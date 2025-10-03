Weiler Volkhoven im Topspiel gefordert, Kalk erwartet Schlusslicht

Beide Teams haben sechs Punkte und stehen im Mittelfeld. Casa de Espana kommt mit einem denkwürdigen 5:6 gegen Lindenthal-Hohenlind im Gepäck. Trainer Manuel Sanchez fordert nun eine klare Reaktion: „Nach dem wilden Spiel letztes Wochenende gegen Hohenlind mit insgesamt elf Toren müssen wir uns nächstes Wochenende definitiv um unsere Defensive kümmern! Was mich positiv stimmt, ist, dass wir auch fünf Tore geschossen haben! Es wird am Sonntag also viel davon abhängen, wie sicher wir hinten stehen werden!“ Für Stammheim ist es die Chance, mit einem Heimsieg die Tabellenlage zu verbessern.

Borussia Kalk (2.) ist mit vier Siegen in Serie in Topform, während SC West (16.) noch ohne Punkt ist. Trainer Andre Otten sieht das Wiedersehen mit gemischten Gefühlen: „Wir spielen halt gegen meinen Ex-Club, da war ich zweieinhalb Jahre Trainer, bin da ein bisschen mit einem weinenden Auge gegangen, denke trotzdem positiv an die Zeit zurück. Wir wollen die Spiele natürlich gewinnen. Wir haben jetzt einen guten Lauf, haben vier Siege hintereinander geholt. Am Sonntag soll der fünfte dazukommen. West ist natürlich noch ohne Punkt, aber das sind immer die gefährlichsten Spiele. Wie sagt man so schön? Die angeschlagenen Boxer sind die gefährlichsten. Nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und müssen die drei Punkte bei uns halten, weil wir uns vorne auch festbeißen wollen. Wir werden gut vorbereitet sein, haben am Donnerstag noch ein Pokalspiel, wo wir einmal komplett durchwechseln, und am Sonntag wird’s bestimmt wieder die ein oder andere Veränderung bei uns in der Startelf geben. Weil der Kader das einfach hergibt, und wir hoffen auf den nächsten Dreier.“

SC-West-Trainer Robert Alewell betont dagegen die positiven Ansätze: „Nach dem Tabellenführer kommt nun der Tabellenzweite, aber letzte Woche gegen Weiler haben vier Stammspieler gefehlt. Wir haben trotzdem Paroli bieten können, auch wenn wir am Ende 4:2 verloren haben. Das stimmt uns positiv. Dementsprechend gehen wir auch in das Spiel gegen Kalk und wollen ganz klar die ersten drei Punkte einfahren. Das wird jedes Spiel jetzt enorm wichtig sein, diesen Glauben nicht zu verlieren, weil wir in allen Spielen auf jeden Fall dran waren. Es war nicht so, dass eine Mannschaft klar oder deutlich besser war. Das stimmt uns schon mal positiv. Dementsprechend fahren wir nach Kalk. Wir wissen um deren Qualitäten. Gerade individuell haben sie natürlich einige Spieler hinten, einige aus der Mittelrheinliga, mit denen ich selber gespielt habe. Da muss man nicht drumherum reden, dass da viel Qualität ist. Aber Qualität muss sich am Ende des Tages auch erst mal im Elf gegen Elf durchsetzen. Dementsprechend werden wir uns einen guten Matchplan machen und fahren selbstbewusst nach Kalk.“