Weiler marschiert weiter, Gremberg siegt spät Spitzenreiter baut Vorsprung aus – Kellerduell liefert Spektakel. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Teaser: Der SC Köln Weiler Volkhoven bleibt auch am 29. Spieltag das Maß der Dinge in der Kreisliga A Köln. Während der Tabellenführer souverän gewann, setzte Verfolger SV Gremberg Humboldt erst in der Nachspielzeit ein Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller sorgte Bosna Köln mit einem spektakulären 5:4-Erfolg für Aufsehen.

Holle trifft doppelt, West kämpft sich zurück Der Tabellensechste aus Lindenthal-Hohenlind schien gegen den Dreizehnten lange auf Kurs Heimsieg. Sebastian Holle brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack früh mit 2:0 in Führung. Nach der Pause drehte SC West Köln auf und kam durch zwei Treffer von Zizou Zinell binnen acht Minuten zum Ausgleich. Für beide Mannschaften bedeutet das Remis einen kleinen Schritt im gesicherten Mittelfeld.

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC West Köln 2:2

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Christian Schallehn, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni, Mario Matteo Giorgio (17. Benedict Pohl), Lennart Schneider, David Gansiniec, Sven Krämer, Sebastian Holle, Luc Kobberger (86. Pascal Japes), Bjarne Windmann, Leif Silas Haupt

SC West Köln: Vincenzo Paterno, Thierry Xavier Toulon, Ertan Cenik, Erkam Taner, Aziel Derres Negash, Jonathan-Cliff Oyebade (46. Karim Belmaati), David Hartmann (46. Zizou Zinell), Maurice Koppers, Frederik Kühn, Jan Mikic (73. Batuhan Turan), Marcos Alexandre Dos Santos Filho (46. Anton Blüm)

Tore: 1:0 Sebastian Holle (21.), 2:0 Sebastian Holle (33.), 2:1 Zizou Zinell (47.), 2:2 Zizou Zinell (55.)



Hessel entscheidet Offensivspektakel Der Tabellenzehnte aus Stammheim setzte sich beim Neunten deutlich durch und bestätigte seine ansteigende Form. Mike Hessel war mit vier Treffern der überragende Akteur der Partie und stellte die ESV-Defensive immer wieder vor Probleme. Olympia hielt zwischenzeitlich Anschluss, konnte die Offensivwucht der Gäste jedoch nicht eindämmen. Stammheim vergrößert damit den Abstand auf die Abstiegszone.

ESV Olympia Köln – TuS Köln-Stammheim 1889 2:5

ESV Olympia Köln: Elias Brandt, Erik Hujer, Laurin Mebus (46. Anton Willem Laing), Kilwa Pombo, Henning Hoffmann, Ata Karatas, Kilian De Lange, Marcel Brillowski, Lennard Jarvis, Anton Ström (65. Menyien Kwennah), Tobias Huber

TuS Köln-Stammheim 1889: Denis Bilstein, Omar Gueye, Oguzhan Türkoglu, Julian-Dean Lips (90. Maurice Brömmel), Tim Luca Schiffgen (90. Nico Lips), Luis Angel Kolberg (67. Rene Wortmann), Stefan Schmitz (65. Miguel Rodrigues), Justin Engeländer (83. Gürkan Yalaza), Dominic Spitali, Ray Comes, Mike Hessel

Tore: 0:1 Mike Hessel (1.), 1:1 Anton Ström (6.), 1:2 Mike Hessel (15.), 1:3 Mike Hessel (28.), 2:3 Marcel Brillowski (39.), 2:4 Mike Hessel (40.), 2:5 Julian-Dean Lips (52.) Meister zeigt keine Nachlässigkeit Der bereits feststehende Spitzenreiter ließ beim Vorletzten keine Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Sinan Musliov und Niko Kuhn trafen jeweils doppelt und führten Weiler zu einem ungefährdeten Kantersieg. Selbst zwei Gelb-Rote Karten kurz nach der Pause brachten den Ligaprimus nicht aus dem Konzept. Bürrig bleibt nach der deutlichen Niederlage Tabellenletzter.