Weiler stürmt weiter – Poll bleibt erster Verfolger

Am 11. Spieltag der Kreisliga A Köln setzt sich der SC Weiler Volkhoven weiter von der Konkurrenz ab. Hinter dem Ligaprimus bleibt Poll stabil, während Dellbrück ein Offensivfeuerwerk zündet. Auch im Tabellenkeller verschärft sich die Lage.

Titelverteidiger mit Torhunger Der Tabellenführer aus Weiler Volkhoven ließ beim 7:1-Erfolg in Bosna keine Zweifel an seiner Dominanz. Bereits zur Halbzeit war das Spiel nach Treffern von Schuck, Geertschuis und Kuhn entschieden. Nach dem Seitenwechsel baute der Spitzenreiter die Führung durch Knauer, Söntgen und Strehlau weiter aus. Bosna blieb über weite Strecken chancenlos und rutscht mit 13 Punkten ins untere Mittelfeld ab. Weiler bleibt mit 31 Punkten und einer Tordifferenz von +31 weiter ungeschlagen.

Bosna Köln – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 1:7

Bosna Köln: Minel Rizvancevic, Kenan Hot (60. Sajid Rizvancevic), Elvedin Omerovic (75. Senad Hodzic), Ramiz Odobasic, Mirza Music, Rijad Zoletic, Avad Fajic, Alen Salihovic, Schiar Assad, Filip Filipovic (46. Armin Cepic), Suvad Suljkanovic

SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Fabian Boden, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour (65. Leon Kramer), Hubert Madau, Joey Söntgen, Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Niko Kuhn (79. Dominik Hermann), Josch Schuck (65. Juan Manuel Balestrini Alcubilla), Dominik Strehlau

Tore: 0:1 Josch Schuck (21.), 0:2 Marius Geertschuis (26.), 0:3 Niko Kuhn (29.), 0:4 Dominik Knauer (48.), 0:5 Josch Schuck (60.), 0:6 Joey Söntgen (75.), 1:6 Schiar Assad (77.), 1:7 Dominik Strehlau (89.)

Poll gewinnt das Spitzenspiel Im Duell der Verfolger setzte sich Poll dank eines Doppelpacks von Julien Gromann knapp mit 2:1 gegen Olympia durch. Nach starker erster Hälfte und einem Tor vor der Pause schien das Spiel entschieden, ehe Olympia in der Schlussphase verkürzte. Trotz Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte verteidigte Poll den Sieg leidenschaftlich. Der VfL festigt damit Rang zwei (24 Punkte), während Olympia mit 19 Punkten auf Platz vier zu finden ist. .

VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – ESV Olympia Köln 2:1

VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Simon Schmischke, Jan Bruns, Yaakoub Ladouali, Oliver Awale (83. Bleron Syla), Marco Selbach (70. Karol Dziadek), Marco Hentschel, Julien Gromann (92. Mirek Rüttgers), Ilhan Gündogan (87. Jonas Droop), Marvin Liebschner (83. Niklas Robien)

ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Mats Pilz, Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Ben Heimann, Justus Wolfgarten (60. Anton Ström), Ata Karatas, Luis Oktay Mehring, Kilian De Lange (84. Gianluca Raguse), Menyien Kwennah (87. Lennard Jarvis), Tobias Huber

Tore: 1:0 Julien Gromann (42.), 2:0 Julien Gromann (64.), 2:1 Ata Karatas (75.)

Gelb-Rot: Abderahman Ladouali (72./VfL Rheingold Köln-Poll 1912/) Poll feiert den Sieg gegen Olympia:

Kalk hält Anschluss an die Spitze Kalk gewann ein intensives Spiel gegen Stammheim mit 4:2 und festigt damit Platz drei. Tore von Canli, Mohr, Loritz und Kaldirim sicherten den sechsten Saisonsieg. Stammheim zeigte Moral, konnte aber die Offensivstärke der Gastgeber nicht stoppen. Kalk steht nun bei 20 Punkten, während Stammheim mit zwölf Zählern weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.