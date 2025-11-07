Weiler trotzt der Asche – Poll misst sich mit Olympia

Der 11. Spieltag der Kreisliga A Köln bietet alles, was den Amateurfußball ausmacht: Derbys, Spitzenbegegnungen, Druck im Tabellenkeller – und Trainer, die Klartext sprechen. Während Tabellenführer Weiler Volkhoven auf Asche gefordert ist, empfängt Poll mit Olympia den nächsten Härtetest.

Ascheduell: Weiler trifft auf bissiges Bosna Der ungeschlagene Tabellenführer aus Weiler Volkhoven (28 Punkte) steht am Sonntag vor einer besonderen Prüfung. Auf dem Ascheplatz bei Bosna Köln (13 Punkte) will die Elf von Trainer Sven Karis ihre beeindruckende Serie fortsetzen.

Karis kennt die Herausforderung genau: „Wir haben wieder eine schwere Aufgabe vor der Brust. Wahrscheinlich sind wir die einzige Mannschaft, die in dieser Saison in der höchsten Kölner Spielklasse noch auf Asche antreten muss. Aber wir haben richtig Lust darauf und nehmen auch diese Herausforderung an – mit dem Ziel, erneut Widerstände zu überwinden.“ Er warnt ausdrücklich vor dem Gastgeber: „Bosna ist eine erfahrene Mannschaft mit Spielern, die genau wissen, in welchen Momenten sie präsent sein müssen. Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und fühlen sich in der Underdog-Rolle sichtlich wohl – das haben sie in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt.“

Bosna-Trainer Alessandro Puzzo nimmt die Rolle des Außenseiters an – und kündigt einen intensiven Nachmittag an: „Die Rollenverteilung am Sonntag ist klar! Bis jetzt spielen die Jungs von Weiler eine makellose Saison. Wir werden versuchen, den Favoriten mit einem intensiven Fight zu ärgern.“ Ein Kampfspiel ist vorprogrammiert.

Topspiel am Rheinufer: Poll trifft auf formstarke Olympia Mit 21 Punkten steht der VfL Rheingold Poll als Tabellenzweiter stabil im Spitzenfeld – doch Gegner Olympia Köln (19 Punkte) ist nur einen Sieg entfernt. Beide Teams überzeugten zuletzt durch stabile Auftritte, diszipliniertes Aufbauspiel und torgefährliche Offensivreihen. Poll-Trainer Ali Bilim erwartet ein Spiel auf höchstem Kreisliganiveau: „Olympia ist eine spielstarke Truppe mit sehr guten Fußballern. Man sieht jetzt auch wieder, dass sie wie schon in der letzten Saison oben mit dabei sind. Das spricht für die Qualität, die diese Mannschaft hat.“ Gleichzeitig lobt er die Entwicklung seines eigenen Teams: „Auch wir haben momentan einen guten Lauf. Die Stimmung ist sehr gut, und die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern passt einfach. Wir sind in allen Mannschaftsteilen stabiler und konstanter geworden, und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider.“ Zum Abschluss betont Bilim die Bedeutung der Partie: „Mit Olympia wartet ein echter Härtetest auf uns. Es wird eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe.“

Hitziges Derby erwartet – Respekt, Rivalität und viel Tempo Wenn Südwest II und Blau-Weiß II aufeinandertreffen, sind Emotionen garantiert. Beide Mannschaften spielen bislang eine gute Saison, beide stehen für gepflegten Fußball – und beide wissen, was auf dem Spiel steht. Blau-Weiß-Coach Daniel Hubert bringt die Spannung vor dem Derby auf den Punkt: „Wir sind sehr heiß auf das Derby und bereit für Sonntag. Meine Jungs haben die Woche gut und zielgerichtet trainiert. Jeder ist nochmal zusätzlich motiviert und wirft nochmal mehr rein, wenn es gegen Südwest geht.“ Hubert erwartet ein hochklassiges Spiel: „Ich erwarte ein intensives Spiel auf hohem Niveau gegen einen starken Gegner. Die Derbys waren bisher immer auf hohem fußballerischen Level und wurden häufig erst in den Schlussminuten entschieden.“ Zur Spielweise des Gegners zeigt er Respekt: „Südwest spielt mit einer klaren Spielidee mit und gegen den Ball, agiert sehr diszipliniert mit hoher Laufbereitschaft und spielt einen guten Ball. Sie werden uns alles abverlangen. Wir fahren mit dem nötigen Respekt nach Südwest, aber auch mit der Überzeugung und dem festen Glauben an uns, zu punkten.“ Ein echtes Kölner Lokalduell mit viel Qualität und mentaler Schärfe.

Bürrig kämpft gegen Negativtrend und für Selbstvertrauen Nach drei Niederlagen in Serie steht Bürrig (14., 10 Punkte) unter Druck. Trainer Thomas Herrmann hat vor dem Heimspiel gegen Hohenlind (12., 11 Punkte) eine klare Analyse: „Wir müssen auf uns gucken, haben selbst erst zehn Punkte – das ist für unsere Erwartungen zu wenig. Wenn man einmal in einem Negativstrudel ist, wie jetzt die letzten drei Spieltage, dann fehlt das Selbstvertrauen.“ Er verweist auf die jüngsten Spiele gegen Olympia und Poll: „Gegen Olympia haben wir 4:3 verloren, da war der Sieg des Gegners in Ordnung, weil wir durch individuelle Fehler einfache Tore kassieren. Gegen Poll sah es ähnlich aus – wir müssen diese Fehler abstellen, die einfachen Dinge besser machen und endlich wieder punkten.“ Und weiter: „Wir kriegen unsere Torchancen, müssen aber effektiver werden, hinten einfacher verteidigen und die Situation annehmen, wie sie ist. Es ist nicht mehr lange bis zur Winterpause, und wir müssen alles reinwerfen, um nicht unten zu überwintern.“ Herrmanns Fazit ist klar: „Gegen Lindenthal ist das ein Gegner auf Augenhöhe – zu Hause müssen wir punkten.“ Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel – für Bürrig vielleicht das wichtigste der bisherigen Saison.

Casa peilt nächsten Auswärtssieg an Casa de España (9., 13 Punkte) reist mit dem 3:2-Sieg über Blau-Weiß im Rücken zum SC West (16., 5 Punkte). Trainer Manuel Sanchez warnt vor Nachlässigkeit: „Auch wenn es letzte Woche gegen Blau-Weiß am Ende unnötig eng wurde, war es eine starke Leistung meiner Mannschaft. Diese Leistung wollen wir am nächsten Wochenende gegen den SC West wiederholen.“ Er betont die Vorbereitung: „Wir werden uns auf jeden Fall gut vorbereiten und für die nächsten drei Auswärtspunkte alles geben. Die Spiele gegen den SC West in der Vergangenheit waren immer sehr intensiv. Wir werden uns nicht überschätzen und den SC West nicht unterschätzen.“ Für Casa zählt nur der Sieg – West kämpft ums Überleben.