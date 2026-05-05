Weiler bleibt souverän – Verfolgerduell bringt Verschiebungen

– Foto: Michael Schmidt

Der 25. Spieltag der Kreisliga A Köln brachte klare Siege, ein spektakuläres Comeback und Verschiebungen im oberen Tabellendrittel. Spitzenreiter Weiler Volkhoven setzte sich ab, während im Verfolgerfeld wichtige Punkte verteilt wurden.

Die drittplatzierte DJK Südwest Köln II (47 Punkte) besiegte den Tabellenzweiten SV Gremberg Humboldt (48 Punkte) klar mit 5:2. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber mit drei Treffern die Weichen auf Sieg. Gremberg fand erst spät Zugriff, kam aber nicht mehr entscheidend heran. Südwest unterstrich damit seine Ambitionen. Gremberg bleibt trotz der Niederlage Zweiter, spürt jedoch den Druck.

Der Tabellenzehnte Casa de España (31 Punkte) und der Siebte SC Blau-Weiß 06 Köln II (37 Punkte) trennten sich 2:2. Nach einer Zwei-Tore-Führung der Gastgeber kämpfte sich Blau-Weiß zurück ins Spiel. Zwei Eigentore prägten eine turbulente Schlussphase. Beide Teams beendeten die Partie zudem in Unterzahl. Für beide Seiten ist das Remis leistungsgerecht, bringt aber tabellarisch nur begrenzten Fortschritt.

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – SC Blau-Weiß 06 Köln II 2:2

Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Moritz Breucker, Jakob Lothspeich, Leonard Hamann, Paul Lukas Feifel, Luca Öztekin, Justin Koch, Marlon Javier Zambrano Loor, Tillmann Tröster (46. Ahmed Abu Affan), Jona Schulze, Mathis Büchter

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Niklas Klein, Christian Baur (77. Jonathan Westhoff), Peer Feldmann, Justus Stühn, Nils Bornmann, Nys Erichsen (83. Sebastian Häder), Maximilian Schlinkert, Jonas Behrenbruch (72. Felipe Borges Campos), Peter Höh, Martin Fritz Breil (91. Thomas Stassin), Niklas Hauck (58. Christian Becker)

Tore: 1:0 Peer Feldmann (46. Eigentor), 2:0 Paul Lukas Feifel (61.), 2:1 Christian Baur (74.), 2:2 Jakob Lothspeich (76. Eigentor)

Rot: Justus Stühn (81./SC Blau-Weiß 06 Köln II/)

Gelb-Rot: Marlon Javier Zambrano Loor (86./Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967/)

Spektakuläre Wende: Hohenlind dreht 0:3-Rückstand

Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II (6., 39 Punkte) gewann beim Vierten SC Borussia Köln-Kalk (46 Punkte) mit 4:3. Kalk führte nach einer Stunde bereits komfortabel mit 3:0. Hohenlind zeigte jedoch Moral und drehte die Partie in der Schlussphase vollständig. Luc Kobberger avancierte mit drei Treffern zum Matchwinner. Kalk verpasst es, den Anschluss nach oben zu festigen.