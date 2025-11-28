 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligavorschau
– Foto: Michael Schmidt

Weiler jagt die perfekte Hinrunde

Tabellenführer vor schwerem Auswärtstest – Verfolgerduelle versprechen Spannung.

Der 13. Spieltag könnte an der Spitze wie im Keller entscheidende Weichen stellen. Weiler bleibt ungeschlagen, doch Kalk wartet. Poll sucht nach der Form, Olympia und Hohenlind treffen sich im oberen Mittelfeld – und unten wird jeder Punkt überlebenswichtig.

„Der Tabellenführer im Hexenkessel: Weiler vor dem schwersten Auswärtsspiel“

Weiler führt die Tabelle mit beeindruckenden 34 Punkten aus 12 Spielen an –doch Borussia Kalk (5. Platz, 21 Punkte), zuhause traditionell unbequem, ist eines der schwersten Auswärtsspiele der Liga.

Trainer Sven Karis beschreibt die Aufgabe nüchtern, aber mit großem Respekt: „Mit Borussia Kalk treffen wir auf eine Mannschaft, die zuhause vor eigenem Publikum traditionell äußerst stark auftritt. Dort herrscht stets eine intensive Atmosphäre, geprägt von viel Temperament und hoher Einsatzbereitschaft. Individuell ist Kalk für diese Liga außergewöhnlich gut besetzt. Um dort bestehen zu können, müssen wir einen kühlen Kopf bewahren und die nötige Ruhe im eigenen Spiel behalten. Wir werden uns bestmöglich auf die Aufgabe vorbereiten und sind überzeugt, auch in Kalk eine starke Leistung abrufen zu können.“

Weiler bleibt der Favorit, auch wegen eines Torverhältnisses von 49:14. Doch Kalk hat erst drei Heimspiele verloren – und jene sind meist eng gewesen.

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
14:45

„Kellerduell der verpassten Chancen – Casa hofft auf den Knoten“

Sinnersdorf (15. Platz, 10 Punkte) steht unter Zugzwang. Gerade defensiv (42 Gegentore) muss die Mannschaft stabiler werden.

Casa de Espana (11. Platz, 13 Punkte) bringt spielerisch mehr Qualität mit, doch zu selten wurde das belohnt. Trainer Manuel Sanchez formuliert es offen: „Aus den letzten Meisterschaftsspielen sind wir wieder leer ausgegangen. Wir hoffen, dass im nächsten Spiel der Knoten endlich platzt und wir die Torchancen, die wir uns erspielen, dann auch reinmachen.“

Für beide ist es ein richtungsweisendes Spiel.

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
14:45

„Poll muss wieder liefern – Stammheim mit Mut und Tempo“

Poll (2. Platz, 24 Punkte) hat nach einem starken Saisonstart an Konstanz verloren. Der Rückstand auf Weiler beträgt bereits zehn Punkte. Gegen Stammheim (10. Platz, 15 Punkte) muss ein Sieg her, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren.

Trainer Fabian Krüger nimmt die Aufgabe sehr ernst: „Mit Stammheim erwartet uns ein sehr motivierter Gegner. Sie werden laufen, kämpfen und uns vor Herausforderungen stellen. Einige Jungs sind eng befreundet und haben teilweise zusammen gespielt, sowie ich auch. Es fühlt sich, glaube ich, für den ein oder anderen wie ein Derby an. Wir sind nach der enttäuschenden Leistung letzten Sonntag hoch motiviert und wollen wieder zurück in die Spur.“

Stammheim reist nach einem 7:1-Sieg gegen Bürrig mit breiter Brust an.

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
15:15

„Bosna gegen Blau-Weiß: Ein Spiel voller Fragezeichen“

Ein Duell im dichten Mittelfeld: Bosna (13 Punkte) wie Blau-Weiß 06 II (17 Punkte) bewegen sich zwischen Hoffnung und Gefahr. Beide Teams leben stark von Tagesform.

Trainer Daniel Hubert geht mit Respekt in das Spiel und möchte den ersten Auswärtssieg erzielen: „Mit Bosna erwarten wir einen erfahrenen und routinierten Gegner. Wir gehen mit dem nötigen Respekt, zugleich aber auch mit der Absicht und Überzeugung, unseren ersten Auswärtssieg zu erzielen. Wir müssen hochkonzentriert und mit maximalem Fokus an die Aufgabe gehen. Wir befinden uns aktuell in einem Reifeprozess nach dem Aufstieg in die neue Liga und müssen in allen Belangen noch besser ankommen. Der Heimsieg am letzten Spieltag war ein guter und wichtiger Schritt nach vorne. Die Mannschaft hat Charakter und eine starke Reaktion gezeigt. Das bildet die Grundlage, um in Einzelnen und als Team die nächsten Schritte zu gehen und uns stetig weiterzuentwickeln.“

Blau-Weiß könnte mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte springen. Bosna braucht Punkte, um nicht erneut unten hineinzurutschen.

So., 30.11.2025, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
17:30

Weitere Spiele am Wochenende:

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
FC Pesch
FC PeschPesch II
14:30

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
14:45

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
15:30

