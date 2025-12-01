 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
– Foto: Michael Schmidt

Weiler marschiert weiter – Poll festigt Rang zwei

Der 13. Spieltag der Kölner Kreisliga A bestätigt die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Weiler Volkhoven bleibt unangefochten Erster, Poll verteidigt Platz zwei, während sich im Mittelfeld mehrere Teams mit deutlichen Siegen zurückmelden. Die Abstiegszone hingegen verdichtet sich weiter – fünf Teams stehen punktgleich im Tabellenkeller.

Bürrig dreht das Spiel nach der Pause

Bürrig feiert gegen den Tabellenneunten aus Pesch einen wichtigen Heimsieg und setzt sich etwas von der Abstiegszone ab. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit drehte der Aufsteiger die Partie eindrucksvoll binnen 25 Minuten. Die Treffer von Bigus, Bartels und Zivoder spiegelten die deutliche Leistungssteigerung wider. Pesch bleibt trotz ordentlicher erster Hälfte bei 18 Punkten stehen. Für Bürrig ist es ein Sieg mit Signalwirkung im engen Tabellenkeller.

Gestern, 14:30 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
FC Pesch
FC PeschPesch II
3
2
Abpfiff

TuS 1887 Roland Bürrig – FC Pesch II 3:2
TuS 1887 Roland Bürrig: Sven Zivoder, Jan-Niklas Bartels, Philipp Bigus
FC Pesch II: Raphael Thoma, Lukas Polsfuss, Jan-Eric Hornberg, Christian Schmitz, Cem Yilmaz, Mika Gerlach, Simon Von der Linden, Younes Barka, Simon Raphael Steinkrüger, Yassim Saibou, Gianluca Epifani
Tore: 0:1 Simon Raphael Steinkrüger (15.), 0:2 Younes Barka (29.), 1:2 Philipp Bigus (51.), 2:2 Jan-Niklas Bartels (56.), 3:2 Sven Zivoder (76.)

Spitzenreiter Weiler bleibt unangreifbar

Der Tabellenführer zeigt beim klaren Auswärtssieg erneut seine Klasse und baut den Vorsprung an der Spitze auf zehn Punkte aus. Dreifachtorschütze Schuck und Doppeltorschütze Kuhn sorgten früh für klare Verhältnisse. Kalk, im Mittelfeld platziert, fand offensiv kaum Lösungen und musste nach einer Roten Karte den Schaden begrenzen. Weiler bleibt damit als einziges Team der Liga ungeschlagen. Die Meisterschaftsfrage verengt sich weiter auf nur wenige Verfolger.

Gestern, 14:45 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
0
5
Abpfiff

SC Borussia Köln-Kalk 05 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 0:5
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Burak Canli (73. Vincent Maximilian Hafner), Michael-Mensah Oteng-Appiah (52. Kadir Soycan), Jimmy Mbiyavanga, Denke Benjamin, Burak Akduman, Christian Mohr, Kennedy Loritz, Abdelhamid Aharroud (46. Rayen Hakimi), Valerio Fariello-D´Annucci (73. Yaya Issa Kone), Cemal Kaldirim
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen (63. Leon Kramer), Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Joey Söntgen (72. Juan Manuel Balestrini Alcubilla), Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Niko Kuhn (76. Oussama Chakib), Josch Schuck, Christian Peter Boden (76. Phillip Blaszkiewicz)
Tore: 0:1 Josch Schuck (18.), 0:2 Josch Schuck (45.), 0:3 Josch Schuck (50.), 0:4 Niko Kuhn (52.), 0:5 Niko Kuhn (69.)
Rot: Kadir Soycan (65./SC Borussia Köln-Kalk 05/)

Poll festigt Rang zwei ohne Mühe

Der Tabellenzweite Poll lässt dem Aufsteiger aus Stammheim keine Chance und behauptet seine Position im Spitzenfeld souverän. Nach dem frühen Rückstand drehte die Mannschaft das Spiel innerhalb weniger Minuten und setzte sich bis zur Pause bereits klar ab. Auch im zweiten Durchgang bestimmte Poll das Tempo und baute die Führung weiter aus. Stammheim verbleibt mit 15 Punkten im unteren Mittelfeld und verpasst den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Für Poll ist es ein weiterer Schritt zur Stabilisierung eines deutlichen Vorsprungs auf Rang drei.

Gestern, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
5
1
Abpfiff

VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – TuS Köln-Stammheim 1889 5:1
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Max Dreyer (72. Niklas Robien), Simon Schmischke (79. Yaakoub Ladouali), Jan Bruns, Jonas Droop, Marco Selbach (78. Marco Hentschel), Julien Gromann, Karol Dziadek (72. Ilhan Gündogan), Bleron Syla, Marvin Liebschner (78. Oliver Awale)
TuS Köln-Stammheim 1889:
Tore: 1:1 Julien Gromann (25.), 2:1 Marvin Liebschner (31.), 3:1 Marco Selbach (33.), 4:1 Karol Dziadek (49.), 5:1 Simon Schmischke (64.)

Weitere Spiele am Wochenende:

Gestern, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
0
4
Abpfiff

Gestern, 14:45 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
0
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
4
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
1
3
Abpfiff

Aufrufe: 01.12.2025, 19:26 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor