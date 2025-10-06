Weiler Volkhoven enteilt der Konkurrenz – Pesch bleibt dran

Am 6. Spieltag der Kreisliga A Köln festigt Weiler Volkhoven mit einem deutlichen Heimsieg seine Tabellenführung. Hinter dem Primus bleibt das Verfolgerfeld eng – besonders Pesch und Poll überzeugen mit klaren Erfolgen, während Kalk gegen das Schlusslicht stolpert.
Pesch mit Offensivfeuerwerk zurück auf Rang zwei
Der FC Pesch II (2.) zeigte gegen Blau-Weiß Köln II (6.) seine wohl stärkste Saisonleistung. Früh sorgten Gerlach (3.) und Wild (12.) für klare Verhältnisse, ehe Von der Linden (74.), Epifani (85.) und Orbach (88.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Blau-Weiß blieb über weite Strecken harmlos und kam nur zu einem späten Ehrentreffer durch Breil (87.). Pesch bleibt damit erster Verfolger des Tabellenführers, während der Aufsteiger auf Rang sechs abrutscht.
FC Pesch II – SC Blau-Weiß 06 Köln II 5:1
FC Pesch II: Raphael Thoma, Subutay Memiser, Carlo Meren, Cem Yilmaz, Tobias Wild (78. Yassim Saibou), Mika Gerlach, Simon Von der Linden, Younes Barka (70. Gianluca Epifani), Simon Raphael Steinkrüger (80. Jan-Eric Hornberg), Denis Orbach, Mohammed Yassin Lectibi (85. Saifeddine Boufares)
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Sebastian Häder (67. Steffen Cramer), Jeremy Kuck, Jonathan Westhoff, Nils Bornmann (78. Mika Weber), Nys Erichsen, Maximilian Schlinkert, Peter Höh (73. Christian Baur), Philipp Busse (61. Niklas Hauck), Christian Becker (78. Jonas Behrenbruch), Martin Fritz Breil
Tore: 1:0 Mika Gerlach (3.), 2:0 Tobias Wild (11.), 3:0 Simon Von der Linden (74.), 4:0 Gianluca Epifani (85.), 4:1 Martin Fritz Breil (87.), 5:1 Denis Orbach (88.)
Olympia stürmt in die Spitzengruppe
Mit einem klaren 5:1-Erfolg über Sinnersdorf (11.) festigte Olympia Köln (5.) seine Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte. Laing (6., 55.), Pombo (10.) und Ström (31., 48.) trafen für die dominanten Gastgeber, die früh alles klar machten. Sinnersdorf blieb offensiv zu blass und konnte nur kurzzeitig durch Morant (28.) verkürzen. Olympia steht nun punktgleich mit Poll und untermauert seine Heimstärke.
ESV Olympia Köln – VfR Sinnersdorf 1928 5:1
ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Laurin Mebus (61. Gianluca Raguse), Mats Pilz, Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Anton Willem Laing, Justus Wolfgarten, Lasse Fahl (65. Menyien Kwennah), Kilian De Lange (53. Lennard Jarvis), Marcel Brillowski (74. Erik Hujer), Anton Ström
VfR Sinnersdorf 1928: Tim Habel, Nils Sander, Timo Fernengel, Robin van Pee, Danny Marten Hopf, Arthur Friesen, Markus Riesenbeck (53. Max Breiter), Jakob Kling, Nick Knöfel (56. Noel Schmitz), Henry Luepschen (65. Timon Rudolphi), Sven Morant (61. Andre Jackmuth)
Tore: 1:0 Anton Willem Laing (6.), 2:0 Kilwa Pombo (10.), 2:1 Sven Morant (28.), 3:1 Anton Ström (31.), 4:1 Anton Ström (48.), 5:1 Anton Willem Laing (55.)
Primus marschiert weiter unaufhaltsam
Der Tabellenführer Weiler Volkhoven (1.) untermauerte seine Dominanz eindrucksvoll. Strehlau (30., 33.) und Kuhn (40., 90.+2) sorgten für klare Verhältnisse, Schuck (56.) traf ebenfalls. Grembergs Doppeltorschütze Plenker (45., 78.) konnte die verdiente Niederlage nicht verhindern. Weiler bleibt ungeschlagen und führt die Liga mit 16 Punkten souverän an.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – SV Gremberg Humboldt 60/62 5:2
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Walid Sekkour (69. Fatih Akpinar), Dominik Knauer, Kristoph Smolarek (46. Hubert Madau), Simon Geertschuis, Patrick Ince, Niko Kuhn, Josch Schuck (69. Christian Peter Boden), Dominik Strehlau (73. Andre Sanders)
SV Gremberg Humboldt 60/62: Dominik Wördemann, Erginhan Özkaya, Okan Dumlupinar, Ryuma Sato, Sinan Civgin, Marvin Plenker, Lukas Alexander Stiefeling, Samet Cetin (58. Emre Yandim), Kurtay Teneke, Ben Luis Adam (59. Dominik Wille), Isni Idrizi (73. Terry Galloway)
Tore: 1:0 Dominik Strehlau (33.), 2:0 Dominik Strehlau (36.), 3:0 Niko Kuhn (40.), 3:1 Marvin Plenker (45.), 4:1 Josch Schuck (64.), 4:2 Marvin Plenker (78.), 5:2 Niko Kuhn (90.+2)
Spektakel in Stammheim – Aufsteiger siegt nach Rückstand
In einer torreichen Begegnung drehte Stammheim (8.) das Spiel gegen Casa de Espana (12.) nach der Pause eindrucksvoll. Nach Rückstand durch Tröster (50.) trafen Engeländer (55.), Sütö (61.), Caci (70.) und Hessel (75., Foulelfmeter) für die Hausherren. Die Gäste kämpften sich durch Lennartz (80., Foulelfmeter) und Maiworm (85.) noch einmal heran, konnten die Wende aber nicht vollenden. Beide Teams bleiben im dicht gedrängten Mittelfeld.
TuS Köln-Stammheim 1889 – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 4:3
TuS Köln-Stammheim 1889: Denis Bilstein, Omar Gueye, Julian-Dean Lips, Dominic Sütö, Jan Niesen, Justin Engeländer (63. Luis Angel Kolberg), James Mirugi (75. Maurice Brömmel), Ray Comes (87. Rene Wortmann), Mike Hessel, Moses Seyi Adeniyi (56. Giovanni Caci)
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Jan Munser, Robert Schneider, Mattis Ben Voß, David Görgens, Theo Maiworm, Luca Öztekin (62. Finn Lennartz), Justin Koch, Marlon Javier Zambrano Loor, Julian Birk (3. Tillmann Tröster), Jona Schulze, Mathis Büchter (51. Ahmed Abu Affan)
Tore: 0:1 Tillmann Tröster (50.), 1:1 Justin Engeländer (55.), 2:1 Dominic Sütö (61.), 3:1 Giovanni Caci (70.), 4:1 Mike Hessel (75. Foulelfmeter), 4:2 Finn Lennartz (80. Foulelfmeter), 4:3 Theo Maiworm (85.)
Weitere Ergebnisse der Spiele am Wochenende: