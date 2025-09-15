Weiler stürmt an die Spitze – Blau-Weiß und Casa bleiben dran

– Foto: Michael Schmidt

Am dritten Spieltag der Kreisliga A Köln setzen sich die Favoriten weiter oben fest. Weiler Volkhoven zeigt sich gnadenlos effektiv, Blau-Weiß 06 II dreht einen Rückstand und Casa de Espana beweist in einem umkämpften Duell Nervenstärke. Dahinter bleibt das Feld dicht beieinander – gleich sechs Teams stehen mit sechs Punkten in Lauerstellung.

Knapper Sieg für Südwest Ein hart erkämpfter Sieg lässt den Aufsteiger Südwest II (4. Platz) in der Spitzengruppe bleiben. Gegen Bürrig (13.) reichte ein Treffer von Andreas Bartosinski in der 36. Minute, um die Partie zu entscheiden. Die Gäste hielten kämpferisch dagegen, fanden aber offensiv kaum Lösungen. Südwest festigt damit seinen Platz im oberen Drittel.

DJK Südwest Köln II – TuS 1887 Roland Bürrig 1:0

DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Benedikt Walgenbach, Nic Best, Nils Rauschert, Severin Meyer, Marvin Lebendig, Andreas Bartosinski, Fabian Scheidt, Melvin Helminger, Konrad Klaus Motschmann, David Leon Müller

TuS 1887 Roland Bürrig: Timo Kollbach, Constantin Kenzo Nakanishi, Yehor Ishchuk, Sven Zivoder, Tobias Horch, Gonzalo Castro, Tom Louis Stier, Hakan Özkan, Alexandru-Nicolae Baias-Kovacs, Philipp Bigus, Serkan Özkan

Tore: 1:0 Andreas Bartosinski (36.)

Blau-Weiß II dreht das Spiel Blau-Weiß II (2.) zeigte nach frühem Rückstand Moral und drehte das Spiel gegen Olympia (11.) eindrucksvoll. Nach 21 Minuten lagen die Gäste durch Doppelpacker Marcel Brillowski bereits 2:1 vorn, doch noch vor der Pause glich Breil aus. Nach der Halbzeit sorgten Ulbrych, Becker und Schlinkert für klare Verhältnisse. Blau-Weiß bleibt damit dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, Olympia rutscht in die untere Tabellenhälfte ab.