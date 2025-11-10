Weiler stürmt weiter – Poll bleibt erster Verfolger

Am 11. Spieltag der Kreisliga A Köln setzt sich der SC Weiler Volkhoven weiter von der Konkurrenz ab. Hinter dem Ligaprimus bleibt Poll stabil, während Dellbrück ein Offensivfeuerwerk zündet. Auch im Tabellenkeller verschärft sich die Lage.
Titelverteidiger mit Torhunger
Der Tabellenführer aus Weiler Volkhoven ließ beim 7:1-Erfolg in Bosna keine Zweifel an seiner Dominanz. Bereits zur Halbzeit war das Spiel nach Treffern von Schuck, Geertschuis und Kuhn entschieden. Nach dem Seitenwechsel baute der Spitzenreiter die Führung durch Knauer, Söntgen und Strehlau weiter aus. Bosna blieb über weite Strecken chancenlos und rutscht mit 13 Punkten ins untere Mittelfeld ab. Weiler bleibt mit 31 Punkten und einer Tordifferenz von +31 weiter ungeschlagen.
Bosna Köln – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 1:7
Bosna Köln: Minel Rizvancevic, Kenan Hot (60. Sajid Rizvancevic), Elvedin Omerovic (75. Senad Hodzic), Ramiz Odobasic, Mirza Music, Rijad Zoletic, Avad Fajic, Alen Salihovic, Schiar Assad, Filip Filipovic (46. Armin Cepic), Suvad Suljkanovic
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Fabian Boden, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour (65. Leon Kramer), Hubert Madau, Joey Söntgen, Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Niko Kuhn (79. Dominik Hermann), Josch Schuck (65. Juan Manuel Balestrini Alcubilla), Dominik Strehlau
Tore: 0:1 Josch Schuck (21.), 0:2 Marius Geertschuis (26.), 0:3 Niko Kuhn (29.), 0:4 Dominik Knauer (48.), 0:5 Josch Schuck (60.), 0:6 Joey Söntgen (75.), 1:6 Schiar Assad (77.), 1:7 Dominik Strehlau (89.)
Poll gewinnt das Spitzenspiel
Im Duell der Verfolger setzte sich Poll dank eines Doppelpacks von Julien Gromann knapp mit 2:1 gegen Olympia durch. Nach starker erster Hälfte und einem Tor vor der Pause schien das Spiel entschieden, ehe Olympia in der Schlussphase verkürzte. Trotz Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte verteidigte Poll den Sieg leidenschaftlich. Der VfL festigt damit Rang zwei (24 Punkte), während Olympia mit 19 Punkten auf Platz vier zu finden ist. .
VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – ESV Olympia Köln 2:1
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Simon Schmischke, Jan Bruns, Yaakoub Ladouali, Oliver Awale (83. Bleron Syla), Marco Selbach (70. Karol Dziadek), Marco Hentschel, Julien Gromann (92. Mirek Rüttgers), Ilhan Gündogan (87. Jonas Droop), Marvin Liebschner (83. Niklas Robien)
ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Mats Pilz, Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Ben Heimann, Justus Wolfgarten (60. Anton Ström), Ata Karatas, Luis Oktay Mehring, Kilian De Lange (84. Gianluca Raguse), Menyien Kwennah (87. Lennard Jarvis), Tobias Huber
Tore: 1:0 Julien Gromann (42.), 2:0 Julien Gromann (64.), 2:1 Ata Karatas (75.)
Gelb-Rot: Abderahman Ladouali (72./VfL Rheingold Köln-Poll 1912/)
Poll feiert den Sieg gegen Olympia:
Kalk hält Anschluss an die Spitze
Kalk gewann ein intensives Spiel gegen Stammheim mit 4:2 und festigt damit Platz drei. Tore von Canli, Mohr, Loritz und Kaldirim sicherten den sechsten Saisonsieg. Stammheim zeigte Moral, konnte aber die Offensivstärke der Gastgeber nicht stoppen. Kalk steht nun bei 20 Punkten, während Stammheim mit zwölf Zählern weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.
SC Borussia Köln-Kalk 05 – TuS Köln-Stammheim 1889 4:2
SC Borussia Köln-Kalk 05: Veli Kerik, Burak Canli, Michael-Mensah Oteng-Appiah (83. Vincent Maximilian Hafner), Jimmy Mbiyavanga, Denke Benjamin, Christian Mohr, Kennedy Loritz (83. Halil Bayraktar), Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (67. Adriano Langheinrich), Cemal Kaldirim (83. Can Prange), Rayen Hakimi (71. Kadir Soycan)
TuS Köln-Stammheim 1889:
Tore: 1:0 Burak Canli (13.), 1:1 (27.), 2:1 Christian Mohr (41.), 3:1 Kennedy Loritz (62. Handelfmeter), 4:1 Cemal Kaldirim (66.), 4:2 (88.)
Bürrig verliert knapp und steckt im Keller fest
Im Duell zweier abstiegsbedrohter Teams unterlag Bürrig knapp mit 1:2 gegen Hohenlind II. Die Gäste aus Lindenthal zeigten sich effektiv vor dem Tor und verteidigten ihren Vorsprung bis zum Schluss. Bürrig kam durch Ishchuk zum Anschlusstreffer, doch mehr war nicht drin. Hohenlind klettert mit 14 Punkten auf Rang neun, Bürrig muss weiterhin in Tabellenkeller verweilen.
TuS 1887 Roland Bürrig – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 1:2
TuS 1887 Roland Bürrig: Lukas Jeremias Rivera Möller, Marwen Hamdi (60. Philipp Bigus), Henrik Weiss, Patrick Paffrath, Yehor Ishchuk, Marc Brünker (66. Alexander Fedorov), Markus Kedeinis (46. Tom Louis Stier), Daniele Piras, Hakan Özkan, Mario Schwarz (84. Jan-Niklas Bartels), Serkan Özkan
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Ravi Singla, Sebastian Holle, Lennart Kristian Fitzler (30. Mario Matteo Giorgio) (90. Tom Kanz), Benedict Pohl, Buba Taal (80. Jason Rank), Patrick Ficke (60. Leo Sauer), Luca Curcio (75. Sven Krämer), Leif Silas Haupt
Tore: 0:1 (60. Eigentor), 0:2 Buba Taal (70.), 1:2 Yehor Ishchuk (76.)
Weitere Spiele am Wochenende: