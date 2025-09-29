Weiler Volkhoven bleibt vorne – Kalk und Pesch jagen Spitzenreiter

– Foto: Michael Schmidt

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Köln brachte klare Siege im oberen Tabellendrittel und ein denkwürdiges 6:5 zwischen Casa de Espana und Lindenthal-Hohenlind. Während Weiler Volkhoven weiter ungeschlagen bleibt, kämpft Schlusslicht SC West weiter vergeblich um den ersten Punkt.

Olympia mit Auswärtssieg in Torlaune Olympia Köln (5.) festigte seine Position im oberen Drittel mit einem klaren 6:1 bei der DJK Südwest Köln II (11.). Die Gäste spielten ihre Offensivstärke konsequent aus und profitierten von den Fehlern des Aufsteigers. Südwest bleibt damit im unteren Mittelfeld und kassierte bereits die dritte Niederlage der Saison.

DJK Südwest Köln II – ESV Olympia Köln 1:6

DJK Südwest Köln II: Marcel Lebendig, Felix Tolksdorf

ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Lennard Jarvis (68. Justus Wolfgarten), Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Ben Heimann (73. Erik Hujer), Ata Karatas, Luis Oktay Mehring, Kilian De Lange (59. Tobias Huber), Marcel Brillowski (80. Lasse Fahl), Anton Willem Laing, Anton Ström (68. Menyien Kwennah)

Tore: 1:0 Felix Tolksdorf (17.), 1:1 Ata Karatas (41.), 1:2 Marcel Brillowski (43.), 1:3 Ben Heimann (60.), 1:4 Anton Ström (63.), 1:5 Marcel Lebendig (76. Eigentor), 1:6 Lasse Fahl (88.)

Blau-Weiß festigt Rang drei Blau-Weiß Köln II (3.) sicherte sich mit dem 3:1-Heimsieg über Stammheim (12.) den dritten Tabellenplatz. Peter Höh, Nils Bornmann und Martin Fritz Breil trafen für die Gastgeber, die damit den Anschluss an die Spitze wahren. Stammheim konnte nur zwischenzeitlich ausgleichen, blieb am Ende aber chancenlos. Für den Aufsteiger bedeutet die Niederlage ein weiteres Abrutschen in die Gefahrenzone.