Weiler Volkhoven enteilt der Konkurrenz – Pesch bleibt dran

– Foto: Michael Schmidt

Am 6. Spieltag der Kreisliga A Köln festigt Weiler Volkhoven mit einem deutlichen Heimsieg seine Tabellenführung. Hinter dem Primus bleibt das Verfolgerfeld eng – besonders Pesch und Poll überzeugen mit klaren Erfolgen, während Kalk gegen das Schlusslicht stolpert.

Pesch mit Offensivfeuerwerk zurück auf Rang zwei Der FC Pesch II (2.) zeigte gegen Blau-Weiß Köln II (6.) seine wohl stärkste Saisonleistung. Früh sorgten Gerlach (3.) und Wild (12.) für klare Verhältnisse, ehe Von der Linden (74.), Epifani (85.) und Orbach (88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Blau-Weiß blieb über weite Strecken harmlos und kam nur zu einem späten Ehrentreffer durch Breil (87.). Pesch bleibt damit erster Verfolger des Tabellenführers, während der Aufsteiger auf Rang sechs abrutscht.

FC Pesch II – SC Blau-Weiß 06 Köln II 5:1

FC Pesch II: Raphael Thoma, Subutay Memiser, Carlo Meren, Cem Yilmaz, Tobias Wild (78. Yassim Saibou), Mika Gerlach, Simon Von der Linden, Younes Barka (70. Gianluca Epifani), Simon Raphael Steinkrüger (80. Jan-Eric Hornberg), Denis Orbach, Mohammed Yassin Lectibi (85. Saifeddine Boufares)

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Sebastian Häder (67. Steffen Cramer), Jeremy Kuck, Jonathan Westhoff, Nils Bornmann (78. Mika Weber), Nys Erichsen, Maximilian Schlinkert, Peter Höh (73. Christian Baur), Philipp Busse (61. Niklas Hauck), Christian Becker (78. Jonas Behrenbruch), Martin Fritz Breil

Tore: 1:0 Mika Gerlach (3.), 2:0 Tobias Wild (11.), 3:0 Simon Von der Linden (74.), 4:0 Gianluca Epifani (85.), 4:1 Martin Fritz Breil (87.), 5:1 Denis Orbach (88.)

Olympia stürmt in die Spitzengruppe Mit einem klaren 5:1-Erfolg über Sinnersdorf (11.) festigte Olympia Köln (5.) seine Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte. Laing (6., 55.), Pombo (10.) und Ström (31., 48.) trafen für die dominanten Gastgeber, die früh alles klar machten. Sinnersdorf blieb offensiv zu blass und konnte nur kurzzeitig durch Morant (28.) verkürzen. Olympia steht nun punktgleich mit Poll und untermauert seine Heimstärke.

ESV Olympia Köln – VfR Sinnersdorf 1928 5:1

ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Laurin Mebus (61. Gianluca Raguse), Mats Pilz, Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Anton Willem Laing, Justus Wolfgarten, Lasse Fahl (65. Menyien Kwennah), Kilian De Lange (53. Lennard Jarvis), Marcel Brillowski (74. Erik Hujer), Anton Ström

VfR Sinnersdorf 1928: Tim Habel, Nils Sander, Timo Fernengel, Robin van Pee, Danny Marten Hopf, Arthur Friesen, Markus Riesenbeck (53. Max Breiter), Jakob Kling, Nick Knöfel (56. Noel Schmitz), Henry Luepschen (65. Timon Rudolphi), Sven Morant (61. Andre Jackmuth)

Tore: 1:0 Anton Willem Laing (6.), 2:0 Kilwa Pombo (10.), 2:1 Sven Morant (28.), 3:1 Anton Ström (31.), 4:1 Anton Ström (48.), 5:1 Anton Willem Laing (55.) Primus marschiert weiter unaufhaltsam Der Tabellenführer Weiler Volkhoven (1.) untermauerte seine Dominanz eindrucksvoll. Strehlau (30., 33.) und Kuhn (40., 90.+2) sorgten für klare Verhältnisse, Schuck (56.) traf ebenfalls. Grembergs Doppeltorschütze Plenker (45., 78.) konnte die verdiente Niederlage nicht verhindern. Weiler bleibt ungeschlagen und führt die Liga mit 16 Punkten souverän an.