Weiler gefordert - Bürrig im Überlebensmodus Schlüsselspiele im Auf- und Abstiegskampf. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der 25. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt richtungsweisende Duelle: An der Spitze möchte Weiler Volkhoven wieder mehr Präsenz zeigen, während im Tabellenkeller mehrere direkte Konkurrenten aufeinandertreffen.

Casa unter Druck: Kampfspiel gegen Blau-Weiß erwartet Der Tabellenneunte Casa de España (30 Punkte) empfängt den Siebten SC Blau-Weiß 06 Köln II (36 Punkte). Casa-Trainer Manuel Sanchez macht die Ausgangslage deutlich: „Nach zwei verlorenen Spielen müssen wir am Sonntag wieder liefern. Blau-Weiß ist ein Tabellenplatz und drei Punkte vor uns, das wird ein immens wichtigeres Spiel… Trotz Spielermangel werden wir alles geben, die Punkte zu Hause zu lassen.“

Auch Blau-Weiß stellt sich auf ein intensives Spiel ein. Trainer Daniel Hubert betont: „Am Sonntag erwartet uns mit Casa ein Gegner, wo es neben dem Fußballerischen sehr über den Kampf gehen wird. In Casa zu spielen, ist immer unangenehm. Wir müssen über die gesamte Spieldauer zu 100 % da sein, das Spiel und insbesondere die Zweikämpfe von Anfang an annehmen. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, in der wir uns gezielt auf das Spiel vorbereitet haben. Personell sind wir gut aufgestellt. Unser Ziel ist es, an die vergangenen guten Leistungen und positiven Ergebnisse anzuknüpfen. Wir werden alles reinwerfen und wollen uns am Ende mit etwas Zählbarem belohnen.“ Die Voraussetzungen deuten auf ein umkämpftes Duell hin.

Bürrig im Überlebensmodus: Olympia zu Gast Der TuS Roland Bürrig (14., 22 Punkte) trifft auf den ESV Olympia Köln (8., 33 Punkte). Die Gastgeber stehen unter erheblichem Druck im Abstiegskampf. Trainer Thomas Herrmann beschreibt die Lage eindringlich: „Am Sonntag kommt mit Olympia eine Mannschaft, die in der Hinrunde im Hinspiel eigentlich mit die beste Mannschaft war, gegen die wir gespielt hatten. Da hatten wir gefühlte 45 Minuten gar nichts vom Spiel. In der Rückrunde läuft es jetzt anscheinend auch nicht optimal bei denen, wobei die genauso viele Punkte haben wie wir aus der Rückrunde. Dementsprechend ein schweres Spiel, das da kommt. Olympia ist eine spielstarke Mannschaft.“ Weiter führt er aus: „Allerdings spielen wir zu Hause und wenn wir in irgendeiner Form die Klasse halten wollen, dann müssen wir zu Hause auf jeden Fall punkten, das ist eigentlich schon fast ein Muss. Die Situation ist schwierig, der Tabellenstand zeigt, dass wir im Überlebensmodus sind und wir bereit sein müssen, alles zu geben, um die Klasse zu halten.“. Bürrig steht vor einem Schlüsselspiel.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TuS 1887 Roland Bürrig TuS Bürrig ESV Olympia Köln Olympia Köln 15:00 PUSH

Kalk greift an: Hohenlind als Härtetest Der Tabellendritte SC Borussia Köln-Kalk (46 Punkte) empfängt den sechstplatzierten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (36 Punkte). Kalk will den Druck auf Rang zwei erhöhen. Trainer Salvatore Trovato erklärt: „Wir erwarten mit Hohenlind eine spielstarke Mannschaft, die immer sehr gut ist und konditionell sehr gut. Deswegen sind die das ganze Jahr gefühlt dauerfit. Wir wollen natürlich auf den dritten, sogar zweiten Platz im besten Fall.“ Er ergänzt: „Wenn wir das jetzt versuchen wollen, müssen wir natürlich auch alle Spiele gewinnen. Wir haben uns auch in der Rückrunde wieder gefangen, gute Ergebnisse gehabt und dementsprechend gehen wir da sehr positiv in das Spiel rein.“ Die Partie verspricht ein Duell zweier spielstarker Mannschaften.

Weiler vor Geduldsprobe: Schwierige Aufgabe in Sinnersdorf Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven (58 Punkte) gastiert beim VfR Sinnersdorf (11., 28 Punkte). Trainer Sven Karis warnt vor den Stärken des Gegners: „Wir wissen, wie unangenehm es sein kann, in Sinnersdorf zu spielen. Gegen ihren tiefen Block müssen wir die richtigen Lösungen finden und gleichzeitig in der Restverteidigung sehr wach und aktiv sein.“ Er hebt hervor: „Dadurch, dass Sinnersdorf oftmals sofort die Tiefe sucht, viele lange Bälle spielt und gezielt auf den zweiten Ball geht, müssen wir in diesen Situationen besonders aufmerksam und präsent sein.“ Nach dem jüngsten Punktverlust fordert er zudem: „Nach dem vergangenen Wochenende, an dem wir nicht die nötige Präsenz auf den Platz gebracht haben, wollen wir eine klare Reaktion zeigen und wieder unser gewohntes Niveau abrufen.“ Die Favoritenrolle liegt klar bei Weiler, doch die Aufgabe gilt als anspruchsvoll.