 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Weiler trifft auf formstarken SC West

Der 20. Spieltag bringt Spitzendruck, Abstiegsangst und heikle Richtungsduelle.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schmidt

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West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Tabellenführer Weiler empfängt den formstarken SC West, Gremberg muss in Pesch bestehen, und im Tabellenkeller stehen mehrere richtungsweisende Partien an. Dazu will Casa nach dem Coup gegen Olympia den nächsten Schritt machen.

Hohenlind gegen Casa: Diesmal soll die Ordnung halten

Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (27 Punkte) empfängt den Neunten Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 (24) zu einem Duell zweier Mannschaften, die mit Erfolgserlebnissen anreisen. Hohenlind gewann zuletzt klar mit 4:1 bei Blau-Weiß II, Casa setzte mit dem 1:0 gegen Olympia ein Ausrufezeichen. Im Hinspiel setzte sich Hohenlind in einem denkwürdigen Spiel mit 6:5 durch. Casa-Trainer Manuel Sanchez kündigt nun einen anderen Ansatz an: „Nach dem irren Spiel der Hinrunde, welches 5:6 zu Gunsten Hohenlind ausgefallen ist, wollen wir diesmal sicher stehen! Letztes Spiel gegen Olympia ist uns das gut gelungen. Da wollen wir wieder ansetzen. Ich erwarte gegen Hohenlind, wie immer, ein faires und spannendes Spiel.“

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
13:00

Weiler gegen West: Favorit gegen formstarken Außenseiter

Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (47) empfängt den Elften SC West Köln (20), der sich in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert hat. West holte aus den jüngsten drei Spielen fünf Punkte und gewann zuletzt sogar 6:1 in Pesch, ehe gegen Dellbrück ein 1:1 folgte. Weiler demolierte zuletzt Pesch mit 12:0 und bleibt trotz kleinerer Schwankungen das Maß der Dinge der Liga. Trainer Sven Karis warnt dennoch ausdrücklich vor dem Gegner: „Mit West erwarten wir einen Gegner in guter Form, der immer wieder gezielt Umschaltmomente kreieren will und im Kampf um den Klassenerhalt alles investiert. Wir werden alles in die Waagschale werfen müssen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Entscheidend wird sein, dass wir ihre Umschaltsituationen frühzeitig unterbinden. Wenn wir unsere Qualität mit der nötigen Intensität auf den Platz bringen, sind wir überzeugt, dass wir die Punkte bei uns behalten können.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
15:00

Stammheim gegen Blau-Weiß: Reaktion gefragt

Der Dreizehnte TuS Köln-Stammheim 1889 (20) trifft auf den Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (26). Stammheim unterlag zuletzt 0:4 in Gremberg und kassierte dabei bereits die elfte Saisonniederlage. Blau-Weiß verlor gegen Hohenlind mit 1:4 und sucht ebenfalls nach einem Ergebnis, das den Kurs stabilisiert. Trainer Daniel Hubert beschreibt die Lage offen: „Mit Stammheim erwartet uns am Sonntag ein Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir erwarten ein intensives, sehr umkämpftes Spiel. Der Anfang der Rückrunde ist von den Ergebnissen her entgegen unserer Erwartung und Anspruchshaltung verlaufen, so dass wir aktuell nicht zufrieden sind. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Fehler abzustellen und ich spüre die Motivation in jedem meiner Spieler, es besser zu machen und uns damit für den hohen spielerischen Aufwand, den wir betreiben, zu belohnen. Wir gehen mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner und Demut vor der Aufgabe in das Spiel. Höchstmotiviert und entschlossen wollen wir das Spiel von Beginn an annehmen und uns ergebnistechnisch belohnen.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
15:00

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 22.03.2026, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
13:15

So., 22.03.2026, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
14:45

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
15:00

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
15:15live

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
15:15