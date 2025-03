Weiler verpflichtet sich selbst, auf die eigene Jugend zu setzen

Die U23 aus Weiler besteht heute schon zu einem Grossteil aus Eigengewächsen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Fünf Jahre lang dauerte der Ausflug von Weiler-zum-Turm in die Ehrenpromotion. Als der Dorfverein 2019 aufstieg und seit 2018 von einer neuen Sportanlage profitieren konnte, stiegen die Ambitionen. Mit Momenten schnupperte man sogar an der BGL Ligue – 2021 wurde man Tabellensechster – und machte durchaus auch mit dem einen oder anderen Spielertransfer auf sich aufmerksam. Im letzten Spätfrühling musste man zwar zurück in die 1.Division, was für die Gelb-Schwarzen aber keinen Beinbruch darstellte.

Die Charta Im vergangenen Dezember veröffentlichte man dann etwas durchaus Bemerkenswertes: eine vom kompletten Vereinsvorstand unterzeichnete Charta, in der festgehalten ist, dass man künftig noch stärker als bislang auf den eigenen Nachwuchs setzen will. „Ich kann nicht sagen, dass wir das zuvor nicht gemacht haben, doch es wurde nicht konsequent genug durchgeführt. Wir wollten uns in dem Punkt verbessern und mit der Charta wurde dies formalisiert“ erklärte uns Vereinspräsident Christian Reuter in einem ausführlichen Gespräch, das letzten Montag auf dem Fußballplatz „am Dieltchen“ aufgezeichnet wurde.

„Wir haben uns einfach selber verpflichtet, es zu machen. Wenn es später aus irgendeinem Grund dennoch nicht zu hundert Prozent umgesetzt werden konnte, ist dies aber kein Problem“ so Reuter weiter. Gemeint ist die angestrebte Quote, die 1.Mannschaft bis 2029 mit drei Vierteln eigener Nachwuchsspielern zu besetzen. Wenn es schließlich auch nur 65 Prozent werden würden, wäre man dennoch auf dem richtigen Weg, ließ ein weiteres Vorstandsmitglied Ende der Woche wissen. Reuter: „Es ist eine Tendenz, die man anstrebt, doch man kann nicht immer alles beeinflussen.“ Er verweist dabei auf künftige Studenten, die eventuell ins Ausland an eine Uni gehen werden. „Sollten mehrere solche Fälle zusammen eintreten, erfüllt man die Quote vielleicht nicht.“ Bereits zum jetzigen Zeitpunkt hat man den Weg beschritten: am Montag beim Besuch von FuPa in Weiler spielte zeitgleich die 2.Mannschaft. „Wir nennen diese U23“ erklärte Reuter und fuhr fort: „Heute Abend ist glaube ich nur ein einziger, der Sohn von Ex-Nationalspieler Joel Groff, älter als 23 Jahre.“ Groff selber ist Vorstandsmitglied in Weiler und Unterzeichner der Charta. „In vier oder fünf Jahren soll diese U23 zu einhundert Prozent aus Weiler Jungs bestehen.“

Will man die künftigen Spieler der 1. aber auch der 2.Mannschaft 2029 auf einem gewissen sportlichen Level haben, führt kaum ein Weg daran vorbei, heute gute Jugendtrainer im Verein zu haben. Reuter: „Das ist auch ein Teil des Ganzen. Wenn das jetzt nicht passiert, dann wird das auch in vier oder fünf Jahren nicht klappen. Es gibt sicher noch Verbesserungspotenzial und wenn es tatsächlich an den Finanzen scheitern sollte, werden wir bereit sein, mehr zu investieren. Es ist auch ein Teil des Projekts, in diesem Punkt nicht nur das nötige Minimum zu tun. Ich will nicht sagen, das man sicher mehr Qualität bekommt, wenn man mehr bezahlt. Doch man erhöht seine Chancen.“ Chancen und Risiken Ein solches Projekt wie das in Weiler bietet klar erkennbare Chancen, birgt gleichzeitig natürlich auch Risiken. „Du gibst dir als Verein langfristig selber eine Chance“ so der Vorsitzende. „Wir sind uns aber bewusst, dass es auch einmal schwierig werden kann und man eventuell sogar in die 2.Division absteigen könnte, was natürlich kein Ziel ist. In einem solchen Fall sollen wir uns aber nicht gleich in Frage stellen und das soll das Projekt nicht zum Scheitern verurteilen. Man kann aber genauso gut gute Jahrgänge haben, mit denen es in die andere Richtung gehen kann. Das sieht man ja auch heute, wir haben den einen oder anderen im Kader der 1.Mannschaft, der spielt. Und da sieht man keinen Unterschied zu einem transferierten Spieler.“

Das kleine Schmuckkästen "am Dieltchen" hat den Verein weitergebracht – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Dass man gewisse Persönlichkeiten braucht, wie einst einen Johan Bellini, Levy Rougeaux oder Joyce Regazzi, ist einem auch bei den Yellow Boys klar. Solche tragen eine Mannschaft. „Das hatte funktioniert und da wollen wir wieder hin.“ Führungsspieler lautet das Stichwort. Z.Z. sollen die ersten Schritte im Projekt bereits gut laufen, da die eigenen Jungs ein gutes Stück motivierter seien als mancher – Zitat – „08/15-Transfer“. Man wolle nicht von Spielern von außerhalb abhängig werden, da wäre dann die Schuld beim Verein selber zu suchen. Der Abstieg Ende letzter Saison trug mit dazu bei, dass ein neues Denken im Verein einsetzte. Reuter: „Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem wir uns sagten, dass wir etwas ändern müssen“ und meint die viele Arbeit, die in einen Kader investiert wurde, der der Ehrenpromotion würdig war und dort bestehen konnte. Dass die 2.Liga schon immer eine Art Haifischbecken war, war einem auch in Weiler stets bewusst. „Man hatte auch hier Spieler sitzen, wie überall, die nur wissen wollten, wieviel sie verdienen würden. Wir waren dessen müde“ fuhr Reuter fort. Man hat aktuell einen guten Jahrgang, verfügt über rund zweihundert Jugendspieler und einige Nachwuchsteams spielen in ihren jeweiligen ersten oder zweiten Klassen. „Und auf die kann man vielleicht in fünf Jahren bauen“. Und das Projekt knüpft nahtlos an das Dauerthema Ehrenamt an. Nicht nur ein Weg in die sportliche Zukunft Christian Reuter: „Wenn wir einmal in einem gewissen Alter sind, dann hast du vielleicht den einen oder anderen, der sich dem Vorstand, im Ausschank, als Offizieller oder in sonstigen Funktionen einbringt. Man muss die Jugend heute schon wertschätzen und ihr verdeutlichen, dass sie Teil des Clubs ist. Da muss man Weitsicht haben, nicht dass man irgendwann vor seinem eigenen Scherbenhaufen steht.“ Man bleibt dennoch bescheiden in der Landgemeinde im Südosten der Hauptstadt. Die eingangs erwähnten rundum erneuerten Infrastrukturen haben dem Verein geholfen und auch die Organisation läuft scheinbar gut. „Wir müssen damit aber nicht angeben“ mahnt Reuter. Dass die Identifikation der Zuschauer mit der angedachten Zusammensetzung einer künftigen 1.Mannschaft steigen könnte, könnte laut Reuter „ein positiver Nebeneffekt“ werden. Dieser sei aber heute schon spürbar, wenn Jugendmannschaften geschlossen die 1.Mannschaft unterstützen kommen – „das ist dann ein richtiges Vereinsgefühl.“ Die Gemeinde Weiler ist mit im Boot: „wir sind ein kleines Dorf und wir kennen uns alle persönlich. Wir sind aktuell mit der Gemeinde am Prüfen, um noch einen zweiten Platz zu bekommen, da alles zu eng ist und wir kaum noch aneinander vorbeikommen. Doch auch die Gemeinde hat nur begrenzte Mittel. Spruchreif ist in diesem Punkt aber noch nichts.“ Zwar denkt Reuter, dass es einfacher ist, ein solches Projekt als Yellow Boys Weiler umzusetzen als für einen gestandenen BGL-Ligue-Verein. Doch sich mit anderen Clubs vergleichen möchte man in Weiler nicht. Am Ende des Gesprächs wird noch einmal betont, dass man zwar Bilanzen und Zwischenbilanzen ziehen wird, sich jedoch keineswegs auf eine präzise Quote festnageln lassen will. Man will nichts erzwingen und verweist darauf, dass auch andere Vereine eine ähnliche Richtung eingeschlagen haben.

Weiler-Präsident Christian Reuter – Foto: Fabrizio Munisso