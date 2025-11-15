Weiler setzt Ausrufezeichen in Laupheim, acht Tore in Wangen

Türkspor Neu-Ulm verteidigte am 16. Spieltag seine Tabellenführung souverän, während Olympia Laupheim im Duell mit dem FV Rot-Weiß Weiler entscheidend zurückfiel. Der FC Wangen setzte mit einem furiosen 7:1-Sieg ein Ausrufezeichen im Mittelfeld. In Heimenkirch gipfelte ein turbulentes Duell mit dem SV Mietingen in einem Last-Minute-Drama. Der FC Staig konnte sich mit 2:0 gegen den FV Biberach behaupten, während Reinstetten einen 4:2-Sieg feierte.

Vor 75 Zuschauern zeigte der FV Rot-Weiß Weiler von Beginn an, dass er seine Position im oberen Tabellenbereich festigen wollte. Mit dem frühen Treffer von Wassim Ghrab (13.) nahm Weiler dem Tabellenzweiten sofort den Wind aus den Segeln. Michael Schmid legte kurz vor der Pause nach (45.+1). Gianluca Candatore (85.) setzte spät den Schlusspunkt und sorgte dafür, dass Weiler mit diesem Auswärtssieg nun punktgleich mit Reinstetten auf Platz sechs steht. Laupheim musste hingegen einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen. ---

350 Zuschauer sahen eine gute Vorstellung des Tabellenführers, der seine Spitzenposition weiter festigte. Inder 57. Minute gelang Nikola Stojnovic das erlösende 1:0, mit seinem zweiten Treffer (76.) machte Stojnovic alles klar. Türkspor behauptet durch diesen Sieg seine Führungsrolle beeindruckend, für den Tabellenvierten Blaubeuren ging eine beeindruckende Serie zu Ende. ---



Der SV Reinstetten untermauerte vor 200 Zuschauern seine Stellung im oberen Tabellendrittel und legte eine dominante erste Halbzeit hin: Christoph Haas (19., 41.), Dominik Martin (25.) und Noah Blersch (44.) stellten früh auf 4:0. Der SV Kressbronn zeigte Moral und verkürzte durch Patrick Hübler (70., 73.), bleibt aber trotz dieses Aufbäumens auf dem vorletzten Platz. Reinstetten festigt mit diesem Heimsieg auf Platz fünf seine Rolle als Verfolger hinter den Spitzenteams.

---



Der SC Staig präsentierte sich vor 169 Zuschauern erneut stabil und rückte auf Platz acht in der Tabelle vor. Manuel Illenberger traf per Foulelfmeter zum 1:0 (50.), was die Partie zu Staigs Gunsten öffnete. Julian Rauner (65.) legte zum 2:0 nach, sodass der FV Biberach nun Platz 13 feststeckt und weiter auf den fünften Saisonsieg wartet.

---

Bad Schussenried (17.) musste sich zuletzt erneut geschlagen geben und konnte den letzten Platz nicht verlassen. Srbija Ulm (9.) feierte einen wichtigen Sieg gegen Wangen und will nun nachlegen, um sich im Mittelfeld festzusetzen.

---



Die 145 Zuschauer sahen einen FC Wangen, der von Beginn an die Kräfteverhältnisse klären wollte. Luca Spöri (6.), Elias Willhalm (14.), Tim Bucher (20.) und Nils Oelmayer (21.) sorgten früh dafür das Wangen mit 4:0 in Front lag. Der TSV Neu-Ulm verkürzte durch Daniel Dewein (56.), doch David Wessle (72.), Jonas Brüderlin (74.) und Luca Schneider (83.) machten den höchsten Wangener Saisonsieg perfekt. Neu-Ulm bleibt durch diese Niederlage weiter in der Abstiegszone, währen Wangen auf Platz sieben weiter in Reichweite zu den Spitzenplätzen bleibt.

---



Mit dem 1:0 durch Pascal Schoppenhauer (36.) übernahm das Heimteam vor 240 Zuschauern früh die Kontrolle. Dennis Altergot erhöhte in der 64. Minute, Buch fand darauf keine Antwort mehr. Für Riedlingen war es ein wichtiger Dreier, um sich erstmal aus der gefährlichen Zonen zu berfreien, Buch steht nur noch einen Punkt vor den Gastgebern.

---



Die 180 Zuschauer erlebten eines der dramatischsten Spiele des Spieltags. Valentin Kirchmann brachte Heimenkirch früh in Führung (13.), doch Elias Weller (39.) und Marius Meneghini (68.) drehten die Partie. Christian Glaser vergab dann in der 62. Minute einen Foulelfmeter. Julian Ott glich per Foulelfmeter zum 2:2 aus (69.), bevor Christian Glaser (90.) Mietingen wieder nach vorne brachte. Trotz zweier Gelb-Roter Karten für Martin Kolb (53.) und Sebastian Kloos (75.) rettete Jens Berger Heimenkirch mit seinem Treffer in der 90.+4 Minute einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Insgesamt ist dieses Unentschieden jedoch für beide Team zu wenig.





