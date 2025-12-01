Weiler marschiert weiter – Poll festigt Rang zwei

– Foto: Michael Schmidt

Weiler Volkhoven bleibt unangefochten Erster, Poll verteidigt Platz zwei, während sich im Mittelfeld mehrere Teams mit deutlichen Siegen zurückmelden. Die Abstiegszone hingegen verdichtet sich weiter – fünf Teams stehen punktgleich im Tabellenkeller.

Bürrig dreht das Spiel nach der Pause Bürrig feiert gegen den Tabellenneunten aus Pesch einen wichtigen Heimsieg und setzt sich etwas von der Abstiegszone ab. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit drehte der Aufsteiger die Partie eindrucksvoll binnen 25 Minuten. Die Treffer von Bigus, Bartels und Zivoder spiegelten die deutliche Leistungssteigerung wider. Pesch bleibt trotz ordentlicher erster Hälfte bei 18 Punkten stehen. Für Bürrig ist es ein Sieg mit Signalwirkung im engen Tabellenkeller.

TuS 1887 Roland Bürrig – FC Pesch II 3:2

TuS 1887 Roland Bürrig: Sven Zivoder, Jan-Niklas Bartels, Philipp Bigus

FC Pesch II: Raphael Thoma, Lukas Polsfuss, Jan-Eric Hornberg, Christian Schmitz, Cem Yilmaz, Mika Gerlach, Simon Von der Linden, Younes Barka, Simon Raphael Steinkrüger, Yassim Saibou, Gianluca Epifani

Tore: 0:1 Simon Raphael Steinkrüger (15.), 0:2 Younes Barka (29.), 1:2 Philipp Bigus (51.), 2:2 Jan-Niklas Bartels (56.), 3:2 Sven Zivoder (76.)

Spitzenreiter Weiler bleibt unangreifbar Der Tabellenführer zeigt beim klaren Auswärtssieg erneut seine Klasse und baut den Vorsprung an der Spitze auf zehn Punkte aus. Dreifachtorschütze Schuck und Doppeltorschütze Kuhn sorgten früh für klare Verhältnisse. Kalk, im Mittelfeld platziert, fand offensiv kaum Lösungen und musste nach einer Roten Karte den Schaden begrenzen. Weiler bleibt damit als einziges Team der Liga ungeschlagen. Die Meisterschaftsfrage verengt sich weiter auf nur wenige Verfolger.