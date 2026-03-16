 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Weiler demontiert Pesch – Spitze setzt sich ab

12:0-Kantersieg des Tabellenführers – Gremberg und Kalk bleiben dran.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schmidt

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Kreisliga A Köln
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Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der 19. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt klare Verhältnisse an der Spitze: Weiler Volkhoven überrollt Pesch zweistellig, während Gremberg und Kalk ihre Verfolgerrolle behaupten.

Lindenthal dominiert bei Blau-Weiß

Der Siebte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (30 Punkte) gewann beim Achten SC Blau-Weiß 06 Köln II (26) klar mit 4:1. Pascal Japes (3.) und Buba Taal (10.) brachten die Gäste früh auf Kurs. Blau-Weiß verkürzte zwar durch Peter Höh (20.), blieb danach jedoch unterlegen. Tom Kanz (58.) und erneut Taal per Foulelfmeter (72.) sorgten für die Entscheidung. Lindenthal festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld.

Gestern, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
1
4
Abpfiff
+Video

SC Blau-Weiß 06 Köln II – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 1:4
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Matthis Benz, Christian Baur, Justus Stühn (85. Sebastian Häder), Jeremy Kuck, Nils Bornmann (63. Mika Weber), Hannes Löhr (63. Quentin Herbst), Jonas Behrenbruch (80. Niklas Hauck), Peter Höh (63. Maximilian Schlinkert), René Ulbrych, Christian Becker, Martin Fritz Breil
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni (75. Leif Silas Haupt), Pascal Japes (63. Luc Kobberger), Jason Rank, Theodor Kremoser (70. Leo Sauer), Benedict Pohl, Buba Taal, Tom Kanz, Joussef El Hassan, Bjarne Windmann (55. Sebastian Holle)
Tore: 0:1 Pascal Japes (3.), 0:2 Buba Taal (10.), 1:2 Peter Höh (20.), 1:3 Tom Kanz (58.), 1:4 Buba Taal (72. Foulelfmeter)

Poll rettet Punkt in letzter Minute

Der Vierte VfL Rheingold Köln-Poll 1912 (35) erkämpfte beim Fünften DJK Südwest Köln II (33) ein spätes 2:2. Südwest lag durch Treffer von Henri Erlen (33.) und David Leon Müller (36.) zunächst komfortabel vorne. Poll verkürzte durch Simon Schmischke (73.) und kam in der Nachspielzeit durch Marco Rennen (90.+3) zum Ausgleich. Südwest beendete die Partie nach einer Roten Karte gegen Andreas Bartosinski (94.) in Unterzahl. Für Poll bleibt der Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt.

Gestern, 13:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
2
2
Abpfiff

DJK Südwest Köln II – VfL Rheingold Köln-Poll 1912 2:2
DJK Südwest Köln II: Wesley Bloeming, Marcel Lebendig, Frederik Michalski (79. Melvin Helminger), Benedikt Walgenbach, Nic Best, Marvin Lebendig (65. Nils Rauschert), Andreas Bartosinski, Konrad Klaus Motschmann (77. Peter Ciuraj), Janek Monschau, Henri Erlen (67. Felix Tolksdorf), David Leon Müller (77. Mika Berger)
VfL Rheingold Köln-Poll 1912: Robin Spiegel, Thomas De Palma, Max Dreyer, Simon Schmischke, Jan Bruns (75. Karo Arif), Jonas Droop (82. Bleron Syla), Oliver Awale (60. Alexander Buchmüller), Marco Hentschel (92. Marco Rennen), Julien Gromann, Ilhan Gündogan, Tim Weinrich
Tore: 1:0 Henri Erlen (33.), 2:0 David Leon Müller (36.), 2:1 Simon Schmischke (73.), 2:2 Marco Rennen (90.+3)
Rot: Andreas Bartosinski (94./DJK Südwest Köln II/Foulspiel)

Weiler feiert historisches Schützenfest

Tabellenführer SC Köln Weiler Volkhoven 1948 (47) setzte mit einem 12:0 gegen den Vierzehnten FC Pesch II (19) ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. Richy Söntgen erzielte einen Hattrick, Sinan Musliov traf ebenfalls dreimal. Bereits zur Pause führte Weiler komfortabel mit 5:0. Pesch war über die gesamte Spielzeit chancenlos. Weiler baut damit seine ohnehin überragende Tordifferenz weiter aus.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
FC Pesch
FC PeschPesch II
12
0
Abpfiff

SC Köln Weiler Volkhoven 1948 – FC Pesch II 12:0
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc (46. Raphael Thoma), Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis (39. Fatih Akpinar), Walid Sekkour (59. Sinan Musliov), Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Patrick Ince, Niko Kuhn, Simon Von der Linden (59. Mika Gerlach), Dominik Hermann (67. Christian Peter Boden)
FC Pesch II: Kai Sdrenka, Christian Schmitz, Cem Yilmaz, Yavuz Günay, Mustapha Touray, Vladyslav Pavliuk (66. Ömer Faruk Vargün), Yaroslav Pavliuk, Luis Ubber (46. Ilias Zairit), Yaroslav Mezhebytskyi, Yassim Saibou, Albert Asiamah
Tore: 1:0 Richy Söntgen (3.), 2:0 Marius Geertschuis (28.), 3:0 Richy Söntgen (33.), 4:0 Dominik Hermann (36.), 5:0 Simon Von der Linden (45.), 6:0 Richy Söntgen (52.), 7:0 Dominik Hermann (58.), 8:0 Sinan Musliov (61.), 9:0 Sinan Musliov (66.), 10:0 Mika Gerlach (79.), 11:0 Sinan Musliov (83.), 12:0 Patrick Ince (85.)

Weitere Ergebnisse des Spieltags:

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
4
1
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
4
0
Abpfiff

Gestern, 17:30 Uhr
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
0
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
1
1
Abpfiff

Gestern, 13:15 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
1
0
Abpfiff
+Video