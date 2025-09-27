Weiler gewinnt Allgäu-Derby, Srbija dreht Partie gegen Neu-Ulm

Am Sonntagnachmittag standen zwei Derbys im Mittelpunkt. Der FV Rot-Weiß Weiler gewann 2:0 beim TSV Heimenkirch, während Srbija Ulm das Auswärtsspiel beim TSV Neu-Ulm mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Das Spiel FC Blaubeuren gegen den SV Mietingen wurde schon im Vorfeld aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

Der SV Kressbronn startete furios in die Begegnung und ging früh in Führung. Bereits in der 13. Minute brachte Patrick Hübler die Gastgeber in Front. Kurz vor der Pause erhöhte Tim Siegel in der 40. Minute auf 2:0, ehe Liam Gierer in der 54. Minute das 3:0 folgen ließ. Doch mitten in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel eine unerwartete Wendung. In der 61. Minute musste die Partie aufgrund eines Gewitters unterbrochen werden. Nach längerer Unterbrechung wurde das Spiel dann abgebrochen.

Türkspor Neu-Ulm startete schwach und lag bereits nach 22 Minuten mit zwei Treffern zurück. Nico Junker traf in der 3. Minute zum frühen 0:1, ehe Yavuz Tuna mit einem unglücklichen Eigentor in der 22. Minute das 0:2 ermöglichte. Nach der Pause zeigte die Heimelf Moral: Nikola Stojnovic verkürzte in der 48. Minute, und Mustafa Onur Cumur glich in der 79. Minute aus. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. ---

Der Spitzenreiter zeigte sich gleich zu Beginn hellwach: Hannes Schacher brachte Laupheim bereits in der 6. Minute in Führung. Doch Fabian Ragg glich für den TSV Riedlingen in der 39. Minute aus und brachte die Partie zurück ins Gleichgewicht. Die Entscheidung fiel spät, als Noah Gnandt in der 80. Minute den 2:1-Siegtreffer markierte. ---

Reinstetten nutzte den Heimvorteil eindrucksvoll und bezwang den FC Wangen klar mit 3:0. Christoph Haas eröffnete per Foulelfmeter in der 25. Minute. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Karl Hampp in der 54. Minute auf 2:0, bevor Dominik Martin in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit diesem Erfolg klettert Reinstetten ins Mittelfeld und verschafft sich Luft im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Für den FV Biberach wird die Situation im Tabellenkeller immer ernster. Schon in der 11. Minute brachte Moritz Spann die Gäste aus Buch in Führung. In der 77. Minute erhöhte Manuel Schrapp auf 0:2. Zwar verkürzte Adrian Tenea in der 84. Minute zum 1:2, doch in der Nachspielzeit sorgte Timo Leitner in der 90.+2 Minute für den 1:3-Endstand. Der TSV 1889 Buch sammelte damit wichtige Zähler. --- Heute, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm TSV Neu-Ulm TSV Neu-Ulm 2 1 Abpfiff

Vor 130 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell zweier Tabellennachbarn. Der TSV Neu-Ulm ging durch Marvin Eze in der 38. Minute zunächst in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der FC Srbija Ulm das Spiel: Zunächst traf Nenad Đurić in der 52. Minute zum Ausgleich, ehe Stefan Mladenovic in der 68. Minute den Siegtreffer erzielte. Damit rückt Srbija mit nun 13 Punkten auf Rang sieben vor, während der TSV Neu-Ulm ebenfalls bei 13 Punkten bleibt und durch die Niederlage auf Platz sechs. ---

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt, laut dem FC Blaubeuren wird versucht in den nächsten zwei Wochen einen Nachholtermin zu finden. ---