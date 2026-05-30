Weiler stürmt auf Platz 2, Meister Türkspor Neu-Ulm verliert

– Foto: Alexander Sättele

Die Landesliga, Staffel 4, erlebte am 33. und vorletzten Spieltag heute einen hochemotionales Kampf um die entscheidenden Platzierungen. Zwar steht der Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm schon länger als Meister fest, doch dahinter entbrannte ein dramatischer Kampf um Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

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In einem packenden Verfolgerduell vor 120 Zuschauern behielt der FV Rot-Weiß Weiler die Nerven und feierte einen wichtigen Heimsieg. Die Erleichterung war groß, als Yigit Kocabay in der 45. Spielminute die 1:0-Führung für Weiler erzielte. Die Schlussphase bot pure Dramatik: Pirmin Fink erhöhte in der 88. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, doch nur eine Minute später verkürzte Marcello Lorenzo Mignemi in der 89. Minute für den FV Olympia Laupheim auf 2:1. Den Schlusspunkt zum emotionalen 3:1-Sieg setzte Julian Kahl in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5). Damit erobert Weiler den begehrten zweiten Tabellenplatz. ---

Ein wahres Schützenfest erlebten die 169 Zuschauer beim bereits feststehenden Absteiger SV Kressbronn. Die Gastgeber erwischten den besseren Start durch das 1:0 von Liam Gierer in der 4. Minute. Doch der SV Reinstetten antwortete prompt: Dominik Martin drehte die Partie mit einem Doppelschlag in der 16. Minute zum 1:1 und in der 21. Minute zum 1:2. Philipp Kolb baute den Vorsprung in der 37. Minute auf 1:3 aus. Kressbronn bewies Moral, als Liam Gierer in der 55. Minute auf 2:3 verkürzte, doch Dominik Martin stellte mit seinem dritten Treffer in der 66. Minute den alten Abstand zum 2:4 wieder her. Nach dem 3:4-Anschlusstreffer durch Patrick Hübler in der 76. Minute keimte nochmals Hoffnung bei den Hausherren auf, die Timo Gaupp in der 80. Minute mit dem Tor zum 3:5-Endstand endgültig begrub. ---

Für eine dicke Überraschung vor 50 Zuschauern sorgte der FC Blaubeuren gegen den bereits feststehenden Meister. Die Hausherren zeigten eine disziplinierte Leistung und gingen in der zweiten Halbzeit in Führung, als Eduart Osmani in der 61. Spielminute zum 1:0 traf. Der Favorit aus Neu-Ulm fand keine passende Antwort mehr. Stattdessen machte Mirko Dilber in der 85. Minute mit dem Tor zum 2:0-Endstand die Sensation perfekt und sicherte seiner Mannschaft drei Punkte. ---

Vor 200 Zuschauern festigte der Aufsteiger SC Staig seine Position im Kampf um den Klassenerhalt, während der FV Biberach/Riß schon als Absteiger feststeht. Silvan Laib traf bereits in der 3. Minute zur 0:1-Führung für die Gäste, und Max Bachner legte in der 15. Minute das 0:2 nach. In einer ereignisreichen ersten Hälfte bot sich Biberach die große Chance zum Anschluss, doch Adrian Tenea verschoss in der 37. Minute eine Elfmeter. Kurz darauf traf Deniz Baris Mrden in der 41. Minute zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Max Bachner per Foulelfmeter in der 51. Minute für das 1:3, ehe Robin Häußler in der 81. Minute den 1:4-Endstand markierte. ---

Bittersüßer Nachmittag vor 50 Zuschauern: Trotz des Auswärtssieges steht der Aufsteiger FV Bad Schussenried zusammen mit dem FC Srbija Ulm als Absteiger fest. Die Ulmer gingen zunächst in der 43. Spielminute durch Despot Matijevic mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt zugunsten der Gäste. Samuel Zinser glich in der 53. Minute zum 1:1 aus, bevor Johannes Ailinger in der 68. Minute den Siegtreffer zum 1:2 für Schussenried erzielte. ---

Ein dramatisches Neun-Tore-Spektakel sahen die 70 Zuschauer beim Aufsteiger TSV Neu-Ulm. Die Heimelf schien nach Toren von Benjamin Klingen (3. / 13. per Foulelfmeter) und Christopher Renz (15. Minute) bei einer schnellen 3:0-Führung wie der sichere Sieger auszusehen. Doch der FC Wangen schlug spektakulär zurück: David Wessle verkürzte per Doppelschlag in der 16. Minute zum 3:1 und in der 36. Minute per Foulelfmeter zum 3:2. Simon Wetzel glich noch vor der Pause in der 40. Minute zum 3:3 aus und drehte die Partie in der 47. Minute mit dem 3:4 komplett. Tim Bucher erhöhte in der 69. Minute sogar auf 3:5. Der Anschlusstreffer von Mike Schneider in der 86. Minute zum 4:5 kam für die Neu-Ulmer zu spät. ---

Großer Jubel vor 340 Zuschauern in Buch. Dabei gerieten die Hausherren zunächst in Rückstand, als Raphael Sontheimer in der 33. Spielminute einen Foulelfmeter zum 0:1 für den TSV Riedlingen verwandelte. Der TSV 1889 Buch zeigte sich jedoch unbeeindruckt. Manuel Schrapp erzielte in der 41. Minute den wichtigen 1:1-Ausgleich vor dem Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang belohnten sich die Gastgeber für ihren Aufwand: Niklas Riedel traf in der 54. Minute zum 2:1-Endstand und ließ die Heimfans jubeln. ---

Das Duell mobilisierte 285 Zuschauer und bot Hochspannung bis tief in die Nachspielzeit. Im Kampf um den Klassenerhalt sah der TSV Heimenkirch lange Zeit wie der Gewinner aus, nachdem Valentin Kirchmann in der 64. Spielminute die 0:1-Führung erzielt hatte. Mietingen warf in der Schlussphase alles nach vorne und belohnte sich dramatisch: In der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) traf Sören Demuth zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich und rettete den Hausherren einen Zähler. ---



