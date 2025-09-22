Weiler, Koerich und Munsbach schaffen Überraschungen

Drei Teams aus der Ehrenpromotion scheitern

Dass wir Schifflingen (EP) in unserem Vorbericht auf das Pokalwochenende als gefährdet einstuften, sollte sich am Sonntag bewahrheiten: zwar kam der Fusionsverein zweimal nach einem Rückstand wieder zurück, doch kurz vor Schluss traf Borges Monteiro zum entscheidenden 3:2 für Erstdivisionär Weiler (89.‘), das damit als einer von drei Underdogs in die dritte Runde der „Coupe de Luxembourg“ einzieht.

Eine verrückte Verlängerung erlebten die rund 200 Zuschauer auf dem Koericher „Déckebierg“, wo die Gastgeber (D1) gegen den FC Koeppchen (EP) in doppelter Unterzahl per Elfmeter von Ribeiro Andrade in Führung gingen (1:0, 105.‘). Nur vier Spielminuten später traf Ludovicy per Lob von der Mittellinie über den Gästetorwart zur Entscheidung (2:0, 109.‘)! Im Rahmen des Jubels sahen der bereits ausgewechselte Dramé (109.‘) auf der Bank und Duracek (109.‘) ebenfalls rot, mit nur acht Mann brachte Koerich den Sieg in trockene Tücher!

Straus: „Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen“

Koerichs Keeper Kevin Straus gegenüber FuPa: „Es war ein gutes Spiel, das hin und her ging. Nachdem der FC Koeppchen eine kleine Druckphase hatte, in der ich dreimal eingreifen musste, und nachdem es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen zwei unserer Spieler gekommen war, bei dem unser Kapitän leider ausgewechselt werden musste und ins Krankenhaus gebracht wurde, haben wir das Spiel in die Hand genommen und zwischen der 40. und 45.‘ drei hundertprozentige Chancen gehabt, die die Gäste von der Linie kratzten. Danach hat der Schiedsrichter die Karten auf unserer Seite lockerer gezogen als auf Wormeldingens.

Später war es eine Monster-Teamleistung und wir haben Charakter gezeigt gegen einen FC Koeppchen, der angerannt ist, aber nichts Zwingendes heraus gespielt hat. Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen. Anschließend haben wir clever verteidigt, ein Tor per klarem Elfmeter erzielt und dann konnte Joé Ludovicy nach einem Abschlag von mir mit einem sensationellen Heber das 2:0 erzielen. Der Sieg ist verdient und gilt unserem Kapitän Greg Useldinger sowie allen treuen Koericher Anhängern, die uns das ganze Spiel über angetrieben haben. Wir freuen uns jetzt auf die Auslosung, doch der Fokus liegt nun auf Useldingen im Meisterschaftsspiel nächsten Sonntag.“

Der dritte Ehrenpromotionär, den es erwischte, war Walferdingen, das nach 80 Minuten in Munsbach (D1) überraschend deutlich mit 3:0 in Rückstand lag, ehe Kapitän Macedo erst in der Nachspielzeit der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand gelang.

Favoriten mit Mühe

Bereits am Samstag verlangte Remich-Bous (D1) BGL-Ligue-Leader F91 alles ab, verschoss sogar einen Elfmeter beim Stand von 0:0 und glich in Unterzahl in der 77.‘ zum 1:1 aus, ehe Aussi und Benkhedim in der Schlussphase dann für den Favoriten doch noch alles klar machten. Lintgen (D1) stellte Käerjeng (BGL) bei seiner 0:3-Heimniederlage ebenfalls hart auf die Probe.

Mit einem blauen Auge kam Rosport (BGL) in Moutfort (D2) davon, das zweimal vor rund 300 Zuschauern ausgleichen konnte, ehe Steinbach die Gäste mit seinem zweiten Treffer des Spiels in der Schlussphase doch noch erlöste. Mamer (BGL) musste in Gilsdorf (D1) gar nachsitzen: in extremis glich Oliveira per Abstauber nach einem Abpraller des Gästetorwarts zum 1:1 aus (89.‘), erst in der Verlängerung köpfte Jager sein Team nach einer Ecke in die nächste Runde (1:2, 110.‘). Viel Bammel hatte Jeunesse Esch (BGL), das sich in Medernach (D1) erst im Elfmeterschießen behauptete.

Zu kämpfen hatte auch mancher Club aus der Ehrenpromotion, der am Ende dann doch weiter kommen sollte. Rümelingen (EP) konnte sich in Beggen (D1) vor allem in der 2.Halbzeit bei Keeper Heil dafür bedanken, dass man kein Waterloo erlebte, Berburg (EP) gewann erst im Elfmeterschießen gegen Kopstal (D1) und Ettelbrück (EP) ließ es zu Ende seines Gastspiels in Kehlen (D1) wieder unnötig spannend werden. Gasperich (D2) hatte gegen Lorentzweiler (EP) quasi schon einen Fuß in der Verlängerung, als Borges Furtado in der Nachspielzeit dem FCL per Volley-Abnahme nach einem hohen Zuspiel über die Verteidigung doch noch den Sieg bescherte (0:1, 90.‘+3).

Lasauvage (D2) lehrte Feulen (D2) das Fürchten, einen frühen 0:1-Rückstand drehte der krasse Außenseiter durch einen Doppelpack von Fortes in einen 2:1-Vorsprung, ehe die Gäste schnell per Elfmeter ausgleichen konnte. Die Entscheidung fiel dann erst spät in der Nachspielzeit der 2.Halbzeit, in welcher Feulen zweimal traf. Mersch (EP) gewann erst nach Verlängerung mit 3:2 bei der AS Red Black Luxemburg (D2), mit dem gleichen Resultat gewann Steinsel (EP) in Mertzig (D1).

Zwei der vielen besonderen Geschichten

Biwer (D2) konnte seine Pokalsensation gegen Fola (EP) von 1976 nicht wiederholen, erfolgreich verlieft dagegen Nelson Fragosos Rückkehr als jetziger Canach-Trainer zu seinem früheren Club Sandweiler (D1), das trotz zweier Tore gegen den BGL-Ligisten eigentlich nie wirklich eine Chance auf ein Weiterkommen hatte.

