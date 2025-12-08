 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
– Foto: Yannik Selbach

Weiler marschiert weiter – Casa España explodiert offensiv

Ein Tabellenführer ohne Bremswirkung, ein Verfolger im Pflichtsiegmodus und ein Abstiegsduell mit historischem Ausgang.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der 14. Spieltag der Kreisliga A Köln bestätigt die Hierarchien der Liga: Weiler bleibt unangetastet, Poll bleibt erster Verfolger – und Casa España setzt ein selten gesehenes Offensivzeichen. Gleichzeitig verschärft sich der Tabellenkeller weiter.

Blau-Weiß bleibt im Rennen um die obere Tabellenhälfte

Blau-Weiß II verteidigt Rang fünf durch einen kontrollierten Heimsieg, der jedoch in der Schlussphase unnötig spannend wurde. Dellbrück, weiterhin Zwölfter, zeigte sich kämpferisch, offenbarte aber erneut defensive Schwächen in kritischen Momenten. Besonders die frühe Dominanz der Gastgeber zahlte sich aus, die ihre Führung in zwei Wellen ausbauten. Dellbrück kam zwar zurück, blieb aber im letzten Drittel zu fehleranfällig. Der Erfolg stabilisiert die Gastgeber im oberen Tabellensegment.

Gestern, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
3
2
Abpfiff
+Video

SC Blau-Weiß 06 Köln II – SV Adler Dellbrück 3:2
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Florian Kiebert (59. Jeremy Kuck), Sebastian Häder (78. Christian Baur), Mika Weber (59. Felipe Borges Campos), Zawadi Mograbi, Nys Erichsen, Maximilian Schlinkert, Steffen Cramer, René Ulbrych (74. Thomas Stassin), Christian Becker (83. Niklas Hauck), Martin Fritz Breil
SV Adler Dellbrück: Mirko Rümenapp (64. Cornel Schmitz), Frederic Studen, Silas Tobias Mitze, Jannis Benjamin Soriano-Eupen (79. Umut Türker), Florian Semmler, Cornel Schmitz, Moritz Moik, Jan Luca Deutz (74. Elian Folkman)
Tore: 1:0 Steffen Cramer (31.), 2:0 Martin Fritz Breil (50.), 2:1 Jan Luca Deutz (62.), 3:1 René Ulbrych (68.), 3:2 Frederic Studen (86. Foulelfmeter)

Historischer Kantersieg im Kellerduell

Casa de España gelingt mit einem 9:2-Erfolg einer der höchsten Siege und springt damit auf Platz zehn. Bosna bleibt nach dem Debakel Fünfzehnter und stellt mit nun 67 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Die Gastgeber entschieden das Spiel bereits nach 30 Minuten durch kompromisslose Effizienz im Strafraum. Bosna fand erst spät in die Partie und konnte den strukturellen Defiziten nicht entgegenwirken. Für Casa bedeutet der Sieg einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

Gestern, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
9
2
Abpfiff
+Video

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – Bosna Köln 9:2
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Arwin Toutianoush, Moritz Breucker, Robert Schneider, David Görgens, Linus Ott (46. Sander Wenzel), Theo Maiworm (46. Jakob Lothspeich), Finn Lennartz, Maximilian Klemp (63. Alessandro Tallarico Alves), Marlon Javier Zambrano Loor, Ahmed Abu Affan (70. Mathis Büchter), Jona Schulze (60. Laurin Prossliner)
Bosna Köln: Alen Salihovic, Erbil Abazovski
Tore: 1:0 Jona Schulze (9.), 2:0 Jona Schulze (19.), 3:0 Ahmed Abu Affan (20.), 4:0 Moritz Breucker (27.), 5:0 Ahmed Abu Affan (32.), 6:0 Ahmed Abu Affan (42.), 7:0 Finn Lennartz (48.), 8:0 Ahmed Abu Affan (54.), 8:1 Erbil Abazovski (59.), 9:1 Marlon Javier Zambrano Loor (70. Foulelfmeter), 9:2 Alen Salihovic (85. Handelfmeter)

Weiler bleibt ungeschlagen – aber erneut mit Arbeitssieg

Der Spitzenreiter sichert sich mit einem späten Treffer den 13. Saisonsieg und steht nun bei beeindruckenden 40 Punkten. Bürrig bleibt trotz couragierter Leistung Dreizehnter, sendet jedoch ein Achtungszeichen an die Konkurrenz im unteren Tabellendrittel. Weiler dominierte spielerisch, musste aber zweimal defensiv nachjustieren, nachdem Bürrig aus wenig Chancen viel machte. Der Tabellenführer bewies am Ende erneut seine Nervenstärke in engen Spielen. Mit der besten Offensive und der zweitbesten Defensive bleibt Weiler das Maß der Dinge.

Gestern, 14:30 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
3
2
Abpfiff

SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – TuS 1887 Roland Bürrig 3:2
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Leon Kramer, Hubert Madau (67. Philipp Baum), Joey Söntgen (90. Patrick Conzen), Dominik Knauer, Niko Kuhn, Christian Peter Boden (80. Benjamin Aulbach)
TuS 1887 Roland Bürrig: Markus Kedeinis
Tore: 0:1 Markus Kedeinis (24.), 1:1 Richy Söntgen (28.), 2:1 Christian Peter Boden (68.), 2:2 (86.), 3:2 Benjamin Aulbach (88.)

Weitere Ergebnisse am Wochenende:

Gestern, 12:45 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
1
0
Abpfiff

Gestern, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
0
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
4
4
Abpfiff

Gestern, 14:45 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
5
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
3
2
Abpfiff

Aufrufe: 08.12.2025, 19:18 Uhr
Jessica-Arantxa Offermann RevèsAutor