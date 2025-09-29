Weiler Volkhoven bleibt vorne – Kalk und Pesch jagen Spitzenreiter

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Köln brachte klare Siege im oberen Tabellendrittel und ein denkwürdiges 6:5 zwischen Casa de Espana und Lindenthal-Hohenlind. Während Weiler Volkhoven weiter ungeschlagen bleibt, kämpft Schlusslicht SC West weiter vergeblich um den ersten Punkt.
Olympia mit Auswärtssieg in Torlaune
Olympia Köln (5.) festigte seine Position im oberen Drittel mit einem klaren 6:1 bei der DJK Südwest Köln II (11.). Die Gäste spielten ihre Offensivstärke konsequent aus und profitierten von den Fehlern des Aufsteigers. Südwest bleibt damit im unteren Mittelfeld und kassierte bereits die dritte Niederlage der Saison.
DJK Südwest Köln II – ESV Olympia Köln 1:6
DJK Südwest Köln II: Marcel Lebendig, Felix Tolksdorf
ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Lennard Jarvis (68. Justus Wolfgarten), Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Ben Heimann (73. Erik Hujer), Ata Karatas, Luis Oktay Mehring, Kilian De Lange (59. Tobias Huber), Marcel Brillowski (80. Lasse Fahl), Anton Willem Laing, Anton Ström (68. Menyien Kwennah)
Tore: 1:0 Felix Tolksdorf (17.), 1:1 Ata Karatas (41.), 1:2 Marcel Brillowski (43.), 1:3 Ben Heimann (60.), 1:4 Anton Ström (63.), 1:5 Marcel Lebendig (76. Eigentor), 1:6 Lasse Fahl (88.)
Blau-Weiß festigt Rang drei
Blau-Weiß Köln II (3.) sicherte sich mit dem 3:1-Heimsieg über Stammheim (12.) den dritten Tabellenplatz. Peter Höh, Nils Bornmann und Martin Fritz Breil trafen für die Gastgeber, die damit den Anschluss an die Spitze wahren. Stammheim konnte nur zwischenzeitlich ausgleichen, blieb am Ende aber chancenlos. Für den Aufsteiger bedeutet die Niederlage ein weiteres Abrutschen in die Gefahrenzone.
SC Blau-Weiß 06 Köln II – TuS Köln-Stammheim 1889 3:1
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Sebastian Häder, Jeremy Kuck, Jonathan Westhoff, Nils Bornmann, Maximilian Schlinkert, Felipe Borges Campos (62. Henrik Sell), Peter Höh (59. Niklas Hauck), Philipp Busse (59. Quentin Herbst), Christian Becker (76. René Ulbrych), Martin Fritz Breil (85. Thomas Stassin)
TuS Köln-Stammheim 1889:
Tore: 1:1 Peter Höh (42.), 2:1 Nils Bornmann (67.), 3:1 Martin Fritz Breil (81.)
Torfestival ohne Siegerqualitäten
In einem denkwürdigen Spiel unterlag Casa de Espana (10.) mit 5:6 gegen Lindenthal-Hohenlind II (15.). Beide Abwehrreihen präsentierten sich löchrig, sodass die Zuschauer ein seltenes Offensivspektakel erlebten. Für Casa de Espana war es die dritte Niederlage der Saison, während Lindenthal-Hohenlind mit diesem Erfolg etwas Luft im Tabellenkeller gewann. Das Ergebnis ging als bislang torreichstes Spiel der Saison in die Statistik ein.
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 5:6
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Vinicio Martin Amores Cardenas, Sander Wenzel, Moritz Breucker, Mattis Ben Voß (53. Robert Schneider), David Görgens, Finn Lennartz, Luca Öztekin (51. Julian Birk), Justin Koch, Marlon Javier Zambrano Loor, Ahmed Abu Affan, Mathis Büchter
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Bjarne Windmann
Tore: 1:1 Marlon Javier Zambrano Loor, 2:1 Ahmed Abu Affan, 3:5 Ahmed Abu Affan, 4:6 Mathis Büchter, 5:6 Bjarne Windmann, 0:1 , 2:2 , 2:3 , 2:4 , 2:5 , 3:6
