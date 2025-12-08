Weiler marschiert weiter – Casa España explodiert offensiv

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Köln bestätigt die Hierarchien der Liga: Weiler bleibt unangetastet, Poll bleibt erster Verfolger – und Casa España setzt ein selten gesehenes Offensivzeichen. Gleichzeitig verschärft sich der Tabellenkeller weiter.
Blau-Weiß bleibt im Rennen um die obere Tabellenhälfte
Blau-Weiß II verteidigt Rang fünf durch einen kontrollierten Heimsieg, der jedoch in der Schlussphase unnötig spannend wurde. Dellbrück, weiterhin Zwölfter, zeigte sich kämpferisch, offenbarte aber erneut defensive Schwächen in kritischen Momenten. Besonders die frühe Dominanz der Gastgeber zahlte sich aus, die ihre Führung in zwei Wellen ausbauten. Dellbrück kam zwar zurück, blieb aber im letzten Drittel zu fehleranfällig. Der Erfolg stabilisiert die Gastgeber im oberen Tabellensegment.
SC Blau-Weiß 06 Köln II – SV Adler Dellbrück 3:2
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Florian Kiebert (59. Jeremy Kuck), Sebastian Häder (78. Christian Baur), Mika Weber (59. Felipe Borges Campos), Zawadi Mograbi, Nys Erichsen, Maximilian Schlinkert, Steffen Cramer, René Ulbrych (74. Thomas Stassin), Christian Becker (83. Niklas Hauck), Martin Fritz Breil
SV Adler Dellbrück: Mirko Rümenapp (64. Cornel Schmitz), Frederic Studen, Silas Tobias Mitze, Jannis Benjamin Soriano-Eupen (79. Umut Türker), Florian Semmler, Cornel Schmitz, Moritz Moik, Jan Luca Deutz (74. Elian Folkman)
Tore: 1:0 Steffen Cramer (31.), 2:0 Martin Fritz Breil (50.), 2:1 Jan Luca Deutz (62.), 3:1 René Ulbrych (68.), 3:2 Frederic Studen (86. Foulelfmeter)
Historischer Kantersieg im Kellerduell
Casa de España gelingt mit einem 9:2-Erfolg einer der höchsten Siege und springt damit auf Platz zehn. Bosna bleibt nach dem Debakel Fünfzehnter und stellt mit nun 67 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Die Gastgeber entschieden das Spiel bereits nach 30 Minuten durch kompromisslose Effizienz im Strafraum. Bosna fand erst spät in die Partie und konnte den strukturellen Defiziten nicht entgegenwirken. Für Casa bedeutet der Sieg einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – Bosna Köln 9:2
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Arwin Toutianoush, Moritz Breucker, Robert Schneider, David Görgens, Linus Ott (46. Sander Wenzel), Theo Maiworm (46. Jakob Lothspeich), Finn Lennartz, Maximilian Klemp (63. Alessandro Tallarico Alves), Marlon Javier Zambrano Loor, Ahmed Abu Affan (70. Mathis Büchter), Jona Schulze (60. Laurin Prossliner)
Bosna Köln: Alen Salihovic, Erbil Abazovski
Tore: 1:0 Jona Schulze (9.), 2:0 Jona Schulze (19.), 3:0 Ahmed Abu Affan (20.), 4:0 Moritz Breucker (27.), 5:0 Ahmed Abu Affan (32.), 6:0 Ahmed Abu Affan (42.), 7:0 Finn Lennartz (48.), 8:0 Ahmed Abu Affan (54.), 8:1 Erbil Abazovski (59.), 9:1 Marlon Javier Zambrano Loor (70. Foulelfmeter), 9:2 Alen Salihovic (85. Handelfmeter)
Weiler bleibt ungeschlagen – aber erneut mit Arbeitssieg
Der Spitzenreiter sichert sich mit einem späten Treffer den 13. Saisonsieg und steht nun bei beeindruckenden 40 Punkten. Bürrig bleibt trotz couragierter Leistung Dreizehnter, sendet jedoch ein Achtungszeichen an die Konkurrenz im unteren Tabellendrittel. Weiler dominierte spielerisch, musste aber zweimal defensiv nachjustieren, nachdem Bürrig aus wenig Chancen viel machte. Der Tabellenführer bewies am Ende erneut seine Nervenstärke in engen Spielen. Mit der besten Offensive und der zweitbesten Defensive bleibt Weiler das Maß der Dinge.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – TuS 1887 Roland Bürrig 3:2
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Leon Kramer, Hubert Madau (67. Philipp Baum), Joey Söntgen (90. Patrick Conzen), Dominik Knauer, Niko Kuhn, Christian Peter Boden (80. Benjamin Aulbach)
TuS 1887 Roland Bürrig: Markus Kedeinis
Tore: 0:1 Markus Kedeinis (24.), 1:1 Richy Söntgen (28.), 2:1 Christian Peter Boden (68.), 2:2 (86.), 3:2 Benjamin Aulbach (88.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: