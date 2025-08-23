Weiler bleibt makellos – TSV Neu-Ulm siegt klar, Wangen jubelt

Yigit Kocabay brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. In der 82. Minute schwächte sich Biberach, als Niklas Frik nach wiederholtem Foulspiel mit Rot vom Platz gestellt wurde. In der Unterzahl gelang den Gästen kein Ausgleich, sodass Weiler mit dem dritten Sieg im dritten Spiel vorne dabei ist.

---

Morgen, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SV Mietingen Mietingen 15:00



Das Topspiel des Spieltags steigt in Staig. Der Aufsteiger SC Staig überraschte bislang positiv mit vier Punkten und trifft am Sonntag auf den Tabellenführer Mietingen. Die Gäste haben mit zwei Siegen und zehn Toren eindrucksvoll ihre Ambitionen untermauert.

---

Morgen, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:00



Der FV Bad Schussenried steht nach einem Sieg und einer deutlichen Niederlage mit drei Punkten da und wollen vor heimischer Kulisse nachlegen. Die SSG Ulm hat nach zwei Spielen erst einen Punkt geholt und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Der FV Olympia Laupheim ist mit vier Punkten ordentlich gestartet und möchte zuhause nachlegen. Srbija Ulm dagegen verlor beide bisherigen Spiele und steht bereits unter Zugzwang. Für die Gäste wird es darum gehen, die ersten Punkte zu sammlen.