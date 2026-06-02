Weiler marschiert weiter, Gremberg siegt spät

Teaser: Der SC Köln Weiler Volkhoven bleibt auch am 29. Spieltag das Maß der Dinge in der Kreisliga A Köln. Während der Tabellenführer souverän gewann, setzte Verfolger SV Gremberg Humboldt erst in der Nachspielzeit ein Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller sorgte Bosna Köln mit einem spektakulären 5:4-Erfolg für Aufsehen.
Holle trifft doppelt, West kämpft sich zurück
Der Tabellensechste aus Lindenthal-Hohenlind schien gegen den Dreizehnten lange auf Kurs Heimsieg. Sebastian Holle brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack früh mit 2:0 in Führung. Nach der Pause drehte SC West Köln auf und kam durch zwei Treffer von Zizou Zinell binnen acht Minuten zum Ausgleich. Für beide Mannschaften bedeutet das Remis einen kleinen Schritt im gesicherten Mittelfeld.
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC West Köln 2:2
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Christian Schallehn, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Mario Matteo Giorgio (17. Benedict Pohl), Lennart Schneider, David Gansiniec, Sven Krämer, Sebastian Holle, Luc Kobberger (86. Pascal Japes), Bjarne Windmann, Leif Silas Haupt
SC West Köln: Vincenzo Paterno, Thierry Xavier Toulon, Ertan Cenik, Erkam Taner, Aziel Derres Negash, Jonathan-Cliff Oyebade (46. Karim Belmaati), David Hartmann (46. Zizou Zinell), Maurice Koppers, Frederik Kühn, Jan Mikic (73. Batuhan Turan), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (46. Anton Blüm)
Tore: 1:0 Sebastian Holle (21.), 2:0 Sebastian Holle (33.), 2:1 Zizou Zinell (47.), 2:2 Zizou Zinell (55.)
Hessel entscheidet Offensivspektakel
Der Tabellenzehnte aus Stammheim setzte sich beim Neunten deutlich durch und bestätigte seine ansteigende Form. Mike Hessel war mit vier Treffern der überragende Akteur der Partie und stellte die ESV-Defensive immer wieder vor Probleme. Olympia hielt zwischenzeitlich Anschluss, konnte die Offensivwucht der Gäste jedoch nicht eindämmen. Stammheim vergrößert damit den Abstand auf die Abstiegszone.
ESV Olympia Köln – TuS Köln-Stammheim 1889 2:5
ESV Olympia Köln: Elias Brandt, Erik Hujer, Laurin Mebus (46. Anton Willem Laing), Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Ata Karatas, Kilian De Lange, Marcel Brillowski, Lennard Jarvis, Anton Ström (65. Menyien Kwennah), Tobias Huber
TuS Köln-Stammheim 1889: Denis Bilstein, Omar Gueye, Oguzhan Türkoglu, Julian-Dean Lips (90. Maurice Brömmel), Tim Luca Schiffgen (90. Nico Lips), Luis Angel Kolberg (67. Rene Wortmann), Stefan Schmitz (65. Miguel Rodrigues), Justin Engeländer (83. Gürkan Yalaza), Dominic Spitali, Ray Comes, Mike Hessel
Tore: 0:1 Mike Hessel (1.), 1:1 Anton Ström (6.), 1:2 Mike Hessel (15.), 1:3 Mike Hessel (28.), 2:3 Marcel Brillowski (39.), 2:4 Mike Hessel (40.), 2:5 Julian-Dean Lips (52.)
Meister zeigt keine Nachlässigkeit
Der bereits feststehende Spitzenreiter ließ beim Vorletzten keine Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Sinan Musliov und Niko Kuhn trafen jeweils doppelt und führten Weiler zu einem ungefährdeten Kantersieg. Selbst zwei Gelb-Rote Karten kurz nach der Pause brachten den Ligaprimus nicht aus dem Konzept. Bürrig bleibt nach der deutlichen Niederlage Tabellenletzter.
TuS 1887 Roland Bürrig – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 0:6
TuS 1887 Roland Bürrig: Fabian Trömel, Daniele Piras, Henrik Weiss (77. Tim Holtorff), Sven Zivoder, Shaher Haji Mhallo (65. Julian Dietrich), Constantin Kenzo Nakanishi, Marc Brünker (77. Lennard Fuchs), Jan-Niklas Bartels, Tom Louis Stier, Alexander Fedorov (49. Markus Kedeinis), Moses Zumbel (35. Noah Ilias Vujicic)
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Walid Sekkour, Michael Gardawski (70. Christian Peter Boden), Hubert Madau (54. Fatih Akpinar), Dominik Knauer, Kristoph Smolarek, Simon Geertschuis, Niko Kuhn, Sinan Musliov
Tore: 0:1 Sinan Musliov (1.), 0:2 Michael Gardawski (35.), 0:3 Simon Geertschuis (41.), 0:4 Niko Kuhn (49.), 0:5 Sinan Musliov (84.), 0:6 Niko Kuhn (89.)
Gelb-Rot: Walid Sekkour (52./SC Köln Weiler Volkhoven 1948/Foulspiel)
Gelb-Rot: Richy Söntgen (53./SC Köln Weiler Volkhoven 1948/Meckern)
Sinnersdorf überrascht den Aufstiegskandidaten
Der Tabellenzwölfte sorgte mit dem klaren Erfolg gegen den Dritten für die größte Überraschung des Spieltags. René Römer erzielte drei Treffer und legte den Grundstein für einen überzeugenden Auftritt der Gastgeber. Südwest Köln II fand offensiv kaum statt und musste eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Sinnersdorf verschafft sich dagegen weiter Luft im Abstiegskampf.
VfR Sinnersdorf 1928 – DJK Südwest Köln II 5:0
VfR Sinnersdorf 1928: Tim Löbbering, Nils Sander, Timo Fernengel, Danny Marten Hopf, Fabian Schmeiler (89. Jonas Lehmann), Timon Rudolphi (77. Alexander Thull), Paul Kling, Arthur Friesen (73. Lars Penkalla), Nick Knöfel, Henry Luepschen (83. Markus Riesenbeck), Rene Römer (86. Andre Jackmuth)
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig (78. Tom Schneider), Benjamin Magoley, Nils Rauschert, Mika Berger, Severin Meyer, Marvin Lebendig (46. Janek Monschau) (60. Julius Gräfe), Henri Erlen, Peter Ciuraj, David Leon Müller (67. Fabian Scheidt), Felix Tolksdorf
Tore: 1:0 Rene Römer (20.), 2:0 Rene Römer (24.), 3:0 Henry Luepschen (56.), 4:0 Timo Fernengel (60.), 5:0 Rene Römer (75.)
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