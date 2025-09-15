Weiler stürmt an die Spitze – Blau-Weiß und Casa bleiben dran

Am dritten Spieltag der Kreisliga A Köln setzen sich die Favoriten weiter oben fest. Weiler Volkhoven zeigt sich gnadenlos effektiv, Blau-Weiß 06 II dreht einen Rückstand und Casa de Espana beweist in einem umkämpften Duell Nervenstärke. Dahinter bleibt das Feld dicht beieinander – gleich sechs Teams stehen mit sechs Punkten in Lauerstellung.
Knapper Sieg für Südwest
Ein hart erkämpfter Sieg lässt den Aufsteiger Südwest II (4. Platz) in der Spitzengruppe bleiben. Gegen Bürrig (13.) reichte ein Treffer von Andreas Bartosinski in der 36. Minute, um die Partie zu entscheiden. Die Gäste hielten kämpferisch dagegen, fanden aber offensiv kaum Lösungen. Südwest festigt damit seinen Platz im oberen Drittel.
DJK Südwest Köln II – TuS 1887 Roland Bürrig 1:0
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Benedikt Walgenbach, Nic Best, Nils Rauschert, Severin Meyer, Marvin Lebendig, Andreas Bartosinski, Fabian Scheidt, Melvin Helminger, Konrad Klaus Motschmann, David Leon Müller
TuS 1887 Roland Bürrig: Timo Kollbach, Constantin Kenzo Nakanishi, Yehor Ishchuk, Sven Zivoder, Tobias Horch, Gonzalo Castro, Tom Louis Stier, Hakan Özkan, Alexandru-Nicolae Baias-Kovacs, Philipp Bigus, Serkan Özkan
Tore: 1:0 Andreas Bartosinski (36.)
Blau-Weiß II dreht das Spiel
Blau-Weiß II (2.) zeigte nach frühem Rückstand Moral und drehte das Spiel gegen Olympia (11.) eindrucksvoll. Nach 21 Minuten lagen die Gäste durch Doppelpacker Marcel Brillowski bereits 2:1 vorn, doch noch vor der Pause glich Breil aus. Nach der Halbzeit sorgten Ulbrych, Becker und Schlinkert für klare Verhältnisse. Blau-Weiß bleibt damit dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, Olympia rutscht in die untere Tabellenhälfte ab.
SC Blau-Weiß 06 Köln II – ESV Olympia Köln 5:2
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Christian Baur (73. Jonathan Westhoff), Sebastian Häder, Jeremy Kuck, Nils Bornmann, Hannes Löhr (71. Quentin Herbst), Jonas Behrenbruch (65. Christian Becker), Paul Laxy (79. Maximilian Schlinkert), Peter Höh, René Ulbrych (84. Thomas Stassin), Martin Fritz Breil
ESV Olympia Köln: Elias Brandt, Evans Semrekah (45. Anton Willem Laing), Laurin Mebus, Kilwa Pombo (65. Henning Hoffmann), Ben Heimann, Justus Wolfgarten, Kilian De Lange (73. Ata Karatas), Marcel Brillowski, Gianluca Raguse, Menyien Kwennah (77. Lennard Jarvis), Tobias Huber
Tore: 1:0 Nils Bornmann (9.), 1:1 Marcel Brillowski (21.), 1:2 Marcel Brillowski (25.), 2:2 Martin Fritz Breil (32.), 3:2 René Ulbrych (48.), 4:2 Christian Becker (69.), 5:2 Maximilian Schlinkert (80.)
Der SC überrollt Stammheim
Der Tabellenführer Weiler Volkhoven (1.) präsentierte sich in Galaform und ließ Aufsteiger Stammheim (9.) keine Chance. Bereits nach 18 Minuten stand es 3:0, ehe die Geertschuis das Ergebnis weiter ausbauten. Defensiv ließ der SC kaum etwas zu und bleibt ohne Punktverlust. Stammheim muss nach dem siegreichen Saisonstart erstmals Lehrgeld zahlen.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – TuS Köln-Stammheim 1889 5:0
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Leon Kramer, Joey Söntgen, Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Patrick Ince, Niko Kuhn
TuS Köln-Stammheim 1889:
Tore: 1:0 Joey Söntgen (7.), 2:0 Niko Kuhn (13.), 3:0 Patrick Ince (18.), 4:0 Simon Geertschuis (35.), 5:0 Marius Geertschuis (59.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: