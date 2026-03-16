Weiler demontiert Pesch – Spitze setzt sich ab

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt klare Verhältnisse an der Spitze: Weiler Volkhoven überrollt Pesch zweistellig, während Gremberg und Kalk ihre Verfolgerrolle behaupten.
Lindenthal dominiert bei Blau-Weiß
Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (30 Punkte) gewann beim Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (26) klar mit 4:1. Pascal Japes (3.) und Buba Taal (10.) brachten die Gäste früh auf Kurs. Blau-Weiß verkürzte zwar durch Peter Höh (20.), blieb danach jedoch unterlegen. Tom Kanz (58.) und erneut Taal per Foulelfmeter (72.) sorgten für die Entscheidung. Lindenthal festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld.
SC Blau-Weiß 06 Köln II – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 1:4
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Matthis Benz, Christian Baur, Justus Stühn (85. Sebastian Häder), Jeremy Kuck, Nils Bornmann (63. Mika Weber), Hannes Löhr (63. Quentin Herbst), Jonas Behrenbruch (80. Niklas Hauck), Peter Höh (63. Maximilian Schlinkert), René Ulbrych, Christian Becker, Martin Fritz Breil
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni (75. Leif Silas Haupt), Pascal Japes (63. Luc Kobberger), Jason Rank, Theodor Kremoser (70. Leo Sauer), Benedict Pohl, Buba Taal, Tom Kanz, Joussef El Hassan, Bjarne Windmann (55. Sebastian Holle)
Tore: 0:1 Pascal Japes (3.), 0:2 Buba Taal (10.), 1:2 Peter Höh (20.), 1:3 Tom Kanz (58.), 1:4 Buba Taal (72. Foulelfmeter)
Poll rettet Punkt in letzter Minute
Der Vierte VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (35) erkämpfte beim Fünften DJK Südwest Köln II (33) ein spätes 2:2. Südwest lag durch Treffer von Henri Erlen (33.) und David Leon Müller (36.) zunächst komfortabel vorne. Poll verkürzte durch Simon Schmischke (73.) und kam in der Nachspielzeit durch Marco Rennen (90.+3) zum Ausgleich. Südwest beendete die Partie nach einer Roten Karte gegen Andreas Bartosinski (94.) in Unterzahl. Für Poll bleibt der Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt.
DJK Südwest Köln II – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 2:2
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig, Frederik Michalski (79. Melvin Helminger), Benedikt Walgenbach, Nic Best, Marvin Lebendig (65. Nils Rauschert), Andreas Bartosinski, Konrad Klaus Motschmann (77. Peter Ciuraj), Janek Monschau, Henri Erlen (67. Felix Tolksdorf), David Leon Müller (77. Mika Berger)
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Thomas De Palma, Max Dreyer, Simon Schmischke, Jan Bruns (75. Karo Arif), Jonas Droop (82. Bleron Syla), Oliver Awale (60. Alexander Buchmüller), Marco Hentschel (92. Marco Rennen), Julien Gromann, Ilhan Gündogan, Tim Weinrich
Tore: 1:0 Henri Erlen (33.), 2:0 David Leon Müller (36.), 2:1 Simon Schmischke (73.), 2:2 Marco Rennen (90.+3)
Rot: Andreas Bartosinski (94./DJK Südwest Köln II/Foulspiel)
Weiler feiert historisches Schützenfest
Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (47) setzte mit einem 12:0 gegen den Vierzehnten FC Pesch II (19) ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Richy Söntgen erzielte einen Hattrick, Sinan Musliov traf ebenfalls dreimal. Bereits zur Pause führte Weiler komfortabel mit 5:0. Pesch war über die gesamte Spielzeit chancenlos. Weiler baut damit seine ohnehin überragende Tordifferenz weiter aus.
SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – FC Pesch II 12:0
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc (46. Raphael Thoma), Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis (39. Fatih Akpinar), Walid Sekkour (59. Sinan Musliov), Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Patrick Ince, Niko Kuhn, Simon Von der Linden (59. Mika Gerlach), Dominik Hermann (67. Christian Peter Boden)
FC Pesch II: Kai Sdrenka, Christian Schmitz, Cem Yilmaz, Yavuz Günay, Mustapha Touray, Vladyslav Pavliuk (66. Ömer Faruk Vargün), Yaroslav Pavliuk, Luis Ubber (46. Ilias Zairit), Yaroslav Mezhebytskyi, Yassim Saibou, Albert Asiamah
Tore: 1:0 Richy Söntgen (3.), 2:0 Marius Geertschuis (28.), 3:0 Richy Söntgen (33.), 4:0 Dominik Hermann (36.), 5:0 Simon Von der Linden (45.), 6:0 Richy Söntgen (52.), 7:0 Dominik Hermann (58.), 8:0 Sinan Musliov (61.), 9:0 Sinan Musliov (66.), 10:0 Mika Gerlach (79.), 11:0 Sinan Musliov (83.), 12:0 Patrick Ince (85.)
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