Weiler stolpert – Keller bebt nach West-Sieg

Am 16. Spieltag der Kreisliga A Köln verteidigt Weiler trotz Remis die Spitze. Dahinter rückt Gremberg nach, während im Tabellenkeller Bewegung entsteht.
Frühe Wucht: Lindenthal nutzt Pescher Lücken
Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (24 Punkte) setzte sich mit 4:2 gegen den Zehnten FC Pesch II (19) durch. Theodor Kremoser entschied die Partie mit drei Treffern (22., 32., 57.), nachdem Jason Rank früh vorgelegt hatte (18.). Pesch kam durch Younes Barka (35.) und Yavuz Günay (40.) noch vor der Pause heran, blieb defensiv jedoch anfällig. Lindenthal festigt damit seine Position im gesicherten Mittelfeld.
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – FC Pesch II 4:2
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Pascal Japes, Jason Rank, Mario Matteo Giorgio (68. Joussef El Hassan), Sven Krämer, Sebastian Holle, Theodor Kremoser, Benedict Pohl, Nico Roschmann (68. Leo Sauer), Tom Kanz (68. Bjarne Windmann)
FC Pesch II: Lukas Polsfuss, Christian Schmitz, Cem Yilmaz, Younes Barka, Yavuz Günay, Vladyslav Pavliuk, Yaroslav Pavliuk, Jean-Marcel Gnante, Yassim Saibou, Denis Orbach
Tore: 1:0 Jason Rank (18.), 2:0 Theodor Kremoser (22.), 3:0 Theodor Kremoser (32.), 3:1 Younes Barka (35.), 3:2 Yavuz Günay (40.), 4:2 Theodor Kremoser (57.)
Spitzenreiter gebremst: Weiler lässt Federn
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (41) kam beim Sechsten ESV Olympia Köln (25) nicht über ein 2:2 hinaus. Der Primus bleibt mit nun 13 Siegen aus 16 Spielen klar vorne, startet jedoch nicht zufriedenstellend in die Rückrunde. Olympia bestätigte seine Heimstärke und bleibt im oberen Tabellendrittel etabliert. Im Titelrennen könnte der Punktverlust dennoch Wirkung zeigen.
ESV Olympia Köln – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 2:2
ESV Olympia Köln: Niklas Hadel, Erik Hujer, Marcel Padberg, Laurin Mebus, Anton Willem Laing, Justus Wolfgarten (60. Gianluca Raguse), Luis Oktay Mehring (84. Henning Hoffmann), Marcel Brillowski, Efe Karatas, Lennard Jarvis (70. Ben Heimann), Menyien Kwennah
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Dominik Knauer (80. Dominik Hermann), Kristoph Smolarek (70. Dominik Strehlau), Niko Kuhn, Simon Von der Linden (80. Hubert Madau), Mika Gerlach, Sinan Musliov (56. Josch Schuck)
Tore: 1:0 Luis Oktay Mehring (4.), 1:1 Niko Kuhn (12.), 1:2 Niko Kuhn (76.), 2:2 Luis Oktay Mehring (81.)
Bürrig dreht auf – Blau-Weiß stürzt ab
Der Dreizehnte TuS 1887 Roland Bürrig (16) besiegte den Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (23) mit 4:2. Nach Treffern von Christian Becker (10.) und Martin Fritz Breil (33.) führten die Gäste zunächst, ehe Bürrig die Partie drehte. Für den Aufsteiger sind es wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Blau-Weiß verliert den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.
TuS 1887 Roland Bürrig – SC Blau-Weiß 06 Köln II 4:2
TuS 1887 Roland Bürrig: Lukas Jeremias Rivera Möller, Henrik Weiss, Noah Ilias Vujicic, Tobias Horch, Constantin Kenzo Nakanishi (86. Jan Helmut Helms), Marc Brünker, Markus Kedeinis, Shaher Haji Mhallo, Philipp Bigus (74. Marwen Hamdi), Alexander Fedorov (64. Mentor Sinani), Rzgin Issa (74. Muhammed Saidy Khan)
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Matthis Benz, Justus Stühn (74. Sebastian Häder), Jeremy Kuck, Nils Bornmann, Maximilian Schlinkert, Felipe Borges Campos (64. Henrik Sell), Jonas Behrenbruch (83. Quentin Herbst), Peter Höh (64. Peer Feldmann), René Ulbrych (74. Niklas Hauck), Christian Becker, Martin Fritz Breil
Tore: 0:1 Christian Becker (10.), 0:2 Martin Fritz Breil (33.), 1:2 Philipp Bigus (35.), 2:2 Rzgin Issa (36.), 3:2 Tobias Horch (38.), 4:2 Marc Brünker (67.)
Später Ausgleich rettet Südwest einen Punkt
Der Vierte DJK Südwest Köln II (29) kam beim Vierzehnten SV Adler Dellbrück (15) nur zu einem 1:1. Fabian Studen brachte Dellbrück spät in Führung (77.), ehe Nic Best in der Nachspielzeit ausglich (90.+5). Südwest verpasst es, den Druck auf die Spitzengruppe zu erhöhen. Dellbrück sammelt im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler.
SV Adler Dellbrück – DJK Südwest Köln II 1:1
SV Adler Dellbrück: Nils Christian Wieland, Mirko Rümenapp, Frederic Studen, Fabian Studen, Timo Hochholz, Yanik Noah Diaby, Silas Tobias Mitze (90. Sven Zöller), Jannis Benjamin Soriano-Eupen, Florian Semmler (71. Jan Luca Deutz) (89. Elian Folkman), Moritz Bäcker, Sidy Laye Ka (67. Moritz Moik)
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig, Julius Pröbsting (84. Julius Gräfe), Frederik Michalski (84. Tom Schneider), Benedikt Walgenbach, Nic Best, Nils Rauschert (69. Marvin Lebendig), Severin Meyer (80. Henri Erlen), Tarek-Samuel Renusch, David Leon Müller (75. Konrad Klaus Motschmann), Felix Tolksdorf
Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Fabian Studen (77.), 1:1 Henri Erlen (90.+5)
Weitere Ergebnisse des Spieltags: