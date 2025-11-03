Weiler bleibt unantastbar – Poll mit Kantersieg

– Foto: Michael Schmidt

Der 10. Spieltag der Kreisliga A Köln brachte klare Ergebnisse an der Spitze und Bewegung im Tabellenmittelfeld. Weiler Volkhoven bleibt nach dem 4:1 gegen Sinnersdorf ungeschlagen, Poll überzeugt mit einem Kantersieg gegen Schlusslicht West. Casa de España überrascht bei Blau-Weiß, während Gremberg Humboldt seine Heimstärke erneut unter Beweis stellt.

Casa nutzt Effizienz – Blau-Weiß vergibt zu viel In einem intensiven Duell setzte sich Casa de España (9.) mit 3:2 bei Blau-Weiß II (8.) durch. Ahmed Abu Affan brachte die Gäste früh in Führung und traf später per Foulelfmeter doppelt, während Blau-Weiß trotz hoher Spielanteile zu viele Chancen liegen ließ. Casa bewies nach dem Rückstand Moral und Effektivität in den entscheidenden Momenten. Blau-Weiß bleibt damit im Tabellenmittelfeld, während Casa auf Tuchfühlung zu den oberen Rängen rückt.

SC Blau-Weiß 06 Köln II – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 2:3

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Sebastian Häder (66. Florian Kiebert), Jeremy Kuck (83. Felipe Borges Campos), Jonathan Westhoff, Hannes Löhr (45. Nys Erichsen), Maximilian Schlinkert (66. Christian Becker), Peter Höh, Steffen Cramer, René Ulbrych (45. Simon Bloess), Martin Fritz Breil, Niklas Hauck

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Domenique Wenk, Sander Wenzel (80. Leonard Hamann), David Görgens, Linus Ott (75. Laurin Prossliner), Theo Maiworm, Finn Lennartz, Luca Öztekin (57. Robert Schneider), Justin Koch, Marlon Javier Zambrano Loor (68. Mattis Ben Voß), Ahmed Abu Affan, Tillmann Tröster (55. Jona Schulze)

Tore: 0:1 Ahmed Abu Affan (20.), 0:2 Marlon Javier Zambrano Loor (58.), 0:3 Ahmed Abu Affan (60. Foulelfmeter), 1:3 Martin Fritz Breil (68.), 2:3 Niklas Hauck (90.+3)

Kalk dreht das Spiel nach Blitzstart der Gastgeber Hohenlind II (12.) legte furios los und führte nach 18 Minuten mit 2:0, doch Kalk (5.) zeigte beeindruckende Moral. Rayen Hakimi, Yaya Issa Koné und Dogukan Tasli sorgten mit einer konzentrierten zweiten Halbzeit für den verdienten Auswärtssieg. Damit bleibt Kalk im oberen Tabellendrittel, während Hohenlind weiter um Konstanz ringt. Das Spiel war ein Sinnbild für Kölner Kreisliga-Dynamik: Fehler, Leidenschaft und späte Tore.



SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC Borussia Köln-Kalk 05 2:4

SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II: Moritz Rogge, Hendrik Horstjann, Mouhamed-Cherif-Dine Sanni (80. Marvin Wichmann), Ravi Singla (70. Patrick Ficke), Robin Tepasse (90. Pascal Japes), Lennart Schneider, Sven Krämer, Sebastian Holle, Theodor Kremoser (70. Leif Silas Haupt), Lennart Kristian Fitzler (60. Luca Curcio), Buba Taal

SC Borussia Köln-Kalk 05: Veli Kerik, Halil Bayraktar (84. Michael-Mensah Oteng-Appiah), Vincent Maximilian Hafner (69. Burak Canli), Jimmy Mbiyavanga, Denke Benjamin, Christian Mohr, Kennedy Loritz, Yaya Issa Kone, Albin Hoti (61. Dogukan Tasli), Cemal Kaldirim, Rayen Hakimi (90. Kadir Soycan)

Tore: 1:0 Lennart Schneider (16.), 2:0 Theodor Kremoser (18.), 2:1 Rayen Hakimi (26.), 2:2 Vincent Maximilian Hafner (33.), 2:3 Yaya Issa Kone (77.), 2:4 Dogukan Tasli (90.+12) Weiler bleibt souverän – Sinnersdorf ohne Chance Der Spitzenreiter Weiler Volkhoven (1.) untermauerte mit dem neunten Sieg in Serie seine Dominanz. Nach frühem Rückstand drehte das Team von Sven Karis die Partie durch Tore von Geertschuis, Strehlau und Söntgen. Besonders beeindruckend war die Ruhe, mit der Weiler auch nach Rückstand sein Spiel aufzog. Sinnersdorf (15.) wehrte sich tapfer, blieb aber defensiv zu anfällig. Weiler führt die Liga nun mit sieben Punkten Vorsprung an.