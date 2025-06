Dominik Schneider (l.) erzielte einen Doppelpack im Relegations-Finale. – Foto: Berthold Gebhard

Weiler hat den längeren Atem Relegation zur Kreisliga Sinsheim +++ Adelshofen ist zu Beginn die stärkere Elf, doch Weiler ist abeklärter beim 3:1-Sieg nach Verlängerung Verlinkte Inhalte Releg. KL Sinsheim Adelshofen FC Weiler Alexander Martaler Dustin Weissbeck

Hier pure Freude, dort schwere Niedergeschlagenheit. Am Ende muss es in einem Relegationsspiel eben einen Sieger – FC Weiler – und einen Verlierer – SV Adelshofen – geben. Mit 3:1 nach Verlängerung setzte sich der Dritte der Kreisklasse A gegen den Vorletzten der Kreisliga am Samstagnachmittag in Hilsbach durch. Dabei meinten es beide Teams gut mit den über 1 000 Zuschauern und boten sich über einen Großteil der 131 Minuten, inklusive Nachspielzeiten, einen beherzten Schlagabtausch.

"Ich kann nicht mehr", sagte Dominik Schneider mit einem frisch ausgepackten Aufstiegsshirt in der Hand. Der Weilermer Spielgestalter durfte sich aufgrund seines Doppelpacks zu 50 Prozent als Mann des Spiels fühlen. Die anderen 50 Prozent gehörten dem FC-Keeper Christian Weinheim. "Sie haben beide einen riesigen Anteil", bedankte sich nicht nur Alexander Martaler bei ihnen. Der Spielertrainer bezog aber selbstverständlich alle Spieler und auch die Fans mit ein. Eine ganz besondere Motivationsspritze erhielten die Aufsteiger kurz nach dem gemeinsamen Mittagessen im heimischen Klubhaus. Unmittelbar nach Spaghetti Bolognese wurde ein Video eingespielt. "Darin gab es viele Grußbotschaften von unseren Fans, was natürlich sehr besonders für uns gewesen ist", verriet Martaler.

Kulinarisch und emotional gestärkt fuhr die Mannschaft danach gemeinsam im Bus die drei Kilometer auf den Hilsbacher Sportplatz. Dort mussten sie dann aber erst einmal viel hinterherlaufen. Adelshofen fand besser in die Partie und zeigte in der ersten 45 Minuten eine sehr gute bis herausragende Leistung. Es fehlte nur eines – ein Tor. Ein ums andere Mal ergaben sich beste Einschussmöglichkeiten, aber entweder scheiterte der SV am Aluminium, an den eigenen Nerven, oder eben an Weinmann. Gleich drei Mal vereitelte der Keeper auf bemerkenswerte Weise einen Gegentreffer. In der 44. Minute hatte der SV-Anhang den Torschrei auf den Lippen. "Mir hat jemand, der direkt hinter dem Tor stand berichtet, dass der Ball klar drin gewesen ist", sagte Adelshofens Trainer Dustin Weissbeck zur Situation, als der Ball von der Unterkannte der Latte vermeintlich hinter der Linie auf- und von dort nach vorne gesprungen ist.