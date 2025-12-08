Weiler marschiert weiter – Casa España explodiert offensiv

– Foto: Yannik Selbach

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Köln bestätigt die Hierarchien der Liga: Weiler bleibt unangetastet, Poll bleibt erster Verfolger – und Casa España setzt ein selten gesehenes Offensivzeichen. Gleichzeitig verschärft sich der Tabellenkeller weiter.

Blau-Weiß bleibt im Rennen um die obere Tabellenhälfte Blau-Weiß II verteidigt Rang fünf durch einen kontrollierten Heimsieg, der jedoch in der Schlussphase unnötig spannend wurde. Dellbrück, weiterhin Zwölfter, zeigte sich kämpferisch, offenbarte aber erneut defensive Schwächen in kritischen Momenten. Besonders die frühe Dominanz der Gastgeber zahlte sich aus, die ihre Führung in zwei Wellen ausbauten. Dellbrück kam zwar zurück, blieb aber im letzten Drittel zu fehleranfällig. Der Erfolg stabilisiert die Gastgeber im oberen Tabellensegment.

SC Blau-Weiß 06 Köln II – SV Adler Dellbrück 3:2

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Florian Kiebert (59. Jeremy Kuck), Sebastian Häder (78. Christian Baur), Mika Weber (59. Felipe Borges Campos), Zawadi Mograbi, Nys Erichsen, Maximilian Schlinkert, Steffen Cramer, René Ulbrych (74. Thomas Stassin), Christian Becker (83. Niklas Hauck), Martin Fritz Breil

SV Adler Dellbrück: Mirko Rümenapp (64. Cornel Schmitz), Frederic Studen, Silas Tobias Mitze, Jannis Benjamin Soriano-Eupen (79. Umut Türker), Florian Semmler, Cornel Schmitz, Moritz Moik, Jan Luca Deutz (74. Elian Folkman)

Tore: 1:0 Steffen Cramer (31.), 2:0 Martin Fritz Breil (50.), 2:1 Jan Luca Deutz (62.), 3:1 René Ulbrych (68.), 3:2 Frederic Studen (86. Foulelfmeter)

Historischer Kantersieg im Kellerduell Casa de España gelingt mit einem 9:2-Erfolg einer der höchsten Siege und springt damit auf Platz zehn. Bosna bleibt nach dem Debakel Fünfzehnter und stellt mit nun 67 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Die Gastgeber entschieden das Spiel bereits nach 30 Minuten durch kompromisslose Effizienz im Strafraum. Bosna fand erst spät in die Partie und konnte den strukturellen Defiziten nicht entgegenwirken. Für Casa bedeutet der Sieg einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.