Weiler jagt die perfekte Hinrunde

– Foto: Michael Schmidt

Der 13. Spieltag könnte an der Spitze wie im Keller entscheidende Weichen stellen. Weiler bleibt ungeschlagen, doch Kalk wartet. Poll sucht nach der Form, Olympia und Hohenlind treffen sich im oberen Mittelfeld – und unten wird jeder Punkt überlebenswichtig.

„Der Tabellenführer im Hexenkessel: Weiler vor dem schwersten Auswärtsspiel“ Weiler führt die Tabelle mit beeindruckenden 34 Punkten aus 12 Spielen an –doch Borussia Kalk (5. Platz, 21 Punkte), zuhause traditionell unbequem, ist eines der schwersten Auswärtsspiele der Liga.

Trainer Sven Karis beschreibt die Aufgabe nüchtern, aber mit großem Respekt: „Mit Borussia Kalk treffen wir auf eine Mannschaft, die zuhause vor eigenem Publikum traditionell äußerst stark auftritt. Dort herrscht stets eine intensive Atmosphäre, geprägt von viel Temperament und hoher Einsatzbereitschaft. Individuell ist Kalk für diese Liga außergewöhnlich gut besetzt. Um dort bestehen zu können, müssen wir einen kühlen Kopf bewahren und die nötige Ruhe im eigenen Spiel behalten. Wir werden uns bestmöglich auf die Aufgabe vorbereiten und sind überzeugt, auch in Kalk eine starke Leistung abrufen zu können.“ Weiler bleibt der Favorit, auch wegen eines Torverhältnisses von 49:14. Doch Kalk hat erst drei Heimspiele verloren – und jene sind meist eng gewesen.

„Kellerduell der verpassten Chancen – Casa hofft auf den Knoten“ Sinnersdorf (15. Platz, 10 Punkte) steht unter Zugzwang. Gerade defensiv (42 Gegentore) muss die Mannschaft stabiler werden. Casa de Espana (11. Platz, 13 Punkte) bringt spielerisch mehr Qualität mit, doch zu selten wurde das belohnt. Trainer Manuel Sanchez formuliert es offen: „Aus den letzten Meisterschaftsspielen sind wir wieder leer ausgegangen. Wir hoffen, dass im nächsten Spiel der Knoten endlich platzt und wir die Torchancen, die wir uns erspielen, dann auch reinmachen.“ Für beide ist es ein richtungsweisendes Spiel.

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr VfR Sinnersdorf 1928 Sinnersdorf Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana 14:45 PUSH

„Poll muss wieder liefern – Stammheim mit Mut und Tempo“ Poll (2. Platz, 24 Punkte) hat nach einem starken Saisonstart an Konstanz verloren. Der Rückstand auf Weiler beträgt bereits zehn Punkte. Gegen Stammheim (10. Platz, 15 Punkte) muss ein Sieg her, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren. Trainer Fabian Krüger nimmt die Aufgabe sehr ernst: „Mit Stammheim erwartet uns ein sehr motivierter Gegner. Sie werden laufen, kämpfen und uns vor Herausforderungen stellen. Einige Jungs sind eng befreundet und haben teilweise zusammen gespielt, sowie ich auch. Es fühlt sich, glaube ich, für den ein oder anderen wie ein Derby an. Wir sind nach der enttäuschenden Leistung letzten Sonntag hoch motiviert und wollen wieder zurück in die Spur.“ Stammheim reist nach einem 7:1-Sieg gegen Bürrig mit breiter Brust an.