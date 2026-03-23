Weiler hält Kurs, Stammheim und Blau-Weiß liefern Spektakel

Der 20. Spieltag der Kölner Kreisliga A brachte einen mühevollen Sieg des Spitzenreiters, wichtige Erfolge für Gremberg, Kalk und Südwest sowie ein spektakuläres 5:5 zwischen Stammheim und Blau-Weiß II.
Weiler müht sich zum nächsten Dreier
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 bezwang den Dreizehnten SC West Köln mit 2:1 und behauptete die Spitze. Walid Sekkour traf früh zur Führung und entschied die Partie nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Marcos Alexandre Dos Santos Filho mit seinem zweiten Tor in der 73. Minute. West hielt die Begegnung lange offen und bestätigte damit den zuletzt verbesserten Eindruck. Dass Weiler nach der Gelb-Roten Karte gegen Joey Söntgen in Unterzahl zu Ende spielen musste, erhöhte die Spannung zusätzlich. Der Spitzenreiter gewann diesmal nicht glanzvoll, aber effizient.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – SC West Köln 2:1
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Joey Söntgen, Simon Geertschuis, Patrick Ince (72. Dominik Knauer), Niko Kuhn, Dominik Hermann (55. Hubert Madau), Sinan Musliov (87. Fatih Akpinar)
SC West Köln: Marcos Alexandre Dos Santos Filho
Tore: 1:0 Walid Sekkour (7.), 1:1 Marcos Alexandre Dos Santos Filho (23.), 2:1 Walid Sekkour (73.)
Gelb-Rot: Joey Söntgen (68./SC Köln Weiler Volkhoven 1948/Foul)
Zehn Tore in Stammheim
Der Zwölfte TuS Köln-Stammheim 1889 und der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II trennten sich in einem wilden Spiel 5:5. Stammheim lag mehrfach vorn, setzte sich nach der Pause sogar auf 5:3 ab, brachte den Vorsprung aber nicht über die Zeit. Blau-Weiß zeigte große Moral und rettete durch Christian Baur in der 90. Minute noch einen Punkt. Für die Gäste traf Nils Bornmann doppelt, hinzu kamen Tore von Jonas Behrenbruch und Peter Höh. Das Remis half beiden Mannschaften im Tabellenbild nur begrenzt, war aber eines der spektakulärsten Spiele des Spieltags.
TuS Köln-Stammheim 1889 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 5:5
TuS Köln-Stammheim 1889:
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Felix Ludger Esser, Matthias Golla, Sebastian Häder (66. Justus Stühn), Nils Bornmann, Nys Erichsen (78. Thomas Stassin), Maximilian Schlinkert, Jonas Behrenbruch (46. Christian Baur), Peter Höh, René Ulbrych (58. Henrik Sell), Christian Becker, Martin Fritz Breil (58. Hannes Löhr)
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Jonas Behrenbruch (10.), 1:2 Nils Bornmann (15.), 2:2 (18.), 3:2 (30.), 3:3 Peter Höh (38.), 4:3 (48.), 5:3 (53.), 5:4 Nils Bornmann (58.), 5:5 Christian Baur (90.)
Kalk bleibt oben dran
Der Tabellendritte SC Borussia Köln-Kalk 05 erfüllte mit dem 2:1 gegen den Zehnten SV Adler Dellbrück seine Pflicht. Denke Benjamin und Messie Kiwala sorgten für eine 2:0-Führung, ehe Sidy Laye Ka die Partie noch einmal spannend machte. Dellbrück hielt nach dem Anschlusstreffer dagegen, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Kalk festigte mit dem Erfolg seinen Platz in der Spitzengruppe. Für Dellbrück war es die zehnte Niederlage der Saison.
SC Borussia Köln-Kalk 05 – SV Adler Dellbrück 2:1
SC Borussia Köln-Kalk 05: Beytullah Akduman, Burak Canli, Michael-Mensah Oteng-Appiah, Denke Benjamin (58. Carl Rümmele), Burak Akduman (78. Yaya Issa Kone), Christian Mohr, Kennedy Loritz, Valerio Fariello-D´Annucci, Albin Hoti (60. Mouhaymen Rachdi), Messie Kiwala (88. Abdelhamid Aharroud)
SV Adler Dellbrück: Nils Christian Wieland, Mirko Rümenapp, Mark Depta, Fabian Studen, Yanik Noah Diaby, Jannis Benjamin Soriano-Eupen (82. Lukas Thiesen), Florian Semmler, Moritz Moik, Jan Luca Deutz (56. Felix Eich), Elian Folkman (56. Sven Zöller), Sidy Laye Ka
Tore: 1:0 Denke Benjamin (20.), 2:0 Messie Kiwala (50.), 2:1 Sidy Laye Ka (60.)
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