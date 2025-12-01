Weiler marschiert weiter – Poll festigt Rang zwei

Weiler Volkhoven bleibt unangefochten Erster, Poll verteidigt Platz zwei, während sich im Mittelfeld mehrere Teams mit deutlichen Siegen zurückmelden. Die Abstiegszone hingegen verdichtet sich weiter – fünf Teams stehen punktgleich im Tabellenkeller.
Bürrig dreht das Spiel nach der Pause
Bürrig feiert gegen den Tabellenneunten aus Pesch einen wichtigen Heimsieg und setzt sich etwas von der Abstiegszone ab. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit drehte der Aufsteiger die Partie eindrucksvoll binnen 25 Minuten. Die Treffer von Bigus, Bartels und Zivoder spiegelten die deutliche Leistungssteigerung wider. Pesch bleibt trotz ordentlicher erster Hälfte bei 18 Punkten stehen. Für Bürrig ist es ein Sieg mit Signalwirkung im engen Tabellenkeller.
TuS 1887 Roland Bürrig – FC Pesch II 3:2
TuS 1887 Roland Bürrig: Sven Zivoder, Jan-Niklas Bartels, Philipp Bigus
FC Pesch II: Raphael Thoma, Lukas Polsfuss, Jan-Eric Hornberg, Christian Schmitz, Cem Yilmaz, Mika Gerlach, Simon Von der Linden, Younes Barka, Simon Raphael Steinkrüger, Yassim Saibou, Gianluca Epifani
Tore: 0:1 Simon Raphael Steinkrüger (15.), 0:2 Younes Barka (29.), 1:2 Philipp Bigus (51.), 2:2 Jan-Niklas Bartels (56.), 3:2 Sven Zivoder (76.)
Spitzenreiter Weiler bleibt unangreifbar
Der Tabellenführer zeigt beim klaren Auswärtssieg erneut seine Klasse und baut den Vorsprung an der Spitze auf zehn Punkte aus. Dreifachtorschütze Schuck und Doppeltorschütze Kuhn sorgten früh für klare Verhältnisse. Kalk, im Mittelfeld platziert, fand offensiv kaum Lösungen und musste nach einer Roten Karte den Schaden begrenzen. Weiler bleibt damit als einziges Team der Liga ungeschlagen. Die Meisterschaftsfrage verengt sich weiter auf nur wenige Verfolger.
SC Borussia Köln-Kalk 05 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 0:5
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Burak Canli (73. Vincent Maximilian Hafner), Michael-Mensah Oteng-Appiah (52. Kadir Soycan), Jimmy Mbiyavanga, Denke Benjamin, Burak Akduman, Christian Mohr, Kennedy Loritz, Abdelhamid Aharroud (46. Rayen Hakimi), Valerio Fariello-D´Annucci (73. Yaya Issa Kone), Cemal Kaldirim
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen (63. Leon Kramer), Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Joey Söntgen (72. Juan Manuel Balestrini Alcubilla), Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Niko Kuhn (76. Oussama Chakib), Josch Schuck, Christian Peter Boden (76. Phillip Blaszkiewicz)
Tore: 0:1 Josch Schuck (18.), 0:2 Josch Schuck (45.), 0:3 Josch Schuck (50.), 0:4 Niko Kuhn (52.), 0:5 Niko Kuhn (69.)
Rot: Kadir Soycan (65./SC Borussia Köln-Kalk 05/)
Poll festigt Rang zwei ohne Mühe
Der Tabellenzweite Poll lässt dem Aufsteiger aus Stammheim keine Chance und behauptet seine Position im Spitzenfeld souverän. Nach dem frühen Rückstand drehte die Mannschaft das Spiel innerhalb weniger Minuten und setzte sich bis zur Pause bereits klar ab. Auch im zweiten Durchgang bestimmte Poll das Tempo und baute die Führung weiter aus. Stammheim verbleibt mit 15 Punkten im unteren Mittelfeld und verpasst den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Für Poll ist es ein weiterer Schritt zur Stabilisierung eines deutlichen Vorsprungs auf Rang drei.
VfL Rheingold Köln-Poll 1912 – TuS Köln-Stammheim 1889 5:1
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Abderahman Ladouali, Max Dreyer (72. Niklas Robien), Simon Schmischke (79. Yaakoub Ladouali), Jan Bruns, Jonas Droop, Marco Selbach (78. Marco Hentschel), Julien Gromann, Karol Dziadek (72. Ilhan Gündogan), Bleron Syla, Marvin Liebschner (78. Oliver Awale)
TuS Köln-Stammheim 1889:
Tore: 1:1 Julien Gromann (25.), 2:1 Marvin Liebschner (31.), 3:1 Marco Selbach (33.), 4:1 Karol Dziadek (49.), 5:1 Simon Schmischke (64.)
Weitere Spiele am Wochenende: