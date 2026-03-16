Weiler demontiert Pesch – Spitze setzt sich ab 12:0-Kantersieg des Tabellenführers – Gremberg und Kalk bleiben dran. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt klare Verhältnisse an der Spitze: Weiler Volkhoven überrollt Pesch zweistellig, während Gremberg und Kalk ihre Verfolgerrolle behaupten.

Lindenthal dominiert bei Blau-Weiß Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (30 Punkte) gewann beim Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (26) klar mit 4:1. Pascal Japes (3.) und Buba Taal (10.) brachten die Gäste früh auf Kurs. Blau-Weiß verkürzte zwar durch Peter Höh (20.), blieb danach jedoch unterlegen. Tom Kanz (58.) und erneut Taal per Foulelfmeter (72.) sorgten für die Entscheidung. Lindenthal festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld.

SC Blau-Weiß 06 Köln II – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 1:4

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Matthis Benz, Christian Baur, Justus Stühn (85. Sebastian Häder), Jeremy Kuck, Nils Bornmann (63. Mika Weber), Hannes Löhr (63. Quentin Herbst), Jonas Behrenbruch (80. Niklas Hauck), Peter Höh (63. Maximilian Schlinkert), René Ulbrych, Christian Becker, Martin Fritz Breil

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni (75. Leif Silas Haupt), Pascal Japes (63. Luc Kobberger), Jason Rank, Theodor Kremoser (70. Leo Sauer), Benedict Pohl, Buba Taal, Tom Kanz, Joussef El Hassan, Bjarne Windmann (55. Sebastian Holle)

Tore: 0:1 Pascal Japes (3.), 0:2 Buba Taal (10.), 1:2 Peter Höh (20.), 1:3 Tom Kanz (58.), 1:4 Buba Taal (72. Foulelfmeter)

Poll rettet Punkt in letzter Minute Der Vierte VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (35) erkämpfte beim Fünften DJK Südwest Köln II (33) ein spätes 2:2. Südwest lag durch Treffer von Henri Erlen (33.) und David Leon Müller (36.) zunächst komfortabel vorne. Poll verkürzte durch Simon Schmischke (73.) und kam in der Nachspielzeit durch Marco Rennen (90.+3) zum Ausgleich. Südwest beendete die Partie nach einer Roten Karte gegen Andreas Bartosinski (94.) in Unterzahl. Für Poll bleibt der Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt.