Weiler trifft auf formstarken SC West

Tabellenführer Weiler empfängt den formstarken SC West, Gremberg muss in Pesch bestehen, und im Tabellenkeller stehen mehrere richtungsweisende Partien an. Dazu will Casa nach dem Coup gegen Olympia den nächsten Schritt machen.
Hohenlind gegen Casa: Diesmal soll die Ordnung halten
Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27 Punkte) empfängt den Neunten Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 (24) zu einem Duell zweier Mannschaften, die mit Erfolgserlebnissen anreisen. Hohenlind gewann zuletzt klar mit 4:1 bei Blau-Weiß II, Casa setzte mit dem 1:0 gegen Olympia ein Ausrufezeichen. Im Hinspiel setzte sich Hohenlind in einem denkwürdigen Spiel mit 6:5 durch. Casa-Trainer Manuel Sanchez kündigt nun einen anderen Ansatz an: „Nach dem irren Spiel der Hinrunde, welches 5:6 zu Gunsten Hohenlind ausgefallen ist, wollen wir diesmal sicher stehen! Letztes Spiel gegen Olympia ist uns das gut gelungen. Da wollen wir wieder ansetzen. Ich erwarte gegen Hohenlind, wie immer, ein faires und spannendes Spiel.“
Weiler gegen West: Favorit gegen formstarken Außenseiter
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (47) empfängt den Elften SC West Köln (20), der sich in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert hat. West holte aus den jüngsten drei Spielen fünf Punkte und gewann zuletzt sogar 6:1 in Pesch, ehe gegen Dellbrück ein 1:1 folgte. Weiler demolierte zuletzt Pesch mit 12:0 und bleibt trotz kleinerer Schwankungen das Maß der Dinge der Liga. Trainer Sven Karis warnt dennoch ausdrücklich vor dem Gegner: „Mit West erwarten wir einen Gegner in guter Form, der immer wieder gezielt Umschaltmomente kreieren will und im Kampf um den Klassenerhalt alles investiert. Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Entscheidend wird sein, dass wir ihre Umschaltsituationen frühzeitig unterbinden. Wenn wir unsere Qualität mit der nötigen Intensität auf den Platz bringen, sind wir überzeugt, dass wir die Punkte bei uns behalten können.“
Stammheim gegen Blau-Weiß: Reaktion gefragt
Der Dreizehnte TuS Köln-Stammheim 1889 (20) trifft auf den Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (26). Stammheim unterlag zuletzt 0:4 in Gremberg und kassierte dabei bereits die elfte Saisonniederlage. Blau-Weiß verlor gegen Hohenlind mit 1:4 und sucht ebenfalls nach einem Ergebnis, das den Kurs stabilisiert. Trainer Daniel Hubert beschreibt die Lage offen: „Mit Stammheim erwartet uns am Sonntag ein Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir erwarten ein intensives, sehr umkämpftes Spiel. Der Anfang der Rückrunde ist von den Ergebnissen her entgegen unserer Erwartung und Anspruchshaltung verlaufen, so dass wir aktuell nicht zufrieden sind. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Fehler abzustellen und ich spüre die Motivation in jedem meiner Spieler, es besser zu machen und uns damit für den hohen spielerischen Aufwand, den wir betreiben, zu belohnen. Wir gehen mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner und Demut vor der Aufgabe in das Spiel. Höchstmotiviert und entschlossen wollen wir das Spiel von Beginn an annehmen und uns ergebnistechnisch belohnen.“
Weitere Spiele am Wochenende: