Weiler gefordert – Schlusslicht West hofft auf Befreiungsschlag

– Foto: Michael Schmidt, Lukas Hemelt

Der siebte Spieltag der Kölner Kreisliga A verspricht Spannung an beiden Enden der Tabelle. Während Spitzenreiter Weiler Volkhoven seine Serie verteidigen will, steht SC West Köln vor einem wichtigen Heimspiel gegen Gremberg.

Spitzenspiel in Weiler: Tabellenführer empfängt Blau-Weiß Der ungeschlagene Spitzenreiter SC Köln Weiler Volkhoven (1.) empfängt am Sonntag den Aufsteiger SC Blau-Weiß 06 Köln II (6.) – und es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden.

Trainer Sven Karis blickt mit Respekt, aber auch mit Zuversicht auf die Partie: „Uns erwartet ein Top-Gegner mit einem sehr guten Trainer und einer klaren Spielidee. Wir wissen, dass wir an unsere Grenzen gehen müssen, um erfolgreich zu sein. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, das sicherlich auch taktisch geprägt sein wird. Wir werden uns bestens vorbereiten, diszipliniert auftreten und mit voller Konzentration in die Partie gehen.“ Auch Gäste-Coach Daniel Hubert weiß um die Schwere der Aufgabe, sieht seine Mannschaft aber gewappnet: „Mit Weiler erwartet uns am Sonntag der noch ungeschlagene Tabellenführer. Sie spielen bisher eine starke Saison und stehen aktuell verdient an der Spitze. Meine Mannschaft hat nach der Niederlage von vergangener Woche eine starke Reaktion im Training gezeigt. Wir müssen aus den Fehlern und gezogenen Erkenntnissen lernen und von Beginn an hellwach, kompakt, leidenschaftlich und diszipliniert gegen den Ball agieren. In der Offensive müssen wir effizienter werden – letzte Woche haben wir in entscheidenden Spielphasen viele Chancen liegen lassen und uns nicht belohnt. Ich erwarte ein Spiel gegen einen guten Gegner auf hohem Niveau.“

Ein echtes Gipfeltreffen zweier Teams, die sich taktisch nichts schenken dürften.

West Köln kämpft gegen Gremberg um den ersten Sieg Das Schlusslicht SC West Köln (16.) will im Heimspiel gegen SV Gremberg Humboldt (9.) endlich den ersten Saisonsieg feiern. Nach zuletzt ordentlichen Auftritten gegen Weiler und Kalk sieht Trainer Robert Alewell seine Mannschaft auf dem richtigen Weg: „Nach dem Punktgewinn in Kalk und einer eigentlich ganz passablen Leistung gegen Weiler erhoffen wir uns natürlich zu Hause mehr und wollen gerne den ersten Dreier einfahren. Gremberg ist eine unangenehme, körperlich robuste Mannschaft. Wenn wir eine ähnliche Leistung wie gegen Kalk abrufen und ein paar Prozent draufpacken, sind wir absolut in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Der Geist ist zurück, das Selbstvertrauen wächst Schritt für Schritt – auch wenn es nur ein Punkt war. Die Mannschaft, die komplett neu zusammengestellt wurde, findet immer besser in die Abläufe. Genau deshalb hoffe ich, dass wir jetzt langsam Punkte sammeln.“ Für Gremberg geht es derweil darum, sich nach der Niederlage beim Tabellenführer wieder zu stabilisieren.

Pesch will Tabellenplatz zwei festigen Der FC Pesch II (2.) reist als klarer Favorit zum Ideal Club de Futbol Casa de Espana (12.). Nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß wollen die Pescher ihre Erfolgsserie fortsetzen. Ideal Club zeigte zuletzt Moral, verlor aber trotz Aufholjagd in Stammheim knapp mit 3:4. Die Gastgeber brauchen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

So., 12.10.2025, 13:15 Uhr Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 Casa Espana FC Pesch Pesch II 13:15 PUSH

Olympia Köln reist zu Bosna – Duell der Gegensätze Mit breiter Brust fährt der ESV Olympia Köln (5.) nach dem 5:1-Sieg gegen Sinnersdorf zu Bosna Köln (14.). Die Gastgeber kassierten zuletzt ein halbes Dutzend Tore in Poll und stehen in der Defensive massiv unter Druck. Olympia gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga – Bosna wird einen disziplinierten Auftritt brauchen, um nicht erneut unter die Räder zu geraten.