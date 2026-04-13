Weiler siegt - Sinnersdorf sichert wichtige Punkte Weiler siegt knapp, Gremberg bleibt dran – Keller bleibt eng. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Köln brachte Bewegung in allen Tabellenregionen. Während der Spitzenreiter seine Führung festigte, patzten mehrere Verfolger.

Sinnersdorf dreht Partie in Hohenlind Der Zwölfte VfR Sinnersdorf 1928 gewann überraschend mit 4:2 beim Sechsten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II. Trotz früher Führung der Gastgeber kippte die Partie bereits in der ersten Halbzeit zugunsten der Gäste. Rene Römer avancierte mit einem Doppelpack zum entscheidenden Akteur. Sinnersdorf verschafft sich damit Luft im unteren Tabellenbereich. Hohenlind II verpasst den Anschluss an die oberen Plätze.

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – VfR Sinnersdorf 1928 2:4

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Jason Rank, Luca Börsch (63. Mario Matteo Giorgio), Lennart Schneider, Sven Krämer, Sebastian Holle (78. Leo Sauer), Benedict Pohl, Tom Kanz (45. Linus Brockmeyer), Joussef El Hassan, Luc Kobberger (63. Buba Taal)

VfR Sinnersdorf 1928: Tim Löbbering, Timo Fernengel (92. Lars Penkalla), Danny Marten Hopf (76. Sven Morant), Max Breiter (46. Robin van Pee), Andre Sanders, Paul Kling, Alexander Thull, Nick Knöfel, Henry Luepschen, Oussama Chakib (83. Markus Riesenbeck), Rene Römer (86. Andre Jackmuth)

Tore: 1:0 Tom Kanz (2.), 1:1 Danny Marten Hopf (12.), 1:2 Rene Römer (15.), 1:3 Rene Römer (43.), 1:4 Oussama Chakib (58. Foulelfmeter), 2:4 Linus Brockmeyer (61.)

Casa nutzt Peschs Schwäche konsequent aus Der Achte Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 setzte sich mit 4:1 beim Vorletzten FC Pesch II durch. Nach frühem Rückstand übernahm Casa zunehmend die Kontrolle und drehte die Partie noch vor der Pause. Die Gäste zeigten sich vor dem Tor effizient und nutzten defensive Schwächen konsequent. Pesch bleibt tief im Tabellenkeller. Casa stabilisiert hingegen das Mittelfeld.

FC Pesch II – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 1:4

FC Pesch II: Ben Raphael Schneider, Can Göksal, Niclas Scharfenberg, Elhadf-Malick Jabby (83. Christian Schmitz), Mika Jesko Browarzik, Bünyamin Koyuncu (64. Pascal Tonou), Yavuz Günay (64. Jones Bahoura), Jean-Marcel Gnante (64. Albert Asiamah), Jayden Sinkala, Christo Mavrakis, Denis Orbach (72. Prince Singh)

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Sander Wenzel, Robert Schneider (78. Joel Sanchez Fernandez), Jakob Lothspeich, Alessandro Tallarico Alves (70. Mattis Ben Voß), Luca Öztekin (65. Leonard Hamann), Paul Lukas Feifel, Ahmed Abu Affan, Tillmann Tröster (45. Pietro Schiavo), Julian Birk, Jona Schulze, Mathis Büchter

Tore: 1:0 Bünyamin Koyuncu (4.), 1:1 Tillmann Tröster (13.), 1:2 Ahmed Abu Affan (34.), 1:3 Julian Birk (48.), 1:4 Pietro Schiavo (51.) Bürrig holt Punkt gegen Kalk Der Vierzehnte TuS 1887 Roland Bürrig erreichte ein 2:2 gegen den Drittplatzierten SC Borussia Köln-Kalk 05. Die Partie war geprägt von Strafstößen, drei der vier Treffer fielen vom Punkt. Kalk gelang zweimal der Ausgleich, musste sich jedoch mit einem Punkt begnügen. Bürrig zeigt erneut Widerstandsfähigkeit im Tabellenkeller. Für Kalk ist es ein Dämpfer im Aufstiegsrennen.