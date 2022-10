Weiler siegt 4:1 und ist wieder Zweiter

Mit einem 4:1 (0:1)-Sieg bei Schlusslicht TSV Trillfingen hat der FV Rot-Weiß Weiler zurück in die Spur gefunden – und ist in der Fußball-Landesliga auf den zweiten Platz gesprungen. „Die Tendenz geht nach oben, aber es ist noch einiges zu tun“, sagte Trainer Jürgen Kopfsguter.



In der ersten Halbzeit sah er ein „sehr zähes und mühsames Spiel“ seiner Elf. Die Rot-Weißen waren fußballerisch zwar klar besser als der Gegner, doch die Aktionen nach vorne blieben Stückwerk. „Wir haben kein Ziel gefunden“, sagt Kopfsguter. Und so kam es, wie zuletzt häufig: Ein Ballverlust ohne große Not am eigenen Strafraum, eine Drehung, ein Sonntagsschuss in den Winkel – plötzlich stand es 0:1 durch David Kleinfeld (39.).

In der Pause drehte Kopfsguter dann aber an den richtigen Stellschrauben. Weiler kam deutlich aggressiver und williger zurück aus der Platz. Die Hereinnahme des zuletzt angeschlagenen Matheus belebte das Angriffsspiel zusätzlich. Ein schneller Doppelschlag von Gasper Koritnik (48.) und Dennis Schwarz (50.) drehte die Partie.

Weiler war nach vorne nun deutlich effektiv. Die Gäste luden den Gegner zwar auch zu der einen oder anderen Situation ein – doch der siebte Saisontreffer von Koritnik (67.) und das Comeback-Tor von Matheus (84.) machten einen auch in dieser Höhe verdienten 4:1-Auswärtssieg perfekt.