Qualität ist. Aber Qualität muss sich am Ende des Tages auch erst mal im Elf gegen Elf durchsetzen. Dementsprechend werden wir uns einen guten Matchplan machen und fahren selbstbewusst nach Kalk.“

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
15:15

Poll will Serie ausbauen, Bosna mit Rückenwind

Poll (6., 9 Punkte) gewann zuletzt zweimal in Folge und will die Serie gegen Bosna Köln (13., 6 Punkte) fortsetzen. Trainer Fabian Krüger zeigt sich zuversichtlich: „Wir wollen den Rückenwind aus den letzten beiden Spielen natürlich mitnehmen. Mittlerweile haben wir den Großteil des Kaders beim Training zur Verfügung, und die Abläufe greifen natürlich immer mehr ineinander. Aber wir sind noch lange nicht am Maximum. Mit Bosna erwartet uns ein Gegner, der jetzt auch mit einem Sieg im letzten Spiel selbstbewusst auftreten wird. Wir wollen unseren Weg weitergehen und unsere sportliche Entwicklung weiterführen. Weitere drei Punkte helfen dabei natürlich immer.“ Der Aufsteiger Bosna reist mit Selbstvertrauen, aber als Außenseiter an.

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
15:15

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
13:00

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
13:15

So., 05.10.2025, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
14:45

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
15:00

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
15:00

Aufrufe: 03.10.2025, 15:00 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor